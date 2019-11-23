【男士護理】女友投訴自己不修篇幅?4大護膚法寶套裝助你改頭換面

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激嬲女朋友嘅理由有十萬百千個，想要一秒燃起女友怒火可以話係輕而易舉。到底係女朋友太易嬲？定係自己經常有意無意之下做錯事呢？其實，死因可以有好多種。不過你又有冇聽過女友曾經向你抱怨：「點解你咁污糟㗎！」、「你琴晚有冇洗臉？」、「點解你又唔記得剃鬚？」、「搞乜你今日咁臭嘅？」諸如此類…其實，你已經犯下咗「污搲」呢一個大忌！

「污搲」指不修篇幅，或者你一向都唔熱衷打扮，平時又唔會留意時裝潮流趨勢。但其實以上都並不重要，最重要係你外觀上畀人感覺乾淨企理！試想吓，若果你女朋友蓬頭垢面、滿臉油光、臭氣熏天，你又接唔接受得到呢？

已經犯下大忌嘅巴打們亦毋須氣餒，只要從個人清潔同保養方面着手做起就OK喇！如果你對保養品毫無認識，唔知道應該從何入手，咁就睇埋以下4套小編精選男士保養護膚產品，絕對可以幫到你煥然一新。

1. Bulldog Ultimate Beard Care Kit HK$253.75

男士嘅皮膚與女士大不同，普遍男士都比較容易面對出油、毛孔粗大、粉刺黑頭等皮膚問題，所以喺挑選護膚品時就需要更小心謹慎。放心！其實只要選擇用天然成份嘅護膚品就可以用得更安心喇！

Bulldog係專門為男士而設計嘅英國護膚品品牌，主打全天然成份護膚，不含任何香料、人造色素或其它有害添加劑，完全唔刺激又唔傷皮膚。無論你係油性肌膚或敏感肌膚都啱用，強烈推薦畀一眾護膚新手們。

套裝包含以下 5 件產品：

2. Below the Belt Grooming Gift Box - The Active Triple Set HK$152.25

如果你平時熱愛運動或者係汗線發達體質，相信你都面對過出完汗又冇得沖涼，下面敏感部位癡癡笠笠，仲要散發出陣陣怪味嘅尷尬情況。咩話？陣間仲約咗女朋友，咁點算好呢？

其實男士敏感部位都要悉心呵護、保持乾爽先可以避免衍生異味。Below the Belt Grooming Gift Box就係專門為男士敏感部位而設，套裝包括以下三件產品：

3. men-ü Ultimate Shave Facial Set - 15ml HK$100.99

男士們日日都需要剃鬚，其實對皮膚傷害都好大。加上又臨近冬天，皮膚越來越乾燥，若果剃鬚前後冇搽上相應護膚品去滋潤皮膚，好容易會因為摩擦而引致紅腫等敏感情況。

來自英國嘅男士護理品牌—men-ü，就有推出針對男士所需嘅專業剃鬚護理套裝，幫你打造更順暢嘅剃須體驗，套裝包括以下三件產品：

4. ESPA Precious Moments Advent Calendar HK$1319.5

臨近聖誕，英國高級水療品牌 ESPA 推出咗男士專用嘅聖誕倒數月曆禮盒，裡面嘅產品包羅萬有，如果你完全唔知買咩好，只要入手呢一套就可以照顧到你由頭到腳嘅需要。

禮盒總共有25件個人保養護膚產品，包括各種清潔用品、保濕霜、沖涼液等等，撳入下圖睇產品一覽：

護膚從來都唔係女性嘅專利！唔想再俾女朋友投訴自己不修篇幅？咁就立即行動，養成每日護膚保養嘅好習慣喇！

提提你：以上產品均可於英國Mankind網站上買得到，香港地區訂單一律享有免費標準速遞服務，大約5-10工作天就可以收到貨喇！

👉Mankind男性護理產品網站👈

(產品資料以官方最新發佈為準)

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