護膚品手作教學 手把手教你DIY低成本天然護膚品 抹茶面膜都整到!

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唔知有冇女仔同小編一樣都好鍾意用主張天然嘅護膚品呢？選用天然護膚品可以減少防腐劑及人造香料對皮膚嘅影響，避免傷害肌膚、破壞膚質。但係市場上成份天然嘅護膚品，動輒都好幾百甚至過千。所以今日小編就要手把手教大家喺屋企自製天然護膚品喇！

呢條短片絕對係嘔心瀝血之作啊，想支持製片嘅同事們就記得要撳入上面睇片喇💖 片入面分別介紹咗四種天然護膚品嘅製作方法，包括身體噴霧﹑抹茶面膜﹑保濕眼膜，及海鹽身體磨砂膏。

👇撳下圖即睇5款DIY天然護膚品所需材料👇

每款護膚品嘅製作方法真係超級簡單，只需用你3分鐘時間！四款護膚品入面，小編就覺得抹茶面膜應該最吸引各位妹豬喇！所以詳細同大家講解一吓呢個DIY天然抹茶面膜啦！

🔻抹茶面膜製作步驟🔻

1. 將抹茶、蜂蜜、肉桂和檀香精油攪拌混合。(*敏感皮膚的人最好不要加入肉桂，否則可能會引起過敏性反應)

2. 加入半湯匙水，並慢慢攪拌，直到成分混合均勻即可。

敷20分鐘之後就可以沖洗，之後記得要搽番潤膚霜吖。抹茶面膜有美白及保濕功效，利用純天然成份製造，唔會刺激皮膚之餘又成本極低！

有興趣自己整面膜嘅妹豬快啲將以下製作材料加入購物車啦💖

MRM 無加工抹茶粉 HK$$119.66 (iHerb截圖) 1. MRM 無加工抹茶粉 HK$$119.66

Y.S. Eco Bee Farms 生蜂蜜 HK$43.67 (iHerb截圖) 2. Y.S. Eco Bee Farms 生蜂蜜 HK$43.67

Aura Cacia 純精油 檀香油 (15毫升) HK$93.32 (iHerb截圖) 3. Aura Cacia 純精油 檀香油 (15毫升) HK$93.32

小編好期待你哋分享製成品畀我睇啊！自己親手整天然護膚品，有創意又慳到錢，自用或者送畀閏蜜都得！

(以上資料以官方最新發佈為準)

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