NET-A-PORTER低至半價入手秋冬手袋 $6510即有LOEWE藤織斜孭袋！

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英國時尚奢侈品網購平台NET-A-PORTER，一網囊括超過350個國際品牌﹑當紅設計師自家品牌，以及網上獨家產品，最近又有大減價喇！精選服飾及手袋低至半價！減價產品包括國際大熱品牌及今季流行款式，所以千祈唔好錯過，立即睇吓小編有咩產品推薦啦！

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提提大家，以下品牌並不適用於是次優惠活動：

Gucci, Eres, Christian Louboutin, Balenciaga, Prada, Miu Miu, Alaia

今次限時減價活動由即日起至12月16日23:59分，有接近一個月時間！不過大家如果有睇中心水產品的話就唔好等喇，咁平分分鐘好快俾人搶購晒😳

小編今次就唔逐一介紹產品喇，立即去圖睇吓有咩靚靚手袋值得入手啦！😍

🔻排名根據小編喜愛程度😳🔻

1. LOEWE Gate 編織拉菲草皮革迷你單肩包 原價HK$9,300 【特價HK$6,510】 (7折)

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2. CHLOÉ Tess 仿鱷魚紋皮革絨面革小號單肩包 原價HK$16,150 【特價HK$11,305】 (7折)

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3. GIVENCHY GV3 斑馬紋小牛毛皮革小號單肩包 原價HK$23,900 【特價HK$16,730】 (7折)

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4. YUZEFI Dip 紋理皮革單肩包 原價HK$5,640 【特價HK$3,948】 (7折)

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5. VALENTINO Garavani VRING 紋理皮革單肩包 原價HK$14,900 【特價HK$8,940】 (6折)

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6. WANDLER Anna 牛仔布亮面皮革腰带包 原價HK$3,543.75 【特價HK$1,771.88】 (5折)

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7. COMMON PROJECTS Retro 金屬感拼接皮革運動鞋 原價HK$4,280 【特價HK$2,568】 (6折)

(產品資料以官方最新發佈為準)

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