【聖誕禮物2019】孝子必睇$1K內氹掂父母親 $629浴室寶超實用之選

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聖誕節呢個普天同慶嘅大日子，個個都渴望同自己心愛嘅人或朋友一齊過！但好容易就會忽略咗屋企人...... 當你精心挑選禮物比女朋友時，有冇諗起屋企有個每日擔心你三餐溫飽﹑着得夠唔夠暖嘅老母親呢？🥺 其實聖誕節都可以係一個孝順父母嘅日子，中國人傳統嘅愛都難以開口只能放在心中，咁不如付諸行動，直接買啲小禮物氹吓兩老開心啦！

平日得閒可能都會請吓屋企人飲茶做吓孝子，但係揀禮物送畀爸爸媽媽你又有冇試過呢？好多人第一個反應可能都係：買聖誕禮物畀爹哋媽咪？ 不了不了！😳 成日覺得兩老有錢乜都有啦，但係其實好多時候父母都係唔捨得使錢喺自己身上㗎😢 如果你有心氹吓佢哋，就等小編介紹啲實用性高，爸爸媽媽收到一定開心嘅禮物畀大家啦！

🔻德國寶 - 移動浴室寶 HTW-220 (香港行貨 包送貨)🔻

*HK$629

天氣逐漸轉涼，一股股冷空氣不斷吹襲，喺屋企就算閂晒窗都咪話唔凍！所以呢個時候好多人都會入手一個浴室寶，方便沖涼時用。呢個來自德國寶嘅移動浴室寶 HTW-220可以掛牆﹑掛釣，或者座枱使用，毋須安裝，可以一插即用。移動浴室寶利用PTC陶瓷發熱，火力高達2000W，慳電節能，使用壽命長，可以同時使持皮膚水潤唔乾燥。

而且有齊冷暖功能，四季都用到，具備「高檔暖風」﹑「低檔暖風」及「獨立涼風」三項風速模式選擇。咁實用嘅禮物，一定可以正中爸媽下懷啦！小編絕對推薦 移動浴室寶成為送畀爸媽禮物嘅首選💖

🔻AirFree - (官方行貨)T40 睡房專用空氣消毒殺菌機 (黑色)🔻

*HK$843

有冇發現，父母年紀愈大，睡眠質素可能愈差？因為隨住年齡增長，進入深層睡眠嘅時間就會愈少。想改善睡眠質素，隨咗透過改變生活習慣，仲可以從改善環境空氣質素入手㗎！

AirFree T40 睡房專用空氣消毒殺菌機設計簡約，有效使用面積為16平方米。佢嘅好處就係體積輕巧，而且低耗電量，適合喺睡房使用。香港空氣污染嚴重，加上近日喺屋企都有機會食到TG...... 如果屋企人有鼻敏感問題的話，買個空氣消毒殺菌機番去就啱晒喇！ 而且轉季日子又係流感高峰期，長期留喺室內空氣唔流通，好容易加速流感病毒喺空氣傳播。

利用空氣消毒殺菌機可以有效殺滅空氣中高達99.99%細菌病毒及有機微生物，可以為家人提供一個潔淨無菌嘅睡眠環境，改善呼吸道疾病帶來嘅影響，等爸爸媽媽瞓都瞓得舒服啲，何樂而不為？

🔻Booster Pro X 肌肉深層放鬆理療筋膜按摩槍🔻

*HK$899

按摩槍早排已經紅得火熱，賣得十分搶手，唔知你哋又有冇入手呢？假如屋企冇地方買按摩椅，或者需求不大的話，不妨買枝按摩槍畀娘親父親嘆吓！Booster Pro X 肌肉深層放鬆理療筋膜按摩槍有助緩解肌肉疼痛，僵硬及酸痛，亦可以增加血液循環及血液流動。老人家平日好易腰酸背痛，有咗呢枝按摩槍就可以幫吓手啦！

購買Booster Pro X按摩槍即附送4個唔同功用按摩頭，適用於身體唔同部位。而且經《一網打盡》去eBay買呢個按摩槍會有一年保養，如果產品出現任何品質問題，都可以獲得免費更換服務。買個番去畀呀爸呀媽幫大家互相按吓，都幾有情趣吖😝

🔻Oral-B Genius 8900 電動牙刷 兩支套裝🔻

*HK$794

小編認為送電動牙刷都係一個窩心之舉💖 好多時候爸媽都未必捨得對自己咁好，儲埋儲埋啲錢都係使喺孩童嘅身上😭 買個好用啲嘅電動牙刷畀爸媽，等佢哋刷牙刷得舒服啲都幾好吖！

Oral-b Genius 8900 電動牙刷設有5種刷牙模式：清潔﹑牙齦護理﹑敏感﹑美白及深層清潔。隨牙刷仲附送3個刷頭替換，仲有旅行盒，方便攜帶去旅行用。而且小編揀嘅呢個係兩支牙刷套裝，啱晒爸爸媽媽一人一枝啦！

*以上標明價格由2019年12月12日起生效*

溫馨提示💁🏻‍♀ 即睇eBay大優惠碼👇

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優惠日期：12月11日—12月31日

＊只限首7500名eBay用戶，每個用戶只限使用一次＊

揀好禮物未吖？博得爸媽一笑，身為孝子都倍感安慰🤤 留言話畀小編知兩老鍾意咩禮物啦！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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