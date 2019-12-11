交換禮物大難題!同事禮物點揀好?5樣實用禮物令同事對你另眼相看

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傳聞喺每個職場嘅交換禮物派對入面，都有三個絕不能提的名字，佢地就係史稱「絕交三寶」嘅水杯、潤手霜，以及相架，而每當越係接近聖誕，佢地出現嘅機率就會越嚟越高，真係令聞者傷心，收禮者流淚 😭😭😭 身為打工仔嘅你，係咪都苦惱緊買乜禮物好？雖則時間無多，但大家唔係又抱住僥倖嘅心態，諗住臨急抱佛腳送「絕交三寶」吓嘛？唔想成為同事間茶餘飯後嘅話題，就要停一停，諗一諗，睇一睇小編為你準備嘅送禮清單，揀好再入手！

經過小編嘅不專業統計，發現伏禮往往都出現同事間嘅交換禮物環節之上，事關多數公司都會以隨機方式交換禮物，喺完全唔知道收禮人係邊個嘅時候，要諗買乜禮物就簡直好比叫老細加人工一樣咁高難度！

不過大家都唔使咁崩潰嘅，只要遵循以下嘅小貼士，小編包保你喺盲送嘅情況之下都唔會踩雷。

職場交換禮物潛規則（適用於隨機交換禮物）

時間關係，小編已經為大家搜刮咗幾款男女通用，而又適合同事間交換嘅禮物，唔踩雷之餘，隨時仲不敗反勝，令同事對你嘅眼光另眼相看！

肩頸椎按摩器 ¥198

返工一坐就坐成日，要長時間對住電腦之餘，又要不時低頭處理文件，真係令到頸椎背脊掹掹緊，唔適時伸展仲隨時會落下一大堆頸椎毛病，不過身為一個職場小薯仔，又邊有咁多時間同自由走出去做伸展運動。送個肩頸椎按摩器畀同事就方便得多喇，只需將按摩器放喺頸上，再選擇唔同力度嘅按摩模式，或者熱敷嘅方式，放鬆到肩頸肌肉，最緊要係呢個按摩器使用嘅時候分貝極低，外型又輕巧，包保唔會嘈親同事，亦唔會引起老細嘅注意！

QI 無線充電器 ¥105

返工最怕就係老細急call，一時又要開會，一時又要出去見客，要行出行入兩頭騰都算，仲怕就係忙到唔記得又冇時間充電，搞到miss咗老細嘅call就真係水洗都唔清，冇理由話因為電話冇電㗎嘛，小編都唔信，更何況係老細？所以呢個QI 無線充電器就非常適合各位打工仔，平時就將電話擺上充電板度，由得佢自動充電，當要行去開會時，隨時拎起電話就已經走得，開完會出嚟就將電話放番喺充電板上，省卻咗插線呢個步驟，就算要行出行入都超級方便。計小編話，唔止要買嚟送畀同事，就連自己都要買埋一份𠻹呀。

Jabra Move Wireless Style Edition HK$289

辦公室呢個空間係有種神奇嘅力量，無論你係有嘢做定冇嘢做都好，都難免會有種好枯燥乏味嘅感覺，所以有唔少打工仔都會一邊做嘢一邊聽歌，用音樂嚟調劑一下煩悶嘅心情，同埋聽下歌時間真係會過得快好多，所以抽到耳機嘅同事就有福了！就算工作時候未必可以聽歌都好，都可以喺lunch time嘅時候用嚟隔絕（老細）聲音，補一補眠，或者拎返屋企用一樣得，完全唔怕對方得物無所用。

桌上型快速飲品冷暖器 ¥238

返工一返就返成9個鐘，做嘢嘅時候唔飲嘢食嘢，時間真係好難過，不過公司咁多人，pantry往往就得一個，真係夠你用定夠我用？不過𠵱家科技發達，好多嘢唔一定要去pantry先可以做到嘅，無論係想飲冰凍嘅可樂，定係熱辣辣嘅咖啡，都一樣可以喺自己個位上搞得掂。送呢部智能冷暖機畀同事，就等同送咗個雪櫃同暖櫃畀佢一樣，只要將飲品放入去，就可以調較溫度，快速冷凍或者快速助熱飲品，做嘢做到攰攰地，即刻飲番杯冰凍果汁都咪話唔醒神！

PANOCLIP IPHONE 360°全景鏡頭 HK$279

好多打工仔返工日chur夜chur，一有時間當然就會想請番個長假去轉旅行。送個360°全景鏡頭畀同事，等佢記錄低沿途嘅風景都就夠晒貼心。考慮到未必人人都對攝影有研究，所以呢個鏡頭嘅操作係非常簡單易用，只需要將鏡頭夾上手機，就算冇高超嘅攝影技巧都一樣影得到完美嘅360°相片。當然唔止簡單啦，除咗旅行用得，呢個鏡頭更加係公司派對聚會嘅必備神器，以後影大合照就唔使左攝右攝，不停就位，都可以將所有人影晒入鏡，到時換完禮物即拆即用都有得諗！

介紹咗咁多，唔知有冇邊樣擊中咗大家嘅心呢？其實大家只要抱住一種將心比己嘅心態揀禮物，相信唔會送出伏禮之餘，分分鐘仲可以收到自己心水嘅禮物𠻹！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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