聖誕禮物有預算好難買?網購達人幫你揀 $300-$500禮物 男女都啱使

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聖誕節正式進入倒數階段，相信大家最近揀禮物都已經揀到如火如荼。不過人總是貪心的，既想禮物實用有心意，又要對方有驚喜，仲要唔好超出預算，要同時考慮晒三個因素簡直係難過登天。不過正所遇錢解決到嘅問題就唔係問題，若然大家嘅預算比較鬆動，手持$300-$500，其實買大部分禮物都已經綽綽有餘。之但係大家既然都耐心睇到呢度，小編相信未買禮物嘅你應該都仲係覺得好頭痕，與其浪費時間盲中中去搵，不如就將呢個重任交畀專業嘅禮物網購師為你辨妥，即刻撳入以上影片，睇睇達人如何喺$300-$500內揀出禮物！

雖然話就話預算比較充裕，之但係小編都深明12月真係一個使錢如流水嘅月份，與其揜住個荷包流眼淚，倒不如買得精明啲，就算使錢都使得冇咁肉赤嘛，所以今次為大家揀嘅禮物全部係抵買之選，就算被框住喺有限嘅預算內，都可以買到超乎呢個價值嘅禮物，咁買嘅人又抵咗，收到嘅人都更加開心啦！

聖誕禮物入手小撇步：買之前記得入優惠碼，咁先可以買得更抵！由12月11日開始，去到12月31日，只要大家撳入以下連結購買禮物滿USD120(約HK$936)，結帳時輸入優惠碼【PCNSMZDM1219】，立即可以減USD20(即約HK$156)！

立即同大家重溫一下網購師用 $300-$500揀咗咩心水禮物先！

Ultimate Ears Wonder Boom $390 (官方原價$849)

香港地相信都冇乜人唔鍾意聽歌，日又聽，夜又聽，自己一個嘅時候聽，一班人一齊嘅時候都要聽，幾乎可以話係無音樂不歡，所以小編覺得送藍牙喇叭就實冇死，尤其嚟緊有一大堆聖誕派對，一大班人一齊總要有音樂助下興先夠氣氛㗎嘛。

Ultimate Ears 係藍牙喇叭界之中都幾出色有名嘅一個牌子，其中推出嘅Wonder Boom，外型細細，重量輕，加上仲有IPX7嘅防水功能，所以好多人都會帶住佢上山下海，無論係去行山露營，去沙灘玩水，沖涼開concert，定係二人世界浸鴛鴦浴都一樣咁方便好用。而佢仲有一個令到小編覺得不能不買佢嘅原因，就係每當兩個喇叭放埋一齊嘅時候，佢哋就會自動連接，並形成雙喇叭嘅效果，所以無論係幾嘈嘅地方，都唔會驚話音樂聲唔夠大，用嚟睇戲嘅時候用，仲可以做到立體聲咁，夠晒過癮有氣氛。外面用又得，屋企用又得，幾乎咩場合都用到，得咗，唔驚對方收到之後會覺得冇用啦。

Kiehl’s 深夜奇蹟修復精華露 HK$469 (官方零售價HK$547)

時間係一個無情嘅殺手，尤其係喺香港呢個捱夜成性嘅地方，簡直係將香港人嘅衰老速度兩倍速speed up，所以保養真係要趁早，等到啲黑眼圈、皺紋出晒嚟就逆轉唔到。如果對方成日都要OT捱夜，慢慢養成緊個大黑眼圈，不妨送佢一支精華液畀佢保養下。

Kiehl’s 深夜奇蹟修復精華露可以話係Kiehl’s深藏不露嘅皇牌產品，100%以植物天然成分製成，包括有修復功效強嘅玫瑰果油，可以抑制發炎過敏嘅月見草油等等，瞓覺前用一滴仔，瞓覺嘅時候就可以滋潤同修復皮膚，雖然質地近似於精華油，不過小編自己都親測過，上咗皮膚後係絕對唔會油膩，而且用完之後嘅第二朝都仲保持到臉部皮膚嘅保濕度，皮膚望落係好健康同飽滿，對輕熟嘅人嚟講簡直就係100%奇蹟！

Crest 3D White 家用美白牙貼 HK$421 (官方原價HK$598)

咖啡同奶茶相信係好多香港人嘅 comfort drink，返工前整番杯提提神，3 點 3 又再嚟多杯放鬆下，一日幾杯雖然並唔係咩問題，之不過飲得多就好容易令到牙齒變黃，而一旦變黃，就算係用美白牙膏都好難回復到原本咁白雪雪。如果你嘅朋友都有飲開咖啡或者茶呢類飲品嘅習慣，不如就送一套美白牙貼連藍光機畀佢保養下！

Crest 係美國No.1嘅美白牙膏品牌，美國進口當然比其他雜嘜牌子有保證。用法都好簡單，只需要貼上美白牙貼，然後使用藍光照一照就搞掂晒，只要keep住做一排，就可以維持到36個月嘅美白效果，好過花成千蚊出去做一次，又避免咗照牙時有啲人好怕嘅尷尬場面。有得白冇人會想黃嘅，絕對係實用之選！

Estee Lauder 微精華原生導入面膜 HK$429/10片 (官方原價HK$1100/12片)

送禮物最怕就係對方得物無所用，不過如果送嘅係消耗品就唔使驚對方用唔著啦，就好似面膜咁，一個禮拜要用兩三次，一盒五塊好快就用清光。不過以送禮物嚟講，除咗平時常見嘅面膜套裝，送專櫃面膜都係一個唔錯嘅選擇，事關專櫃面膜嘅價錢實在係太昂貴，自己真係未必捨得買㗎，你話如果有人送嘅話幾好呢！

Estee Lauder呢個牌子可以話係保養界中嘅KOL，佢支微精華原生液仲被譽為輕熟女生最值得擁有嘅精華之一，而呢款面膜入面嘅微精華原生液更係2倍濃縮，除咗做到保濕鎖水之餘，最重要係可以剌激膠原蛋白再生，令皮膚變到好似18歲少女咁緊緻飽滿，啱晒貪靚嘅女生們！

Panasonic 黑頭清除器 HK$298 (官方原價HK$498)

黑頭問題困擾唔少男男女女，即使女生們做好多facial，都未必搞得掂臉上嘅萬年黑頭，更何況係平日鮮少護膚嘅男生們？既然人人都有黑頭，就必定有清黑頭嘅需要，一部清黑頭機喺呢個時候就可以派上用場喇！

清黑頭機其實並非只係做到清黑頭咁簡單，同時仲會吸埋油脂，死皮角質，以及臉上嘅污糟野例如化妝品嘅殘留物出嚟，清潔之餘亦可以提亮埋膚色，無論送禮嘅對象係男係女，係中年定少女都絕對要送佢一部看門口！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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