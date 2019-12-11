聖誕禮物有預算好難買?網購達人幫你揀 $300-$500禮物 男女都啱使

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聖誕節正式進入倒數階段，相信大家最近揀禮物都已經揀到如火如荼。不過人總是貪心的，既想禮物實用有心意，又要對方有驚喜，仲要唔好超出預算，要同時考慮晒三個因素簡直係難過登天。不過正所遇錢解決到嘅問題就唔係問題，若然大家嘅預算比較鬆動，手持$300-$500，其實買大部分禮物都已經綽綽有餘。之但係大家既然都耐心睇到呢度，小編相信未買禮物嘅你應該都仲係覺得好頭痕，與其浪費時間盲中中去搵，不如就將呢個重任交畀專業嘅禮物網購師為你辨妥，即刻撳入以上影片，睇睇達人如何喺$300-$500內揀出禮物！

雖然話就話預算比較充裕，之但係小編都深明12月真係一個使錢如流水嘅月份，與其揜住個荷包流眼淚，倒不如買得精明啲，就算使錢都使得冇咁肉赤嘛，所以今次為大家揀嘅禮物全部係抵買之選，就算被框住喺有限嘅預算內，都可以買到超乎呢個價值嘅禮物，咁買嘅人又抵咗，收到嘅人都更加開心啦！

聖誕禮物入手小撇步：買之前記得入優惠碼，咁先可以買得更抵！由12月11日開始，去到12月31日，只要大家撳入以下連結購買禮物滿USD120(約HK$936)，結帳時輸入優惠碼【PCNSMZDM1219】，立即可以減USD20(即約HK$156)

立即同大家重溫一下網購師用 $300-$500揀咗咩心水禮物先！

Ultimate Ears Wonder Boom $390 (官方原價$849)

香港地相信都冇乜人唔鍾意聽歌，日又聽，夜又聽，自己一個嘅時候聽，一班人一齊嘅時候都要聽，幾乎可以話係無音樂不歡，所以小編覺得送藍牙喇叭就實冇死，尤其嚟緊有一大堆聖誕派對，一大班人一齊總要有音樂助下興先夠氣氛㗎嘛

Ultimate Ears 係藍牙喇叭界之中都幾出色有名嘅一個牌子，其中推出嘅Wonder Boom外型細細，重量輕，加上仲有IPX7嘅防水功能，所以好多人都會帶住佢上山下海，無論係去行山露營，去沙灘玩水，沖涼開concert，定係二人世界浸鴛鴦浴都一樣咁方便好用。而佢仲有一個令到小編覺得不能不買佢嘅原因，就係每當兩個喇叭放埋一齊嘅時候，佢哋就會自動連接，並形成雙喇叭嘅效果，所以無論係幾嘈嘅地方，都唔會驚話音樂聲唔夠大，用嚟睇戲嘅時候用，仲可以做到立體聲咁，夠晒過癮有氣氛。外面用又得，屋企用又得，幾乎咩場合都用到，得咗，唔驚對方收到之後會覺得冇用啦。

Kiehl’s 深夜奇蹟修復精華露 HK$469 (官方零售價HK$547)

時間係一個無情嘅殺手，尤其係喺香港呢個捱夜成性嘅地方，簡直係將香港人嘅衰老速度兩倍速speed up，所以保養真係要趁早，等到啲黑眼圈、皺紋出晒嚟就逆轉唔到。如果對方成日都要OT捱夜，慢慢養成緊個大黑眼圈，不妨送佢一支精華液畀佢保養下。

Kiehl’s 深夜奇蹟修復精華露可以話係Kiehl’s深藏不露嘅皇牌產品100%以植物天然成分製成，包括有修復功效強嘅玫瑰果油，可以抑制發炎過敏嘅月見草油等等，瞓覺前用一滴仔，瞓覺嘅時候就可以滋潤同修復皮膚，雖然質地近似於精華油，不過小編自己都親測過，上咗皮膚後係絕對唔會油膩，而且用完之後嘅第二朝都仲保持到臉部皮膚嘅保濕度皮膚望落係好健康同飽滿，對輕熟嘅人嚟講簡直就係100%奇蹟！

Crest 3D White 家用美白牙貼 HK$421 (官方原價HK$598)

咖啡同奶茶相信係好多香港人嘅 comfort drink，返工前整番杯提提神，3 點 3 又再嚟多杯放鬆下，一日幾杯雖然並唔係咩問題，之不過飲得多就好容易令到牙齒變黃，而一旦變黃，就算係用美白牙膏都好難回復到原本咁白雪雪。如果你嘅朋友都有飲開咖啡或者茶呢類飲品嘅習慣，不如就送一套美白牙貼連藍光機畀佢保養下！

Crest 係美國No.1嘅美白牙膏品牌，美國進口當然比其他雜嘜牌子有保證。用法都好簡單，只需要貼上美白牙貼，然後使用藍光照一照就搞掂晒，只要keep住做一排，就可以維持到36個月嘅美白效果，好過花成千蚊出去做一次，又避免咗照牙時有啲人好怕嘅尷尬場面。有得白冇人會想黃嘅，絕對係實用之選！

Estee Lauder 微精華原生導入面膜 HK$429/10片 (官方原價HK$1100/12片)

送禮物最怕就係對方得物無所用，不過如果送嘅係消耗品就唔使驚對方用唔著啦，就好似面膜咁，一個禮拜要用兩三次，一盒五塊好快就用清光。不過以送禮物嚟講，除咗平時常見嘅面膜套裝，送專櫃面膜都係一個唔錯嘅選擇，事關專櫃面膜嘅價錢實在係太昂貴自己真係未必捨得買㗎，你話如果有人送嘅話幾好呢！

Estee Lauder呢個牌子可以話係保養界中嘅KOL，佢支微精華原生液仲被譽為輕熟女生最值得擁有嘅精華之一，而呢款面膜入面嘅微精華原生液更係2倍濃縮，除咗做到保濕鎖水之餘，最重要係可以剌激膠原蛋白再生，令皮膚變到好似18歲少女咁緊緻飽滿，啱晒貪靚嘅女生們！

Panasonic 黑頭清除器 HK$298 (官方原價HK$498)

黑頭問題困擾唔少男男女女，即使女生們做好多facial，都未必搞得掂臉上嘅萬年黑頭，更何況係平日鮮少護膚嘅男生們？既然人人都有黑頭，就必定有清黑頭嘅需要，一部清黑頭機喺呢個時候就可以派上用場喇！

清黑頭機其實並非只係做到清黑頭咁簡單，同時仲會吸埋油脂，死皮角質，以及臉上嘅污糟野例如化妝品嘅殘留物出嚟，清潔之餘亦可以提亮埋膚色，無論送禮嘅對象係男係女，係中年定少女都絕對要送佢一部看門口！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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