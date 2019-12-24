《本週之最》第1位: Samsonite行李箱$1500唔使 有齊一套3個size!

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

🔻本週之最 第１位：Samsonite Pivot 3件行李箱套裝 US$189.99 (約HK$1,482.05)🔻

Samsonite Pivot 3件行李箱套裝 US$189.99 (約HK$1,482.05)

今期第一位最抵買嘅產品一定非佢莫屬，平日買個靚少少嘅喼都要過千，你以為趁住一田大減價入貨已經抵咗好多？咁就錯了，事關經《一網打盡》去eBay買呢個Samsonite嘅三件行李箱套裝，只要需要約千五蚊港幣咋！一set有齊大﹑中﹑小，三個尺寸，今次仲唔係發達了？

Samsonite係一個設計、製造、銷售行李箱、背包等產品嘅美國牌子，佢哋嘅行李箱一直以耐用及堅固聞名，以四輪設計，採用360 °萬向靜音耐磨材質，全方位旋轉好拖拉。拉桿以多段式鋁合金製造，符合人體工學；按壓設計有效控制拉桿高度。設計款式簡單，盡現簡約美感。

除咗物料﹑設計吸引之餘，呢個價錢買到嘅仲係三個分別20"﹑25"﹑29"嘅行李箱，平均一個HK$500都唔使，完全係跳樓價買到旅行用品中嘅聖物！而且曾經擔當亞洲區代言人嘅全部都係一線藝人，2019亞洲區代言人就係人稱「臉蛋天才」嘅車銀優。

記得購買時輸入優惠碼【JUMBOSAVE】即可享有15%off，咁就可以用咁抵嘅價錢帶晒3個喼返屋企喇！

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提提你，由於呢個eBay嘅賣家並不提供運送到港嘅服務，所以各位買家就要自己安排海外集運到港喇。唔好走住！因為呢個聽似複雜嘅步驟只需3分鐘學識，睇吓以下教學文章就得喇！

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🔻第２位：北歐休閒簡約風靠背凳子 ¥77.91起🔻

北歐休閒簡約風靠背凳子 ¥77.91起

唔少朋友仔都鍾意喺淘寶買家俬，因為款式好多，上網可以一次過一覽晒做埋比較，而且好多店舖都提供訂製服務，想要咩尺寸都可以同賣家商量訂造。今次小編恰好就搵到呢個北歐休閒簡約風嘅凳，佢椅背嘅設計較矮，孤度符合人體工學，坐落都好舒服㗎。可以選擇皮革或布藝款式，亦有組合可以連同小圓枱一同購買。

小編最喜歡佢嘅北歐風高腳設計，好有時尚感，而且有超過十種顏色可以選擇，可以自己配搭屋企嘅色調啦！而且一百蚊都唔使就可以有一張網紅必備影相打卡嘅凳，仲唔快啲換晒你屋企殘殘舊舊嘅家俬？趁住新一年幫屋企換吓新格調新氣象啦！

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第３位：日本TOFFY 復古小焗爐 OVEN TOASTER ¥499

日本TOFFY 復古小焗爐 OVEN TOASTER ¥499

嚟到最後一位，就係呢個來自日本家電品牌TOFFY—復古小焗爐！ 適合烤焗各種小食，例如係Pizza﹑多士﹑炸魚片﹑麻糬﹑餅乾等等。小焗爐設計十分輕巧，即使地方淺窄，都唔使怕會佔好多空間。而且呢個復古小焗爐顏值簡直爆燈，馬卡龍嘅色系絕對吸引到一眾少女心，有貝殼粉紅色﹑水藍色選擇！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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