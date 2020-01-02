《本週之最》第１位：BOSE 便攜式藍牙喇叭 只需HK$1083!

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小編定期會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅好物，做個精明醒目嘅消費者！

🔻本週之最 第１位：BOSE SOUNDLINK MINI II 藍牙喇叭 US$139(約HK$1,083)🔻

BOSE係喇叭界之中嘅經典品牌，無論喺外型設計﹑重低音效果﹑便攜性上，佢哋喇叭嘅表現都相當好。小編今次搵到呢個SoundLink MINI II推薦畀大家，價值實惠，抵過市面價好多㗎！

BOSE​ SoundLink MINI II利用無線充電座充電，只需要連接喇叭部底及充電座上的金屬接觸點，即可充電；利用USB充電亦可。𠵱家市場上大部份藍牙喇叭都唔可以自行更換電池，但係呢個電池係可以自行拆卸更換，所以即使電池壽命結束的話，用家都可以自己更換電池，十分方便！

喇叭設有語音功能，每當開機時都會自動報告喇叭目前電量﹑已連線嘅裝置名稱等等，設計細心。雖然SoundLink MINI II體積超級細，只有約1.5磅，但係音量都比其他同價位﹑同體積嘅喇叭更出眾！

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🔻第２位：BODUM CHAMBORD 法式濾壓壺 特價HK$200 (原價HK$390)🔻

BODUM CHAMBORD 法式濾壓壺 特價HK$200 (原價HK$390)

法式咖啡濾壓壺相信都能夠正中好多人嘅下懷，雖然佢望落中規中矩，但已經足夠滿足基本對咖啡嘅需求。濾壓壺利用矽膠墊片連接杯蓋及玻璃杯，可以增加雙層玻璃杯嘅隔熱效果，有助更持久保持咖啡溫度，而且產地來自葡萄牙㗎！操作簡單，只需撳一吓控制桿，咖啡就可以倒入杯中，一隻手就可以輕鬆操作。

🔻第３位：日式糖果收納盒 ¥55.9起🔻

日式糖果收納盒 ¥55.9起

仲有唔夠一個月就到農曆新年！屋企又要準備換過晒啲裝飾佈置喇！而新年又點少得糖果呢？如果覺得傳統嘅大紅色全盒同2020年時代感滿滿嘅屋企格格不入，小編推薦你哋入手一個日式糖果盒！呢個糖果盒以天然竹木製造，款式簡單，好有簡潔乾淨嘅感覺。而且將木盒蓋上之後完全睇唔出係一個糖果盒，仲可以用嚟放置茶具，好有生活品味。

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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