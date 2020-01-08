做運動點可以冇音樂!入門級運動耳機 聽歌同時測心跳 過快即提示

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運動總離唔開音樂，無論係跑步、健身、單車定乜運動都好，有音樂嘅陪伴的確令運動變得更有趣味，解悶之餘，亦令人更加有衝勁堅持落去💪 近年市面就推出咗唔少無線耳機，當中有唔少都係針對運動人士而設，除咗聽歌之外，功能亦都越嚟越進階，方便大家運動時候解放雙手，單靠一部耳機了解運動效率。繼上次為大家介紹過JBL大耳機之後，小編今次再為大家推薦同一品牌，同樣抵玩嘅無線運動耳機！

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，有唔少人喺運動之前都會特地去選購一套舒服又好睇嘅運動裝。耳機其實都係同樣道理，揀啱一部自己嘅運動耳機，從此佢就係陪你上路嘅運動好伙伴！不過運動耳機專為運動而設計，挑選時當然都同一般耳機有所不同，相對於音質，有另外幾點要特別注意！

🔻挑選運動耳機小貼士🔻

若然你係做開運動嘅老手，可能已經有一部固定用緊，或者性能唔錯嘅運動耳機，但若然你係新手，相信都未必捨得一下子花大量金錢買一部高階嘅耳機，以下呢部入門級就啱大家喇！

JBL Reflect Fit 無線運動耳機 (黑色)HK$388

(紅色按此；湖水綠按此；藍色按此）

JBL早前就為大家介紹過，呢個牌子一直為全世界嘅戲院、錄音室等等提供專業而又精確嘅音響設備。今時今日JBL已經推出咗唔少門檻較低嘅耳機，當中都不乏運動型設備。

呢款JBL Reflect Fit 就係其中一款專為運動而設計嘅耳機，音質當然比唔上非運動款式，但應付一般嘅聽歌需求都已經足夠。話明係運動專用，耳塞當然都係非一般，呢款就用咗頸掛式設計再結合咗人體工學耳塞套，就算做激烈運動都唔容易掉落，而唔用嘅時候將佢掛喺頸上就得，非常方便。而講到最實用嘅地方，就在於具有實時心率反饋功能，喺毋須拎出手機或其他設備嘅情況下，單靠耳機已經可以即時讀取心跳，方便運動人士隨時控制運動心率，從而就知道運動做得太多，抑或做得未夠。

耳機同時都具備IPX5級防水功能，應付低至中強度運動時所流嘅汗水絕對冇問題，以及10小時電池使用時間，即係充滿一次電，已經足夠應付一星期三次嘅運動。

🔻按圖睇更多JBL Reflect Fit 介紹🔻

假如大家係運動新手，一個星期會做1至3次低至中強度運動，例如10km慢跑、健身、行山、健步等等，呢款耳機可以話係作為入門級嘅好選擇！

🔻按圖參考網民評價🔻

有唔少網民都認為呢款耳機喺各方面都相當唔錯，CP值非常高。今次小編為大家搵到嘅絕對係市面上最平嘅入手途徑，只需三四百就買到一部功能齊全嘅耳機，點解唔試試？

🔻各平台售價一覽🔻

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/08)