染髮前後都要保養? 超簡單7大招式鎖住染後髮色 同毛躁頭髮講拜拜

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新年新氣象，女生們都想趕喺過年之前，剪個新髮型、換個新髮色，以全新形象去迎接新嘅一年。但係，每次染完頭髮後，頭髮毛躁分岔不在話下，重點係花咗昂貴費用染出嚟嘅頭髮，不消兩個月時間已經褪晒色，變得金金黃黃，再加「布丁頭」。然後，又要再去重新染髮，頭髮就不停喺染髮劑、化學藥水嘅摧殘之下，成功化為一堆「枯草」。若果三不五時仲會漂吓頭髮的話，後果更加不敢想像。所以，小編就趁住新年前，同姊妹們分享吓漂染髮後應該要如何打理保養，想要養出一頭秀髮就即刻睇埋落去喇！

🔻2020年大熱髮色（按圖放大）🔻

見完以上圖片，係咪都心郁郁好想染個新髮色呢？不過無可否認，再高級嘅染髮劑對頭髮都會造成一定傷害。因此，染髮前及染髮後都有不少需要注意嘅地方，只有做好護理功夫先可以避免頭髮變得乾旱、毛躁、黯淡無光、脆弱易斷。

🔻染髮前後護理七大招式🔻

+ 3 + 2

學懂以上護理頭髮嘅小技巧後，仲要揀啱產品先可以事半功倍㗎！睇埋下面坊間一致好評嘅頭髮護理產品推薦喇！

洗髮水

ROYD - Color Shampoo 300ml - 5 TypesHK$ 194.66

𠵱家年輕人都鐘意大玩colour，漂頭髮已經非常流行。但漂過後嘅頭髮更加經不起洗髮水嘅考驗，不足兩個星期已經甩到金金黃黃。想要顏色更持久的話，洗髮時必需要使用漂染後專用嘅洗髮水。

ROYD - Color Shampo可以將頭皮污垢洗淨同時滋潤修復髮絲，並且內含色素粒子，屬於有顏色嘅洗髮水，主要用來防止頭髮褪色變黃，有效固定及矯正髮色。洗髮水總共分為五個色系，例如紫色、銀色、粉色、棕色等等，因此必需要選擇番與你頭髮顏色同色系嘅洗髮水。

使用方法好簡單：

1️⃣洗濕頭髮後，用適量ROYD洗髮水洗頭。

2️⃣喺頭髮上靜置5-10分鐘後再用溫水沖洗乾淨。

+ 2

Aveda Color Conserve Shampoo 50mlHK$ 76

Aveda Color Conserve Shampoo不含化學成份的界面活性劑，成份天然，蘊藏植物萃取成份，含有經過認證的有機薰衣草，天竺葵，葡萄柚及其他植物精華，可以溫和地洗淨頭皮頭髮，同時修護乾燥髮質，令髮絲變得更柔順有光澤。

此系列專為染髮人士而設，可以延續顏色，令顏色更持久。而且冬青樹及肉桂皮油成份是天然遮光劑，有效保護頭髮，不受紫外線傷害。

使用方法好簡單：



1️⃣洗濕頭髮後，用適量Aveda洗髮水洗頭。

2️⃣建議搭配同系列護色護髮素，加強效果。

髮尾油

MILBON - Deesse's Elujuda Hair TreatmentHK$ 243.11

MILBON係日本專業護髮品牌，於日本銷量極高，亦係唔少髮型師御用嘅髮尾油。

MILBON髮尾油含有天然的猴麵包樹油，猴麵包樹又稱為「生命樹」。生命樹含有高效的抗氧化成分，皆因生命果油同頭髮既脂質非常相近，可以更輕易將營養滲透於髮頭內部，滋潤並修復髮絲，保濕力比一般髮尾油高。質地屬於具流動性的油狀，唔會厚重黏笠，而且帶有清新花香味。

*粗硬髮質適合使用橘色瓶身髮尾油MO；幼軟易斷髮質適合使用黃色瓶身髮尾油FO。

使用方法好簡單：

1️⃣洗完頭髮後，用毛巾抹乾頭髮上的多餘水份。

2️⃣待七成乾時，取適量髮尾油均勻塗抹於髮尾，再用風筒吹乾。

髮膜

HAIR RECIPE - Hair Recipe Moisture Hair Food MaskHK$ 226.96

HAIR RECIPE喺日本同樣銷量高企，係由日本美髮專家與營養學家攜手研發嘅天然洗髮護髮品牌。Hair Recipe髮膜主要添加咗蜂蜜、杏子、茶籽調和精油等天然成份，無添加矽靈、Paraben防腐劑、礦物油、滑石粉、游離甲醛、石蠟。特別針對乾燥受損髮質，富含高濃度護髮增效成份，有效令頭髮柔順不打結，改善毛躁分岔。質地屬於綿密奶油狀，味道帶有淡淡杏桃香氣。

使用方法好簡單：

1️⃣洗髮後取適量髮膜塗抹於髮絲（盡量避開頭皮位置）

2️⃣靜置5-15分鐘即可以清水洗淨。

Christophe Robin Regenerating Mask with Rare Prickly Pear Seed OilHK$600

若果你追求短時間內可以令頭髮迅速回復健康，不妨試試呢款修復威力最強嘅Christophe Robin 髮膜。Christophe Robin受到眾多國際巨星擁護，品牌理念係主攻修護因化學染劑造成傷害嘅髮質，務求畀大家喺屋企都可以享受到專業沙龍級護髮。

Christophe Robin髮膜萃取珍貴有機刺梨籽油、刺梨果油及旋覆花精華，能夠深層滋養頭髮，立即改善乾燥分岔，並強化髮根，令毛髮從此不再易受損。另外仲可以舒緩頭皮乾癢問­題，令頭皮更健康。

使用方法好簡單：

1️⃣洗髮後取適量塗抹於髮根至髮梢。

2️⃣靜置5-15分鐘即可以清水洗淨。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/17)