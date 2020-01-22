【辦公室風水學】提升好感人緣大法 第一步原來要咁做?

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正所謂職場如戰場，想喺呢個殘酷嘅戰場生存落嚟絕對唔簡單，有強勁嘅交際手腕必定可以幫你做事事半功倍。除咗學識「懂人情世故」呢門學問之餘，花啲小心機提升人緣就係成功嘅先決條件！

職場求生方程式

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從工作枱分析你的個人性格👀

好啦，心靈雞湯看似玄妙，實際上又有咩行動可以實踐呢？正所謂乾淨嘅外表就係你內心嘅投射，假如你經常不修邊幅，都會俾人覺得你做事難以妥當。除咗打理好自己儀容之餘，新年新氣象，唔單止屋企要送舊迎新，連辦公室都要進行大掃除！

從工作枱分析你的個人性格👀

想留個好印象畀同事，從平日生活習慣開始！將辦公室執好，做起嘢上嚟都得心應手啦。而且注意個人整潔係一種表現自己嘅機會，如果你張枱亂葬崗咁，自自然然同事都會覺得你做嘢冇手尾，個人唔靠普，唔敢交托重要事情畀你做！

✨三件小法寶幫你將工作環境收納整齊✨

電腦顯示器增高架連收納整理置物櫃¥16.8起

透明磨砂筆筒¥5.8起

小型雜誌收納金屬書架¥14

《辦公室風水學小教室》

若然收納大法都唔夠勁的話，我哋可以參考一吓風水學理論。根據風水學，辦公室擺放與自己生肖五利相合嘅擺設或植物，能夠起到旺事業﹑人緣運嘅作用。

五行屬水生肖：鼠﹑豬﹑龍

適宜擺放金屬物品，以發揮「金生水」功效。

北歐風金屬計時沙漏擺設¥92

Inception 電影同款金屬陀螺¥18

五行屬火生肖：蛇﹑馬﹑狗

適宜擺放木製擺設，或綠色盆栽。

玻璃杯多肉類植物仙人掌HK$232.46

迷你多肉植物仙人掌類盆栽¥12.8起

五行屬木生肖：虎﹑羊﹑兔

適宜擺放黑色系飾品，水，或水種植物，以發揮「水生木」功效。

水耕栽培陶瓷玻璃 多肉類植物仙人掌HK$295.53

五行屬金生肖：猴﹑雞﹑牛

適宜擺放黃色﹑啡色﹑杏色系飾品，以發揮「土旺金」功效。

小棕瓶香薰蠟燭¥25

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/22)