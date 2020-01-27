一機搞掂煎蛋多士咖啡! 3款多功能懶人早餐機 打工仔在職媽咪必備

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「睡眼惺忪九點鐘記得起身返工，九個鐘九個鐘每日返九個鐘……」香港人日忙夜忙已經係眾所周知，就好似歌仔都有得唱，每日返工已經佔去每日大部份時間，返到屋企自然想盡情放鬆做自己嘢，不過碌碌吓手機，睇睇吓書，不知不覺又已經凌晨一兩點。夜晚唔願瞓，朝早自然就唔願醒，趕頭趕命連早餐都食唔切又要出門追巴士！以上相信係唔少打工仔或者在職媽咪嘅生活寫照，不過正所謂「一日之計在於晨」，唔食番一個好早餐，又點會有能量開始新一日？

不過好多打工仔同都為咗瞓多半個鐘，寧願喺路上求其咬個包就算，又頹又唔健康。曾經就有不少研究表示，唔食早餐對身體唔好，會增加患上糖尿病、心臟病、高血脂等等嘅風險，不過若然先撇除以上呢啲尚待更多實證嘅因素，同樣身為打工一族嘅小編就認為，早餐最重要嘅作用係為大家醒醒神，亦都可以令自己更集中精神應付早上嘅工作。

而各位在職媽咪，就算有時間想簡單整個早餐畀囝囝囡囡食，呢頭又要開爐煮，嗰頭又要整飲品，實在係太麻煩。到底有冇咩計仔令大家食得健康又快捷？

今次小編就為各位懶瞓豬搵到好嘢，以下呢幾件早餐神器，全部都可以幫你一條龍煮好早餐，只要起身時將食物放入去，撳幾個掣，梳洗完就有得食一個豐富嘅All Day Breakfast！以後就再冇藉口唔食早餐喇掛？

1)小熊三合一多功能早餐機￥299

小熊呢個品牌專門出產令人生活更方便嘅小家電，有唔少網民表示，小熊性價比媲美小米，外型同功能同時兼備。而今次小編就揀咗呢款網民一致推薦嘅早餐機，8L焗爐、煎pan，連同0.8L暖壺三位一體，小小一部機已經集齊烘焗、煎煮、暖飲三大功能，只要一次過處理食材，將佢放入機內，最快5分鐘已經可以煮齊一個All Day Breakfast！至於好多人都擔心嘅安全問題，呢款早餐機就做得幾妥當，事關佢內置雙重斷電功能，當暖壺溫度過高，或者暖壺被移開，就會自動斷電，唔驚朝早迷迷糊糊嘅時候會唔小心整出意外。

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2)小熊多功能蒸煮早餐機￥139

小編明白都唔係個個人起身都咁好胃口，尤其係年紀唔再細嘅朋友仔，好多時都習慣食得清淡。對比以上早餐機，呢款就主要以蒸煮為主，雙層設計，可以自由組合唔同層架，同時蒸煮多款唔同食材。最底層係一個易潔煎pan，可以用嚟煎蛋煎腸仔，當加上不鏽鋼嘅蒸籠或者蒸架之後，隨即就可以用嚟蒸蛋、蒸包、蒸點心等等。實用就實用在唔止早餐用得，炮製晚餐時都同樣方便，一個爐蒸出兩款餸菜，夠晒萬能！

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3)樂聰小型蛋卷機￥49.9

香港人日理萬機，如果都係略嫌以上兩部早餐機太過麻煩，咁呢部或者就啱大家喇！雖然只有單一功能，不過勝在夠方便，只需要喺機身中間放入雞蛋液，等7分鐘左右就可以食到熱辣辣嘅雞蛋卷，唔止當早餐得，用嚟做餐與餐中間嘅小食，或者小朋友嘅小息零食都一樣適合。如果嫌單調，仲可以加入火腿、蔥花、蔬菜粒等等嘅食材，自由發揮整個啱口味嘅早餐！

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成日因為趕時間唔食早餐嘅你，不妨試吓以上幾部早餐神器，隨時令你愛上早餐時間！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21)