帶飯貼士｜五類食物不宜帶 挑選飯盒要講究 塑膠飯盒外仲有咩選擇

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香港地衣食住行樣樣貴，除咗住屋，最大嘅洗費相信就係食飯，求其出去食個午餐，講緊嘅只係一般地區，閒閒地都要五六十蚊，仲未計如果你喺中上環返工，隨時小數怕長計！所以有唔少打工仔為求慳錢，都會選擇帶飯，不過你以為咁樣就慳到錢又食得健康？錢就慳到喇，不過隨時賠上健康！事關帶飯其實都隱藏住唔少陷阱，用錯飯盒，揀錯飯餸，隨時會致癌而不自知！

好多打工仔為求慳到最盡，都會前一晚煮定多少少飯餸第二日帶，不過方便就方便喇，你又知唔知，其實某啲餸菜其實不宜隔夜同翻叮，隨時會釋放對人體有害嘅有毒物質？

🔻五類食物不宜帶🔻

除咗食物外，帶飯最重要係咩？咪就係個飯盒囉！市面上常見嘅帶飯嘅飯盒不外乎都係塑膠食物盒、玻璃食物盒、保溫壺、電熱飯盒、燜燒鍋等等。

為求輕便，有唔少打工仔都會選擇塑膠食物盒，不過即使係微波爐適用，部份食物盒亦都未必符合標準高溫叮熱之後有機會會釋出塑化劑長期攝入對肝臟、腎臟同生殖系統都會造成損害！而保溫壺亦都有機會令食物滋生細菌，安全起見，都係用玻璃食物盒最穩陣！

飯盒小建議：電熱飯盒＞玻璃食物盒＞塑膠食物盒＞保溫壺

不過無論用邊款飯盒都好，多數公司都只係得微波爐畀員工翻熱食物，就算前一晚嘅餸菜有幾豐富好食都好，叮熱飯菜嘅味道始終都唔夠討好同新鮮。

想有啖好食，打工仔不妨試吓近期大熱嘅電熱飯盒，除咗可以用蒸煮形式翻熱食物，若然你有時間的話，仲可以即場炮製幾道新鮮拿手小菜！

𠵱家市面上都有唔少電熱飯盒畀大家揀，不過一係就要成千蚊，一係就係不知名品牌，話晒放入口嘅嘢，最緊要用得安心，最好當然係揀返啲大牌子。所以小編今次就為各位打工仔揀咗呢款德國寶嘅電熱飯盒一嚟價錢適中，二嚟實用性高，三嚟品質有保證

德國寶纖營蒸煮盒HK$758

德國寶纖營蒸煮盒

呢款纖營蒸煮盒可以話市面上最新鮮滾熱辣嘅電熱飯盒，事關舊年12月先推出市面，基本上已經集齊晒以往電熱飯盒嘅所有功能。

飯盒內用咗雙層四膽設計，內附一個雙連食物容器，以及兩個方形食物容器，加上具備蒸煮、加熱、燉湯、煲弼、甜品、保溫六大模式，用嚟整兩餸一湯就啱啱好，如果想食得豐富啲，帶三餸一飯都一樣得！

一般打工仔都未必會即場炮製菜式，最關心嘅當然係翻熱嘅時間。電熱飯盒就內置10小時智能預約功能，以及自動保溫功能，只要預先設定好烹調時間，到時到候就自動烹調或加熱食物。完成後仲可自動保溫2-4小時，就算要提早食，或者有嘢做要遲啲食都冇問題。

而飯盒內所用嘅用嘅器皿統統都係使用食品級304不銹鋼製造，比一般材質嘅食物容器傳熱更快，亦都唔怕喺高溫下會釋出有害物質。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/25)

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