帶飯貼士｜五類食物不宜帶 挑選飯盒要講究 塑膠飯盒外仲有咩選擇

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香港地衣食住行樣樣貴，除咗住屋，最大嘅洗費相信就係食飯，求其出去食個午餐，講緊嘅只係一般地區，閒閒地都要五六十蚊，仲未計如果你喺中上環返工，隨時小數怕長計！所以有唔少打工仔為求慳錢，都會選擇帶飯，不過你以為咁樣就慳到錢又食得健康？錢就慳到喇，不過隨時賠上健康！事關帶飯其實都隱藏住唔少陷阱，用錯飯盒，揀錯飯餸，隨時會致癌而不自知！

好多打工仔為求慳到最盡，都會前一晚煮定多少少飯餸第二日帶，不過方便就方便喇，你又知唔知，其實某啲餸菜其實不宜隔夜同翻叮，隨時會釋放對人體有害嘅有毒物質？

🔻五類食物不宜帶🔻

除咗食物外，帶飯最重要係咩？咪就係個飯盒囉！市面上常見嘅帶飯嘅飯盒不外乎都係塑膠食物盒、玻璃食物盒、保溫壺、電熱飯盒、燜燒鍋等等。

為求輕便，有唔少打工仔都會選擇塑膠食物盒，不過即使係微波爐適用，部份食物盒亦都未必符合標準，高溫叮熱之後有機會會釋出塑化劑，長期攝入對肝臟、腎臟同生殖系統都會造成損害！而保溫壺亦都有機會令食物滋生細菌，安全起見，都係用玻璃食物盒最穩陣！

飯盒小建議：電熱飯盒＞玻璃食物盒＞塑膠食物盒＞保溫壺

不過無論用邊款飯盒都好，多數公司都只係得微波爐畀員工翻熱食物，就算前一晚嘅餸菜有幾豐富好食都好，叮熱飯菜嘅味道始終都唔夠討好同新鮮。

想有啖好食，打工仔不妨試吓近期大熱嘅電熱飯盒，除咗可以用蒸煮形式翻熱食物，若然你有時間的話，仲可以即場炮製幾道新鮮拿手小菜！

𠵱家市面上都有唔少電熱飯盒畀大家揀，不過一係就要成千蚊，一係就係不知名品牌，話晒放入口嘅嘢，最緊要用得安心，最好當然係揀返啲大牌子。所以小編今次就為各位打工仔揀咗呢款德國寶嘅電熱飯盒，一嚟價錢適中，二嚟實用性高，三嚟品質有保證！

德國寶纖營蒸煮盒HK$758

德國寶纖營蒸煮盒

呢款纖營蒸煮盒可以話市面上最新鮮滾熱辣嘅電熱飯盒，事關舊年12月先推出市面，基本上已經集齊晒以往電熱飯盒嘅所有功能。

飯盒內用咗雙層四膽設計，內附一個雙連食物容器，以及兩個方形食物容器，加上具備蒸煮、加熱、燉湯、煲弼、甜品、保溫六大模式，用嚟整兩餸一湯就啱啱好，如果想食得豐富啲，帶三餸一飯都一樣得！

一般打工仔都未必會即場炮製菜式，最關心嘅當然係翻熱嘅時間。電熱飯盒就內置10小時智能預約功能，以及自動保溫功能，只要預先設定好烹調時間，到時到候就自動烹調或加熱食物。完成後仲可自動保溫2-4小時，就算要提早食，或者有嘢做要遲啲食都冇問題。

而飯盒內所用嘅用嘅器皿統統都係使用食品級304不銹鋼製造，比一般材質嘅食物容器傳熱更快，亦都唔怕喺高溫下會釋出有害物質。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/25)