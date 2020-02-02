【2020情人節】學韓國情侶影出甜蜜又不惹人厭的放閃照 1招就搞掂

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每年一到情人節，打開Instagram、Facebook，全部社交媒體都被朋友們嘅放閃照洗版，照片內容總係離不開玫瑰花、名牌包包、海景燭光晚餐等等，每年如是，千篇一律。表面望落貌似好sweet，但其實背後分分鐘被商人趁機抬高價錢，食個晚餐都被人「斬到一頸血」。唔通想同情人留底倩影，影張放閃照就注定要「大出血」？其實又唔一定嘅，不妨參考一下韓國網民嘅情侶照拍攝idea，既低成本之餘，又可以閃瞎一眾單身狗！

🔻點擊下圖欣賞韓國情侶們的放閃照🔻

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唔知大家剛才睇緊上面嘅情侶照時，係咪好似小編一樣全程都按捺不住地會心微笑呢？以上嘅情侶照全部都滿佈粉紅泡泡，即使隔住屏幕都感受到佢哋之間濃濃嘅愛意，高調得嚟又唔會惹人討厭及反感，小編都恍然大悟：「啊！原來這就是戀愛的感覺啊！」😝

其實，以上嘅情侶照你哋都能夠輕易Get到，一招就搞掂，秘訣在於 —— 情侶睡衣❗❗

即使只係一張日常生活照，並冇刻意望鏡頭、刻意擺姿勢、刻意打燈光，只要情侶兩人都換上情侶睡衣，就算背景冇海景、冇燭光晚餐，只有屋企嘅廚房、睡房或者浴室，照片都會瞬間變得與別不同，甜蜜度滿滿！

獨一無二嘅情侶照你我都可以Get到，一齊參考韓國網民嘅情侶照，入手番一套情侶睡衣，趁情人節時與你嘅另一半紀錄底幸褔甜蜜嘅一刻喇💗

情侶睡衣款式推薦：

🔻秋冬款情侶睡衣🔻

MEJU - 情侶裝睡衣套裝: 印花襯衫 + 褲子HK$ 178.51

MEJU - 情侶裝睡衣套裝: 格子襯衫 + 褲子HK$ 178.51

MEJU - 情侶家居服套裝: 刺繡襯衫 + 長褲HK$ 196.56

Jeony - 情侶款印花長袖家居服套裝HK$ 115.81

🔻春夏款情侶睡衣🔻

Endormi - 情侶睡衣套裝: 配色邊短袖上衣 + 短褲HK$ 169.01

Almilo - 情侶款家居服套裝HK$ 143.36

+ 3 + 2

Sherrie - 情侶襯衫睡裙 / 配色邊襯衫 / 長褲 / 套裝HK$ 197.51

Endormi - 情侶裝睡衣套裝: 短袖小貓印花上衣 + 短褲HK$ 180.41

MelMount - 情侶款家居服套裝: 格子短袖襯衫 + 短褲HK$ 107.26

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與其情人節出去捱貴價食燭光晚餐，喺屋企兩個人親自下廚，再影吓放閃照，其實都係一種情趣滿分又經濟實惠嘅慶祝方案喔！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/31)

（以上圖片來源：YesStyle官方網站、Instagram）