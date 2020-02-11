兒童口罩難求 網民奇招妙法DIY兒童口罩 究竟可行嗎？醫師這樣說…

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發一個多月來，全球死亡人數已經超過2002-2003年沙士（SARS）期間。疫情暫時未見緩和，人人自危，「搶購口罩」亦成為普羅大眾的日常，朋友間的話題也漸漸離不開哪裡有口罩派、哪裡有口罩搶。現時，不僅成人口罩的供應極度緊張，就連兒童口罩也大大缺貨。而外界一向視兒童及長者為傳染病高危人士，家長們憂心忡忡，若果實在買不到兒童口罩，家長們又該如何是好呢？

最近網上就有不少熱心網民提供教學，教大家如何將成人口罩改造為小朋友都能夠佩戴的尺寸。若果家中只剩下成人口罩，不妨可以參考以下教學，作為應急之用。

毋須工具的三個改造方法：

+ 5 + 4 + 3

以上三個方法雖然毋須工具輔助，但其實小朋友戴久後會因為鬆緊帶勒得太緊而導致耳朵疼痛不適。台灣就有網民分享創意妙招，只需要一個小道具就可以輕鬆解決口罩鬆緊帶過長的問題，而且還能減緩戴口罩對耳朵的不適感，令口罩更貼合臉頰。除了小朋友適用以下方法，對於臉型較小的成人都可以嘗試運用同一方法使口罩更加貼服舒適。

家長可以在文具店購買塑膠扣環，利用扣環將口罩鬆緊帶扣起來。過程非常簡單，首先將口罩放在小朋友臉上，讓小朋友雙手扶著口罩。然後，家長可以將口罩的鬆緊帶拉到小朋友的後腦勺，最後用扣環把鬆緊帶扣上並固定好。

以上方法雖然簡易方便，不過台灣就有兒科醫師特別提醒此改造口罩方法僅供應急之用。雖然此方法亦具有一定程度的防病菌與飛沫效果，但防護能力始終於與兒童口罩有差，戴上臉後的貼合程度亦不能與兒童口罩相比。

使用兒童口罩防護效果更佳當然是無毋庸置疑，惟現時香港全城「口罩荒」，坊間兒童口罩貨源短缺。仍然在為小朋友的口罩徬徨又煩惱？轉戰網購亦是另一種辦法，編輯發現暫時eBay尚有少量兒童口罩現貨可供購買。

KOWA三次元 PM2.5高密度 兒童口罩 (130mm) ( 一包5個 x 3包 )$324

此款兒童口罩為日本品牌、日本製造，KOWA三次元來自日本興和株式會社，由1894年創立至今，擁有超過100年歷史的老牌醫療器械公司，在日本早已打響名堂。

🔻日本製 KOWA三次元 兒童口罩規格及功效🔻

口罩尺寸: 兒童專用 ( S碼 — 130mm) 口罩數量：15枚 ﹥通過BFE、 PFE、VFE測試，達99%。 ﹥使用奈米纖維濾網，99% 全方位過濾，阻斷空氣中99%的微粒子入侵，對付PM2.5、感冒、病毒飛沫用之高機能口罩，令呼吸更安心！ ﹥全方位獨特立體結構，能夠充分貼合於面部，不讓鼻根、臉頰、下巴位置形成縫隙。 ﹥掛繩柔軟，即使長時間佩戴也不會引起耳部疼痛不適。 ﹥嘴角有足夠空間，減少呼吸困難，柔軟地對應嘴巴的每個動作。 ﹥有效防止眼鏡起霧。

現時eBay尚餘少量存貨，免運費現貨發售。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/11)