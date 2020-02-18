【穿搭】歐美穿搭=暴露? 看Jenn Im只有155cm也能駕馭美式街頭風!

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歐美風妝容在香港愈來愈受歡迎，不少歐美化妝品牌也逐漸進軍香港，例如Urban Decay﹑Too Faced﹑NYX等等，連歐美化妝品天堂 SEPHORA 也進駐了香港市場。不少香港的美妝 Youtuber 也開始邁向新路線，擺脫以往韓流主導的清純風格，可惜在香港對穿搭還算保守的氛圍下，遲遲未見有出色的歐美穿搭潮流脫穎而出。

雖然韓流在香港一直也是寵兒，但T-Shirt格仔裙的乖乖女孩Style看着不乏味嗎？2020年來擺脫楚楚可憐的鄰家少女模樣吧！

美籍韓裔網紅 Youtuber Jenn Im 相信不少人也認識，自她2017年開創了自己名下的服裝品牌 Eggie，到後來與拍拖多年的男友結婚，現在可謂事業愛情皆得意，是不少網紅仰望的成功 Youtuber。

雖然她主打高貴Elegant路線，但其實她骨子裡也散發着點點 Wild 野性魅力的街頭風味道。

今天就一同透視 Jenn Im 如何用一件 item 穿出 155cm 身高也能駕馭的獨特 Street Style！

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秘訣就在一件Oversized的冷衫！

身型小巧的女生常害怕 Oversized 的冷衫或衛衣很容易把身材的缺點展露出來，但其實只要簡單襯上一條高腰闊腳的長牛仔褲，整雙腿的長度就馬上變成黃金比例了！腿的比例較短的女生可以穿些露腳踝的波鞋，切忌穿高筒波鞋，否則就會很顯腿短。

👇再來看看其他歐美穿搭天后👇

歐美名模Hailey Bieber (Bieber嫂)

沒有人在溜狗或找車匙的時候比她更酷更吸引了......

Kathy 貓貓 (IG@kathyyymm)

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擁有51萬 Followers 的 Kathy Zheng 可以說把歐美 Street Style 掌握得淋漓盡致，完美地將 High Fashion 和 Street Fashion 連繫。Fanny Pack﹑冷帽﹑長襪﹑搶眼顏色﹑同色調穿搭﹑運動波鞋，均是Street Style的元素，當然Oversized的衛衣就是整個穿搭的精髓。歐美街頭風的進階者不妨參考一下她的穿搭心得！

Chailee Son (IG@chaileeson)

同樣是韓裔的網紅 Chailee 擁有一百萬Followers，長得性感尤物，但是穿起潮牌時完全就是一個Girl Boss！

還未Follow這些網紅？趕緊去讀讀活生生的時尚雜誌吧！Don't be a stranger!

👇入門級歐美街頭風必備Items I.T. 熱賣服飾低至兩折👇

alexander wang.t Logo oversize sweatshirtHK$1,550 (原價HK$3,100)

OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™ Shearling embellished sweatshirtHK$2,660 (原價HK$7,599)

BAPY Colour block anorak sweatshirtHK$1,150 (原價HK$2,299)

STYLENANDA Fleece sweatshirtHK$210 (原價HK$599)

Acne Studios Broken logo hoodie HK$1,800(原價HK$2,999)

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/18)