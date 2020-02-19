冇晒廁紙點算好？編輯實測天貓超市淘廁紙 幾耐送到？抵唔抵買？

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繼搶購口罩、搓手液、酒精、漂白水後，近來坊間出現搶購廁紙浪潮。事因源於早前一則網上傳聞，有人於社交媒體放話指短期內大陸將不會供應廁紙來港，就連酒店亦已開始搶購，呼籲大家盡快囤積廁紙。消息一出，不消一日各大超市的廁紙均被橫掃一空。網絡上未經fact check的傳聞足已令大量市民吊心提膽，紛紛盲搶廁紙。儘管供應商屢次表示缺貨只屬謠言，仍然無法消除市民的憂慮。直至近日，廁紙仍然屬於一件難求的稀有貨品。對於缺廁紙的市民而言，買不到廁紙，如廁又該怎辦？

除了盲搶廁紙，更荒唐的竟然還有打劫廁紙。17日就有三名匪徒凌晨持刀搶走價值千多元的廁紙，是次案件引起大眾嘩然及感到匪夷所思，到底匪徒犯案背後的真正理由又是什麼？

旺角道惠康劫廁紙

最近，網絡上流傳一張照片，從以下照片可見，某單位內存放了大量廁紙，雖然未知屋主是否因近期的網上傳聞而囤積廁紙，但亦不禁令網民們憂心忡忡，若然家家戶戶繼續盲目地瘋搶廁紙，不僅令有迫切需要的市民無從購買，更懼怕的是會由「假斷貨」演變成「真斷貨」。

網絡圖片

一則「虛假謠言」催生了大眾盲搶情緒，弄得全城緊張兮兮。疫情、謠言影響之下，香港形成一股恐慌性搶購潮，縱然超市每日補貨，亦趕不上市民搶購的速度，導致有不少真正有需要的市民卻無法購買。

編輯就嘗試轉戰網絡，發現天貓超市上的廁紙、紙巾、濕紙巾等貨量暫時依舊穩定，港人愛用的品牌，例如Tempo、維達、潔柔等皆一應俱全。雖然早前國內延長了春節假期，但快遞物流最近經已陸續復工，編輯就趁機於天貓超市上入手了廁紙及漂白水，一起來看看到底從下單到收貨，到底要花多少天呢？

🔻點擊下圖揭曉編輯網購廁紙結果🔻

編輯在2月12日於天貓超市下單購買了共十四件貨品，最後分拆了四個包裹發出，最早發出的包裹已經於昨日（18日）簽收，而其餘包裹全部於今天簽收妥當。經過實測後發現，整個購買過程只需一星期內已完成。倘若市民面對家裡紙巾短缺問題，又實在無途徑購買，嘗試於天貓超市網購亦是另一種辦法以解燃眉之急。（如需購買，可按以下藍色連結前往產品頁。）

1.Tempo得寶4層加厚手抽紙巾（18包）¥59.9

2.Tempo得寶4層加厚壓花廁紙（10卷）¥49.9

3.維達超韌3層手抽紙巾（24包）¥59.9

4.維達藍色經典3層廁紙（10卷）¥ 23.9

5.潔柔金尊系列3層手抽紙巾（30包）¥59.9

6.清風EDI純水濕紙巾（10包）¥ 31.1

天貓超市早前發出公告，因最近訂單量多，物流派送預計需時七個工作天。

其實，廁紙等日常用品夠用就好，盲目囤貨只會令恐慌情緒持續蔓延，而且大量廁紙倘若沒有妥善存放，受潮後更有機會滋生細菌，成為細菌的溫床。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/19)