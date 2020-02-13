武漢肺炎｜買完酒精下一樣係? 拆解熱賣防疫用品 消毒力人人讚好?

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武漢肺炎爆發接近半個月，疫情至今仍未受控，市民防疫心切，除了四出奔走撲口罩，但凡印有消毒或防疫一字的物品，市民統統都「有殺錯冇放過」。

消毒酒精，搓手液、漂白水、滴露雖然仍是一眾香港人的入手目標，不過以上貨品供應持續緊張，不但時有時無，每每返貨，旋即又被人搶購一空。為求自保，不少網民開始朝一些另類消毒用品入手。編輯近日遊走於不同網上買賣平台，發現有兩類非主流的消毒物品特別熱賣，甚至一度被搶光。不論有罩無罩，倘若想多一重保障，買來傍身是否可行呢？

盤點之前，編輯在此先溫馨提示大家，雖然網上售賣的消毒品均聲稱有防毒、殺毒的功效，並同時附上不少數據實驗佐證，但不過無論選擇哪一種消毒用品，要有效防疫，最重要還是乖乖戴上口罩，勤加清潔、少去公共場所，做足三寶之後，才有效使用。戴口罩，勤洗手！

🔻網上熱賣「另類消毒用品」🔻

#1 除病毒掛包（TOAMIT - VIRUS SHUT OUTHK $118）

除病毒掛包近日於Facebook不斷洗版，不少網民紛紛留言留貨。一查之下，發現原來不僅網上大賣，不少門市小店亦已經兩三度斷貨。這片體積細小，外型彷似八達通的消毒包，聲稱佩戴後能有效去除1米內的病毒，防花粉過敏，而看似厲害，但是否真的能防疫？

除病毒掛包佩戴效果(網上圖片)

其實不論是消毒包，還是曾在流感肆虐期間熱賣的健康勳章，諸如此類物品同樣都是利用了亞氯酸鈉與空氣作用的原理，散發穩定濃度的二氧化氯（Chlorine dioxide），以達至殺菌效果，我們日常用來消毒水體，如泳池水其實就是用了二氧化氯這種常見的清潔，所以原理上的確是具有消毒功效，同時亦能去除微細懸浮粒子、花粉、塵埃等，不過是否真的能殺死肆虐的新型冠狀病毒？相信尚待更多研究。

除病毒掛包內含的二氧化氯濃度並不高，使用範圍限於1米內，雖然安全，但功效相對有限，充其量只能作輔助使用，圖個安心，記得絕不能完全取代口罩及酒精消毒啊！

#2 次氯酸產品（彌爾頓 (次氯酸鈉) 450mlHK$90.7）

次氯酸產品不但在香港熱賣，最近還同樣登上了台灣PChome的防疫產品熱搜榜，甚至是日本樂天市場的熱賣榜，能夠風靡兩岸三地人民的產品，到底又有何厲害之處，用了後是否能百毒不侵？

次氯酸類的產品其實五花八門，最常見的是噴霧，其次就是水狀及粉質狀的產品。次氯酸聲稱天然無害，無色、無味、無毒性、無酒精，能夠殺死99.9%的病原菌，適合家中有小孩及寵物的家庭使用，實際使用上又是否如聽起來那般非常強大？先看看下圖，以下為日本實驗室整理出的次氯酸除菌分析圖。

次氯酸除菌成效(網上圖片＠PIXNET)

其實次氯酸（HClO）與漂白水（NaClO）的化學結構非常相似，同樣具有殺菌除病毒的效果，不過由於酸鹼度不同，清潔力及安全性亦因此有差異，漂白水雖然清潔力強，殺菌、抗病毒效果最佳，不過對人刺激性也較高，容易對皮膚及呼吸道黏膜造成刺激！相反，次氯酸的酸鹼值為弱酸性，有一定除菌力之餘，對人體的刺激亦較小，在適當的濃度下，更可用來消毒食品容器及食材表面。在抗疫時期，還是非常值得買來看門口的！

市面上有不少教學聲稱只需鹽巴就能自製次氯酸水，抑或將漂白水稀釋就會等同次氯酸水，編輯提提大家，絕對不是這一回事！次氯酸水的濃度調配難以掌握，製作不當不但沒有效用，更隨時會傷害身體健康，大家還是購買正規的次氯酸產品！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/13)