網紅Queenie教整防毒面具 一學就識 3步做好 外形激似南韓防疫帽?

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續且蔓延至多個國家，為求保護自己，減低染病風險，除了戴口罩以外，戴防護面罩亦逐漸成為另一股新趨勢。說起防護面罩，可能你會聯想起網絡上流傳一系列利用膠樽自製防毒面罩的惡搞創意圖，但萬萬沒有想到前陣子南韓就真的研發了一款「防疫帽」，推出市面後不僅掀起了一波搶購浪潮，更被網民封為「超狂防疫小物」。

「防疫帽」外型與一般漁夫帽相似，不過帽沿下面就多了一塊透明膠片，能夠遮蓋眼睛、鼻子、嘴巴及耳朵，全方位隔絕飛沫。

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居韓的台灣Youtuber Kelly外出時都有戴上防疫帽自保。(Youtube@Kelly Box)

南韓的防疫帽誕生後，令不少想圖個安心的市民都紛紛入手一頂，但假若你想圖個安心又不想浪費金錢，又該如何是好呢？美容達人Queenie Chan（QQ）早前就於Instagram上分享了一條教你如何DIY防毒面具的影片，只要準備兩件小道具，再活用家裡有的物件，不消幾分鐘就完成DIY，超級低成本又零技巧，網民們都紛紛留言大讚QQ「叻叻豬」、「好實用」、「真聰明」等等。

點擊下圖看QQ自製防毒面具：

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QQ分享的DIY防毒面具製作過程及所需材料都非常簡單。首先準備訂書機及包花束用的透明膠片，然後根據自己的頭型、臉型大小去調較膠片弧度，再用釘書機固定好形狀（釘書針最好向外，以免勾到頭髮）。接下來把剛做好的防護面罩套在頭上，再戴上家裡有的帽子，一個超級簡易版的防毒面具就大功告成了！提提大家：DIY前記得要先消毒好雙手及膠片，戴防毒面具的同時也別忘了戴上口罩喔。

儘管防疫帽、防護面罩等的防疫小物在網絡上越來越流行，但仔細留意後會發現，街上會戴上這類防疫小物的人亦少之有小。早前，網上討論區親子王國就有網民討論起防疫帽，有部份網民表示有興趣想試試，但當中又有不少網民都認為設計太過奇萌，無勇氣戴出街。的而且確，未必人人都能夠大膽接受這種外型較新穎的防疫小物，再說若待疫情過後，這類防疫小物也只會被打入冷官，較難循環再用。

想要防止飛沫進入眼球，想要多一份安心的話，其實也可以選擇佩戴太陽眼鏡或平光鏡，不單止能夠阻擋飛沫，又可以為整體造形增添時尚感，而且又不怕會過時，就算疫情過後都可以繼續使用，不會浪費。

編輯就於網上搜羅了以下五款百搭又時尚的太陽眼鏡，大家可以透過下面藍色連結前往產品頁面，透過網購入手，減低外出染病的風險。

大理石復古墨鏡HK$639.00

半鏤空蝴蝶框墨鏡HK$499

鏤空蝴蝶框墨鏡HK$499

金屬半框墨鏡HK$539

撞色幾何框墨鏡HK$439

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/28)