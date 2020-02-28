日韓意一夜驚醒瘋搶口罩 價錢飆升至少8倍 香港未來或再現天價罩?

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由新型新型冠狀病毒引起的武漢肺炎由中國蔓延全球，繼首當其衝的中港台後，日本、韓國、伊朗，甚至遠至他方的意大利，都接連爆發多宗感染個案，更數度如香港一樣出現搶購潮。本頻道編輯近日才走訪市面觀察各大藥房商家銷售口罩實況，發現搶購潮稍稍平息，口罩價錢逐漸回落。可是，隨著世界各地越爆越多感染個案，民眾紛紛搶罩自保，未來香港的口罩價錢會否再度攀升，甚至因貨源緊張，而導致「一罩難求」的局面再度出現？

武漢肺炎爆發已有一個餘月，中國全國至今確診78,824例（至27日24時），雖然近日確診數字有減慢趨勢，然而全球各地卻於此時相繼出現大爆發的跡象，日本、南韓、意大利、伊朗確診人數不斷攀升，甚至快速翻倍，昨日挪威、巴西、希臘、羅馬尼亞、瑞士、奧地利、阿爾及利亞、格魯吉亞、巴基斯坦亦出現首宗確診病例，從目前情況看來，全球爆發已在所難免。

由於武漢肺炎目前尚無根治方法，因此戴口罩、勤洗手、做足消毒成為了是次防疫的關鍵，亦因而引發了各地人民大手搶購物資。

情況嚴峻如韓國大邱，不但出現「打蛇餅」搶口罩的場面，根據韓國統計發佈的數據顯示，近期KF94口罩的價格更超過4000韓圜(約HK$25)，較疫情前的800韓圜(約HK$5.1)賣貴6至8倍。

日本同樣出現口罩及物資短缺情況，多地藥妝店的口罩存貨被全數掃清光。按日籍Youtuber直擊，即使某些連鎖藥妝店仍有存貨，價錢也直線飆升。

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意大利的疫情亦快速惡化，多地封城，口罩價錢飈升至瘋狂狀態，網上口罩幾乎索價10歐元(約$86港元)一個，而盒裝50個口罩則索價116歐元(約$1000港元)，而1公升消毒酒精，價錢由亦7 歐元(約 HK$60)上升至39歐元(約 HK$335)，急升接近5倍多。然而即使在天價之下，口罩及消毒用品亦全數沽清。

日、韓、意一夜驚醒，多地的口罩需求大幅上升。香港的貨源及價錢自上星期開始難得回落，穩定下來，又會否因外地疫情再次受到影響？

編輯瀏覽本地網上購物平台，如Carousell、Facebook Marketplace，發現本星期口罩價格與上星期相差無幾，東南亞口罩維持$3至$6.5一個；日本些微下降至$7.5至$10一個，而韓國KF94則維持$17-$25一個。

🔻日本口罩網購價錢🔻

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🔻韓國口罩網購價錢🔻

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🔻東南亞口罩網購價錢🔻

🔻3m及n95口罩網購價錢🔻

現時，本地網購口罩價錢雖較以往便宜，不過較知名的外國網上購物平台，如Amazon，Gmarket、樂天市場等的口罩價錢則維持高企。

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縱觀情況，疫情至今已蔓延至全球40國，波及6大洲，由此估計，全球多地的口罩供應將會持續緊張，價錢難以再於短時間內大幅回落，尤其品質較高的日本製及韓國製口罩，隨著韓國禁止出口，日本缺貨，現時的價錢下趺，相信只是曇花一現的短暫現象。加上日後復工復課，市民對口罩的需求將大大增加，未來一段日子，相信口罩市場依然是求過於供。

雖說如此，大家也不用過於緊張（溫馨提示：口罩夠用就好，請勿大量囤貨），事關近日接連有港人設立本地口罩工廠，一旦投入運作後，每星期最多可生產80萬個口罩供港。未來最受影響的，估計只是日韓製的口罩。

口罩價格可升可趺，若想緊貼口罩價格走勢，不妨先從本地的網上買賣平台入手，亦可按此連結透過一網打盡前往eBay、日本樂天市場等的網購平台比較價格。