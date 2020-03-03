【新冠肺炎】重溫《龍珠》經典劇情+多款收藏精品 響應李居明防疫

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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，情況何時能受控仍是未知之數，玄學家李居明就趁此分享各種防疫大法，為求大家一笑幫香港人打打氣。他說全港齊播《龍珠》可抗疫，據稱屬牛屬龍的人更必定可逃離一劫！以為好好笑？信有則不信則無！重溫一下《龍珠》經典片段都無妨。

各位《龍珠》迷，還記悟空第一次變身超級撒亞人是在什麼時候嗎？

菲利在孫悟空面前親手殺害了無限，悟空當時認為無限已經無法用龍珠復活了， 因此徹底憤怒了，孫悟空最終變成了超級撒亞人。

圖片來源：Twitter@sumtingwong2019

李居明的《龍珠》抗疫法瘋傳後，更有一班年輕人響應，穿上《龍珠》主角悟空的衣服，在港鐵車廂內chok pose抗疫。

《龍珠》功效能否幫助香港擺脫肺炎暫時無人知曉，可能只有李大師才知道當中的玄妙。但趁住這《龍珠》熱，不如看看有甚麼漫畫的周邊產品值得收藏？（點擊藍色連結即可到達購買頁面）

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這個套裝一盒有齊7粒龍珠，粒粒也造工精緻，手心般的大小。齊集7粒龍珠就可以召喚神龍，許下心願了。

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若要數7粒龍珠中最有意義的一顆，那就必定是四星龍珠了。

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一套6個的《龍珠》角色的模型。

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想和朋友還原漫畫裡的經典場面，在日本樂天市場也能買到《龍珠》的T-Shirt，而且還有數個款式可選，分別有S﹑M﹑L﹑LL，四個size可供選擇。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/03)