全白口罩前後難分？區分方法五花八門！教你終極一招分辨口罩正反

網購攻略 網購攻略

自新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情爆發後，為對抗疫情，口罩已經成為每位市民外出時的必需品。但原來戴口罩都是一門學問，若果沒有正確地佩戴口罩，可能會讓防疫效果大打折扣，甚至隨時失去防護功能，增加染病風險。而最常見的錯誤是將外科口罩的正反面倒轉戴，普遍人是憑口罩顏色深淺去區分口罩的前後，深色面朝外，白色面朝內。但假若口罩前後都是白色或黑色，又應該如何去區分呢？到底你的口罩戴對了嗎？

先暸解外科口罩的三層結構及功能：

（圖片來源：衛生防護中心）

要分辨口罩的正反，應先暸解口罩的結構及功能。合格的外科口罩由三層造成，口罩的外層具防水性，目的是防止飛沫中的病毒或細菌滲入，中層用於屏障及過濾病毒，而內層的物料為吸水性，可以吸收佩戴者呼出的濕氣和水分。因此，假若口罩正反倒轉，就無法發揮其防護功能，讓病毒和細菌有機可乘。

要判斷有顏色口罩的正反面非常簡單，但對於全白或全黑的口罩，不少人都毫無頭緒，感到無從入手，甚至每次戴口罩前都要「搞一大輪」才能分辨清楚。網上又有不少網民分享自己區分口罩正反面的方法，經編輯整理後，發現當中有對有錯，一起來看看吧！

網民分享如何區分口罩正反面的方法（按下圖放大）：

雖然，以上有的方法能夠簡單地分辨口罩正反面，但卻不能套用於所有款式的口罩。不同品牌、不同廠商的口罩設計皆有差異，例如日本某部份口罩外層的皺摺位是向上，有的款式是口罩上部份向上，下部份向下，所以單靠皺摺位方向去判斷口罩正反面並不是完全正確。又有不少網民認為掛耳繩必定是向內，但某些品牌廠商為求口罩戴上後能更加貼服臉部，會把掛耳繩設計為向外，所以，單憑掛耳繩去判斷正反同樣不是完全絕對的方法。

更多區分口罩正反面的方法：

方法一：口罩上下拉開後，向外突起、拱起，有弧度的一面朝外；向內凹的一面則朝內。

方法二：觀察口罩包裝盒上的說明。

終極大招！區分口罩正反面的方法：

假若依然搞不清楚，包裝盒上又沒有圖片說明，亦可以嘗試透過實驗形式去分辦正反面。由於，外科口罩是採用三層設計，外層是具防水層，內層是吸水層。所以，只要把水珠倒在口罩上，測試水珠會否滲漏或被吸收即可。

購買合格的外科口罩與正確地佩戴口罩同等重要，市面上的口罩質量參差，大量劣質口罩充斥網絡，網購口罩時需謹慎斟酌，或盡量選擇有信譽的商戶及網店。如欲購買口罩，亦可以按下面藍色連結前往產品頁面，或按此藍色連結透過《一網打盡》前往各大網購平台，如：eBay、日本樂天市場，比較不同產地、品牌、規格的口罩價格。

韓國製造 Breath Silver Fit Regular 99.9% 抗菌口罩 (3個/包) x 30包HK$1,740

+ 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/18)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈

「心意抗疫包」正式推出！只需$180，您便能夠買到70%酒精搓手液和獅王消毒洗手液各兩枝，一份自用，另一份轉贈清潔工、視障、輪椅人士及長者等弱勢，同心抗疫，一起打贏這場仗！