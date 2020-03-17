【裁員】6成打工仔面臨裁員危機? 5大實用應對方法免炒魷助搵工!

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港經濟大受打擊，不少行業已出現結業或裁員的情況。經濟前景不明朗，不少網民分很多企業已要求員工放無薪假，甚至「清AL」。此形勢下，大部份打工仔目前只能抱着隨時會「被開刀」的心情上班，除了放負「過得一日得一日」之餘，有甚麼實際行動可以做呢？

網民整合了大部份連鎖企業的結業﹑停業﹑減薪﹑裁員情況：

有網民表示已經失業多個月，經過早前社會運動，直至現時的新冠肺炎疫情肆虐，社會出現結構性失業，尤其從事廣告﹑市場行銷等行業，面對重大危機。有商會調查發現，逾8成中小企及初創業務受嚴重影響，6成半企業打算精簡公司架構和削減員工。

隨新冠肺炎擴散，疫情尚未受控，社會經濟受創，很多網民亦表示正在面對裁員危機，但限於目前經濟環境卻又難以在短時間內找到新工作替代。

面對裁員危機，有甚麼實際行動可以減低被裁走機會？

👇按圖了解建議方法👇

1. 【增加工作主動性 鞏固存在價值】

在團隊環境下工作，假如你主動性不夠甚至很被動，存在感自然很低。可嘗試主動提出工作上的意見，或主動幫忙額外工作，不要一味只等上司分配工作給你，自然能加深老細對你的印象及認同你的存在價值。

2. 【主動參與長期Project】

在裁員潮來臨之前，打工仔若然不希望成為被裁走的一個的話，應主動參與長期project，把自己崗位紮根在公司長期發展的項目中。試想想，從老細角度出發若要犧牲團隊其中一位員工，首先考慮的必然是你的工作能否讓其他員工接替！若老細發現裁走你的話會嚴重影響公司的長期發展，那裁走你的機會便會大大減少。

3. 【在空閒時間整理Resume及Profile】

若已預料公司可能會有裁員潮，雖然說目前經濟環境下難以在短時間內「騎牛搵馬」，但亦不應錯過任何尋找新工作的機會。在空閒時間可以先未雨綢繆「執靚」自己的Resume及Profile，更新個人LinkedIn的頁面增加你的曝光機會，令更多招聘者知道你的存在，抓緊日後新的工作機會。

4. 【如不幸被裁員 嘗試協議「辭職」代替「被炒」】

假如不幸被裁員，可以怎樣做？有職業心理學家建議可直接與上司表達自己目前經濟狀況的憂慮，嘗試跟老細協議能否自己主動申請辭職，好讓自己在工作證明文件上交代的原因是「僱員辭職」而不是「被公司辭退」，方便日後尋找新工作。

職業心理學家亦建議，若員工與上司關係不俗的話，可與上司商量若將來新公司Reference Check的時候，可以如何交代；亦可商量讓上司在reference letter上稍為強調你表現良好的地方，好讓你見下一份工作時可展示前僱主亦有欣賞你的地方。

5. 【平常心面對！】

面前社會經濟不明朗因素，很多行業亦出現結業﹑停業﹑減薪﹑裁員等危機，打工仔只能抱着平常心面對，否則每天愁眉苦面上班，擔心着自己何時會被「炒魷魚」只會影響工作表現，對自己的工作前景更加不利。面臨公司財政危機，打工仔應表現出「能與公司共渡難關」的精神，積極做好自己的工作，更能在老細面前展示你成面對困境時成熟穩重的態度。

知道公司有機會展開大行動「清算」﹑裁員，甚至已收到風其他部門同事已經在「清AL」，相信不是個個打工仔仍能屏息靜氣，以平常心面對。但是做完了能做的實際行動後，剩下來的只有積極面對逆境。

香港經濟受嚴重打擊已成事實，打工仔長期精神繃緊毫無益處，在空間時間應放鬆一下自己，以免陷入過份焦慮及抑鬱狀態。有空不妨出外走走，多做運動解壓。另外近期也有很流行的玩物和大家分享！不妨入手過一下癮。

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