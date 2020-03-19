全港9大野餐地點及用品推介 360°海景+清靜草地 附超方便交通指南

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市民生活大受影響，除了避免去人流多的地方，其餘空閒時間也只能宅在家煲劇。想遠離繁囂不用坐飛機才可到達，其實香港也有很多隱世清靜的效野地方，週末不妨去野餐吹海風曬太陽好好chill吓！

疫情在歐洲等地愈演愈烈，香港日前亦宣佈4月20日全面復課無望，市民仍然要避免到人流密集的地方。市民悶得發慌通通去行山避肺炎，就連郊野公園在週末亦變得熱鬧。那香港還有人煙稀少的隱世地方可以野食嗎？編輯整合了全港9大野餐地點，還有交通指南給大家參考！

🔻按圖即看野餐地點介紹+交通攻略🔻

+ 6 + 5 + 4

若希望在人流較少的時間前往，建議選擇早上時段（9-11點），或傍晚時間（5-6點），避開中午較多人流的時間前往。

另外還有一系列的野餐用具推介，除了實用之外，也十分適合各位愛影相打卡的女生參考，絕對是拍照必備的小道具！

1. 【野餐戶外防水防潮地墊】 ¥49起

野餐最重要的必要是地墊，有些人可能會選擇沙灘蓆，但是以外觀程度來說絕對比不上野餐專用的格子地墊，而且防水功能亦較為遜色。這張推介的野餐防水防潮地墊分別有兩種大小可以選擇，有黃色﹑紅色﹑黑白色﹑啡色﹑藍色格子選擇。除地墊會附送防水餐布。

2. 【揭蓋藤織野餐籃子】 ¥173.94

這個揭蓋式的籃子容量很大，可以載餐具﹑食物，飲品亦可。而且隨野餐籃子均會附送保溫袋一個，方便儲存食物。雖然籃子的體積稍大，但可以利用帶子背到肩上，拿的時候就不用太吃力。

3. 【藤織野餐手提籃】 ¥ 29

藤織野餐籃亦有另一種款式可揀，這種手提式的籃子容量較小，但外形一樣好看。分有蓋和無蓋兩款。

4. 【一次性馬卡龍色紙碟】 ¥19.8起

平日白色的紙杯紙碟太平凡太樸素？這個馬卡龍色的紙碟設計十分可愛，印有不同的水果圖案，而且顏色十分搶眼，很適合用來放水果或甜品。

5. 【戶外懶人充氣沙發】 ¥48

最近十分流行這種戶外專用的吹氣沙發，充氣的方法十分簡單，只需撐起沙發的充氣口往風向逆跑，快速來回跑動數次，即可令沙發撐起，然後快速摺起充氣口即可。帶着這個充氣沙發到郊外則可以舒適地躺在上面曬太陽了！

提提大家，緊記離開郊外時帶走垃圾，保護環境。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/19)

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