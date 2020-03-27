BB戴唔到口罩點算好? 疫情期間帶嬰幼兒出門 防疫對策+注意事項

網購攻略 網購攻略

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在港肆虐接近3個月，本港確診個案至今已突破400宗，當中更不乏初生嬰兒及年幼兒童個案，令一眾父母擔心不已。疫情當前，不少父母如非必也盡量減少外出，以免在不知不覺中惹來病菌，傅染家中嬰孩，惟日常生活中總有一些活動是難以避免，如產婦出入醫院及初生嬰孩注射疫苗。大人固然可以做足保護措施，不過，免疫力弱的小孩及初生嬰兒，如要外出或出入醫院時又該如何做好防疫？

疫情升級，口罩成為了大人小孩日常出門不可缺少的必需品。然而口罩供應有限，採購大人已非易事，採購小童口罩更是難上加難。這邊廂有不少父母苦無對策，那邊廂卻有醒目媽媽發揮創意，活用各種物資為寶寶自製防疫工具。

🔻媽媽們於網上分享寶寶防疫法🔻

+ 4 + 3 + 2

疫情嚴峻，媽媽們唯有各出奇謀，在無可奈可之下，大部分媽媽只能把成人口罩改裝成寶寶口罩，以解燃眉之急。然而在自製以外，有另一款寶寶口罩卻意外地引起了不少媽媽的熱烈討論，事關這款口罩的外型猶如迷你版的n95，尺寸不但適合寶寶使用，而且還非常貼面，媽媽們紛紛表示有意購入。

戴口罩固然防止飛沫感染，不過早前就有兒科醫生特別提醒，口罩只適合一歲半以上的幼兒使用，而即使能夠使用，亦不代表小孩能戴得好，同樣具有感染風險。而一歲以下的嬰兒則不適合戴口罩，皆因嬰兒的呼吸能力較弱，戴上口罩後容易出現呼吸不順，甚至有窒息之虞。

若然找不到合適口罩，又是否可以自行改造成人口罩供兒童佩戴？

坊間早前亦有不少教學教導家長改造口罩，只需使用塑膠扣環，即可把尺寸調整成適合小朋友的臉型。做法雖然簡單，不過醫生亦提醒此方法只能供應急之用，事關口罩始終為大人尺寸，小孩戴上後不但不貼面，而且還容易鬆脫，非萬全之策。小孩若需佩戴口罩，建議應選購市面上正規的兒童口罩款式。

🔻按圖看嬰幼兒防疫小貼士🔻

+ 5 + 4 + 3

市面上正規的兒童口罩長度約8至13cm，尺寸只適合三歲或以上的兒童佩戴。三歲以下的嬰幼兒若要出外，台灣醫生則建議可在嬰兒車上加上防風罩阻隔飛沫，而回到家後家長則可使用稀釋後的漂白水，或濃度75%的酒精消毒防風罩。如醫院內無法使用嬰兒車，家長們亦可考慮購入附有膠片的防疫帽，同樣能阻隔飛沫。

如需購買相關嬰幼兒防疫用品，可按以下藍色連結購買：

2.可拆卸式嬰幼兒防疫帽￥26.5

+ 3 + 2

3.透明嬰兒車防風罩￥69

3.360°全包圍式嬰兒車防風罩￥129

+ 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/26)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！

「心意抗疫包」正式推出！只需$180，您便能夠買到70%酒精搓手液和獅王消毒洗手液各兩枝，一份自用，另一份轉贈清潔工、視障、輪椅人士及長者等弱勢，同心抗疫，一起打贏這場仗！