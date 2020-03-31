CHARLES & KEITH網店減價五折起 額外折上折！精選十款必買手袋！

網購攻略 網購攻略

自新型冠狀病毒（COVID-19）爆發後，為對抗疫情，原本的旅遊行程都被迫取消，就連假日在港都不敢外出閒逛。儘管疫情來勢洶洶，但女人與生俱來的購物慾依舊旺盛不熄，趁着CHARLES & KEITH 網店優惠期間，不如用更划算的金額一起盡情血拼吧！

新加坡國民品牌 CHARLES & KEITH 官網大減價！超過三千件精選手袋、鞋履、首飾、兒童系列，減價低至五折，購買兩件或以上特價貨品更可享有額外九折，折上折優惠！留意！所有香港及澳門的訂單消費總額滿HK$200以上即可享有免費標準運送服務。

作為一名「袋癡」，每次到新加坡旅遊或出差，絕對不忘到CHARLES & KEITH（小CK）搜購性價比極高的手袋。小CK手袋價格平易近人卻有著精品的質感，而且設計摩登時髦、風格多變，幾乎所有女生都能在小CK找到屬於自己的命定袋款，早已成功俘虜一眾女生的心，在亞洲地區擁有居高不下的人氣，就連韓星少女時代泰妍私下都愛用小CK手袋，花幾百元就能擁有明星同款，實在太划算。

韓星少女時代泰妍私下都愛用小CK手袋。（CHARLES & KEITH官網)

網紅都愛用小CK手袋（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

趁着今次小CK的優惠如此划算，小編為大家在三千多件精選產品中，篩選了以下十款必買的五折手袋，最優惠的一款只需HK$159！別忘了！買兩件精選產品還可以額外再有九折！

1）鱷魚紋粗鍊肩背包原價HK$739 特價HK$369

鱷魚紋材質盡顯典雅，襯托率性的粗鍊條設計，解除對鱷魚紋的老氣印象，獨特又不失女性氣質。

2）小型手風琴包原價HK$499 特價HK$249

同樣是近期流行的鱷魚紋材質，搭配側邊彩色的手風琴設計，不僅可以增大容量，而且令造型更復古，獨樹一幟。

+ 2

3）雙側收納水桶包原價HK$569 特價HK$279

簡約俐落的設計，搭配皺褶材質及紅標籤拉鍊作為小亮點，不會過份浮誇跳脫，打造出休閒時髦的街頭運動風格。

4）雙向拉鍊小型包原價HK$739 特價HK$369

外型小巧的拉鏈包，但容量絕對穩妥妥。簡約的設計配合顯眼的銀色拉鍊，是既安全又百搭的時髦單品，適合日常上班上學。

5）中型壓克力手提包原價HK$669 特價HK$329

瑪瑙紋壓克力手提帶襯托素色手袋，兩者看似衝突，卻意外協調又吸晴，為簡單沉穩的手袋創造出另一種嶄新獨特的感覺。

另外五款編輯推薦必買特價手袋，按下圖看價格：

+ 9 + 8 + 7

提提你：除手袋外，還有大量皮夾、鞋履、首飾、墨鏡、兒童系列產品大減價中！優惠截至2020年4月12日完結，產品數量有限，售完即止，立即行動吧！按此藍色連結前往小CK減價活動頁面！

更多優惠活動的條款及細則，請參閱CHARLES & KEITH官方網站。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/31)

以上圖片來源：CHARLES & KEITH

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！