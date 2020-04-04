2020 Netflix十大必看話題韓劇推薦！李敏鎬金秀賢兩大男神復出！

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，部份企業恢復在家工作政策，加上香港政府日前頒佈的「禁聚令」，大家留在家裡的時間多了，同時也悶到快慌了。既然，天天宅在家無所事事，倒不如把握機會盡情發懶，來一場馬拉松式的煲劇吧！2020年正是不少韓國男神歐巴回歸拍劇之年，李敏鎬、金秀賢等都攜著新作強勢回歸。以下立即為你盤點2020年度Netflix十大必看話題韓劇清單，懸疑、驚悚、浪漫、溫情等多種戲劇風格任君選擇，來看看你的頭號男神有沒有在榜單上吧！

2020年整個春季都近乎足不出戶，但原來短短幾個月內已經產出不少高分韓劇，全城再次掀起一股韓劇熱潮。Netflix的劇集一直不停更新，2020年內到底有哪些絕不能錯過的熱選之作？立即點擊下圖放大看推薦原因及劇情簡介吧！

播映完畢：

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正在熱播：

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即將上架：

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韓劇勝在題材新穎多元化，又有吸睛養顏的男女主角坐陣，往往一但開始追劇模式，就怎樣都停不下來！但如果你和小編一樣都愛抱著手機或iPad平板躺在床上追劇的話，應該都體會過手臂痠痛萬分的感覺，明明一集都未看完，但雙手都痠得快要報廢了。但假若把手機放在桌面上，又要將脖子往前伸低頭看，最後不是手臂痠就是脖子痛，到底怎樣才能舒適又隨心所欲地追劇呢？

其實，萬能的懶人支架就能夠解決以上問題，有了它不但能固定住手機或平板，還能任意角度翻轉，自由選擇至最舒適的角度。無論你想躺着、站着、趴着追劇也是隨你決定，總之再也不用當低頭族，再也不用手拿，再也不難受，徹底解放雙手，盡情享受慵懶的追劇時光！

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