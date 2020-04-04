開網店創造你的被動收入: 這不是一個賺錢的好方法嗎?

網購攻略 網購攻略

在網上世界賺錢的方式五花百門。有人投身youtube拍片賺廣告費，再接job出席活動，仲有電影合作機會。有人中意開直播吸引觀眾打賞。唔想用個樣同用把口搵食當然都仲有唔少人會揀開網上商店賣東西。究竟點解要開一間網店?

為什麼?

講到開網店離不開幾點：實體鋪貴租，但店主想低成本營運，所以揀網上開店；產品市場面向年輕，會買我產品嘅客都係後生仔，多數識上網買野，所以揀開網上商店；小本生意請唔起人睇鋪，一開頭未諗住發大嚟搞，咁一定係揀上網開店先。所以，基於營運同成本嘅決定，開網店似乎係小生意開展的不二之選。

傳統打工賺錢模式 vs 投資賺取回報模式

打一份full time 的工作，就係用時間同身體去換錢：每個月賺得到人工同付出嘅時間都係固定，仲未計有機會超時工作；每日為升職拼搏，因為只有升職先可以令你直接增加收入，但升職嘅路從來都唔直接。

先幻想一下，開一間網店，你就係老闆。你可以選擇呢間鋪頭有咩可以賣，用咩海報或者橫額嚟做宣傳，連搵一個模特兒嚟表達你網店風格你都係全權負責，對好多人嚟講，創業係可以享受一種自由自在的感覺。你嘅產品有市場，價格合理，就可以吸引到顧客。你亦唔需要落力用口推銷你的產品，靠嘅只係你用一個lunch time 畫好嘅廣告。向好的方面思考，開店除左拎件貨去物流公司外，就真係坐喺度就收到錢。

開設網店需要投資的地方

投資，講黎講去都係錢同時間，咁開一間網店嘅錢通常會用喺邊度？

1. 起步：公司註冊（緊要）

2. 架構：使用第三方商店平店開設商店（Wordpress, Shopify, Shopline），每月收費

3. 採購貨品及倉存

4. 文宣：Facebook，Instagram或者google 的廣告

5. 形象：產品包裝袋，留下最佳印象予客戶

回報以訂單及口卑的方式出現

當網店越做越大，你就會透過分析工具睇到，你嘅網店每日人流去到一千。通常呢件事發生只會有兩個結果：

一，你嘅產品真係有人留意，宣傳手法同效果都好好，已經每日都有穩定訂單數，你需要做嘅只係令更多人睇到你嘅網站。

二，有好多人睇過你嘅網店，DAU(daily active users)有一千，但你一張單都close唔到。去到呢步好可能要調整下銷售策略同價格，可能係付款方式唔夠大眾化，或者產品本身並不吸引。一定要經意常使用唔同嘅分析工具，清楚知道鋪頭要改善進步嘅地方，咁先可以增加自己的被動收入。

阿強一份全職+開左一間網店，仲有時間玩Monster Hunter

阿強係觀塘返工，做Marketing，嗜好係收藏各大衣著潮牌。一年前開始經營網上生意，從instagram shop開始做起。由一星期一單去到而加每日五六單，達就發唔到，每日放工仲要去順豐寄件，lunch time拎嚟整一波又一波嘅宣傳物品，放假都係飛去日本入貨。阿強而加除左每個月多幾千至一萬蚊收入，我仲係佢身上體驗到一種不服輸的精神。