Switch哪些配件必須買?10件玩家必備實用配件 收納保護 手掣推薦

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任天堂的 Switch 玩法多多，除了可以宅在家中自私玩，亦可在家駁電視齊齊玩，加上具備體感遊戲功能，自推出以來已話題不斷，熱潮至今更有增無減。而隨著越來越多玩家入坑，五花八門的週邊配件亦應時而生，除了最基本的保護殼、還有雜七雜八的收納包、搖桿帽、便攜底座，選擇多得令人眼花瞭亂。面對林林總總的週邊配件，相信不論是新手還是老鳥玩家，也難免會煩惱不知買哪樣才好。既然近日Switch繼續大熱，這次便編輯整理出十款Switch實用週邊配件，剛買機的玩家不妨「照單執藥」，免去自行尋找的煩惱與時間！

遊戲機如同手機一樣，少不免需要一些週邊配件配合使用。Switch 迷除了可以為愛機換上「新裝」，不少配件的實用性其實亦十分高，甚至能提升打機時的方便度及精準度。

🔻十大Switch玩家必備實用配件🔻

1.Switch 螢幕鋼化保護貼￥59

由於Switch螢幕使用樹脂塑料材質製作，因此耐刮及耐撞程度遠遠不及手機螢幕。若經常把主機拿出拿入，或與其他物品放於一起，只要輕輕擦過都很容易在螢幕上造成刮痕。所以正如手機一樣，買Switch後的第一件事當然少不了為機身螢幕貼上保護貼！

2.Switch 便攜收納包￥99

Switch把主機的性能和掌機的便攜合而為一，平日除了可以在家打機，不少玩家亦會將遊戲機攜帶出外，因此一個便攜的收納包可說是必不可少，除方便攜帶，亦能把相關配件整理得井井有條。

Switch 的收納包選擇眾多，若頗常把主機攜帶外出，不妨選擇硬殼保護包，事關Switch的搖桿其實非常脆弱，如長期受外力按壓，容易令遙杆出現飄移或失靈的問題，而硬殼收納包保護性較布面收納包強，能避免搖桿在包包中不小心受到其他物品擠壓。

+ 4 + 3 + 2

3.超薄便攜遊戲卡盒￥59

Switch 的遊戲絕不便宜，若個人偏好購買實體卡碟，不妨添置一個收納遊戲卡的卡盒，這款卡盒可放置12張遊戲卡，上下位置均有硅膠保護，除了方便攜帶，一目了然，亦也能避免遊戲卡丟三落四，保護遊戲卡不被刮傷。

4.Switch 磨砂漸變色保護殼￥49

Switch 多年來推出了多款配色獨特的特別版主機，令不少玩家為之心動。不過早已擁有主機的玩家也不用羨慕別人，不妨借助保護殼或機身貼紙一類的週邊配件，自行動動手DIY，把Switch改造成獨一無二的款式！

+ 6 + 5 + 4

5.Switch 主機支架￥18.9

除了掌機模式，「桌上模式」亦是不少的玩家最常用到的遊玩模式，而此時此刻，一個牢固的主機支架便能派上用場！除了能在打機時同步為Switch充電，更可根據所在環境把主機微調至最舒適的角度使用，方便又實用。

+ 2

6.充電HDMI接駁底座￥98

雖然Switch本身已附有充電及電視接駁底座，不過有用過的玩家必然知道，原裝的底座非但笨重、不利攜帶，更有散熱及容易刮花螢幕的問題出現。如經常把 Switch 帶出門玩，不妨試試由第三方配件商開發的便攜底座，體積不但比原裝細小巧，而且更方便易用。

+ 3 + 2

7.單邊Joy-con手把架￥15

Switch的派對遊戲需要拆下單邊Joy Con來進行對戰，雖然每一部Switch都隨機附有Joy Con腕帶，不過由於Joy Con體積實在過於小巧，使用起來遠遠不及一般遊戲機手柄「就手」方便。如果對舒適度及操控性有一定的要求，不妨考慮一下Joy Con的手把架，除了常見的手掣款式，不少配件商亦推出了軚盤形、球拍型的手掣款式，方便玩家玩派對遊戲如Mario Kart、Mario Tennis等的時候使用。

8.手把充電器￥79

為了與一家大細、三五知已齊齊打機，不少人會特地添置多一對Joy-Con，不過要為Joy-Con充電，就必須把Joy-Con輪流插回 Switch 上，除非你有超乎常人的耐性及充裕的時間，否則建議大家還是多配備一個手把充電器，以外置方式為兩對Joy-Con同時充電，慳時間之餘亦慳回不少功夫。

9.Switch適用外置充電器￥286

Switch的電量自推出後便一直為人垢病，以編輯經驗而言，即使在充滿電的情況下，極其量也只能玩三小時左右，對於喜歡把主機隨身攜帶的玩家而言，續航力難免有點強差人意。若然不想玩到一半突然黑屏，外置充電器絕對是不能缺少的必需品！

+ 3 + 2

10.Joy-Con 搖桿帽￥29

搖桿帽雖然看似可有可無，不過除裝飾以外，矽膠的材質其實還能增加手指與搖桿之間的摩擦力，讓打機時大大增加穩定度和精準度。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/16)

(圖片來源: 淘寶)

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