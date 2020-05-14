讓蟑螂絕子絕孫的最強滅蟑術！比較各大滅蟑商品 哪款最見成效？

網購攻略 網購攻略

天氣漸漸炎熱，令人厭惡的蟑螂也開始蠢蠢欲動。蟑螂最愛躲藏於廚房、浴室，甚至是臥室，然後在深夜時分突然出沒，剎你一個措手不及。牠們移動速度驚人，當你接近牠時，就以迅雷不及掩耳之勢快速落跑了，難怪被封為昆蟲界中的「超級跑車」。除了跑得快，就連繁殖速度亦極快，雌性蟑螂單凡交配一次，即可終生單性繁殖產卵，一年內更可生產近萬隻蟑螂寶寶。換言之，當你看見一隻蟑螂時，就代表附近有千千萬隻蟑螂。蟑螂如此橫行霸道、人多勢眾，到底如何才能徹底斬草除根、一窩殲滅，從此跟蟑螂說拜拜？

蟑螂對人體的危害

長相不討好，人人看見便喊打的蟑螂，其實是僅次塵蟎的第二大室內致敏元兇，甚至已達到不分上下的程度。不管是生的蟑螂、死掉的蟑螂，乃至牠們的蟲卵、排泄物、糞便都屬於致敏原，要是牠們在家四處亂竄，便會把過敏原大肆散佈。假若不小心吃到受污染的食物，或吸入了瀰漫於空氣中的過敏原，便容易引發及加劇過敏反應。不論家裡有沒有過敏患者，防治蟑螂同樣至關重要。

如何挑選滅蟑商品？

市面上的滅蟑商品種類繁多，如放置型、噴霧型、煙霧型等，每一類都具有特定的功效和作用，且針對不同的需求、埸所、環境。以下將為大家分享挑選滅蟑商品的秘訣，如何有效利用滅蟑產品來達致防治蟑螂的目的，還原衛生的家居環境。

一、放置型

放置型滅蟑商品能主要用於預防從屋外進入屋內的蟑螂，抹殺牠們入侵的機會。放置型滅蟑商品一般是以食用餌劑來誘惑蟑螂靠近覓食，然後再將牠們捕捉。

優點：操作方便、能自行決定擺放位置、預防蟑螂從外面進入屋內，是阻止牠們入侵的一道防線。

缺點：不美觀、比較擋路、需自行清理蟑螂屍體。

1）放置型：日本安速蟑螂屋

日本安速蟑螂屋（淘寶）

紙箱溫暖又陰暗，是蟑螂們鍾愛的棲身埸所。蟑螂屋是利用蟑螂最大的弱點——美食誘惑，用家可在屋中央擺放藥餌，再放置於牠們經常出沒的角落，以美食誘惑牠們靠近，最後利用紙板上的超級強力膠水，把貪吃的蟑螂牢牢地黏住。這款蟑螂屋還特地於屋門前設計了「防油地氈」，目的是在蟑螂進屋前，預先將其手腳上的油分、水分去除，將牠們成功逃脫的機率狠狠地大降，只要牠們一經過便立即動彈不得，從而達致捕捉的效果，變相能免卻牠們到處亂跑，沾污環境的煩惱。

2）放置型：蟑螂誘捕器

蟑螂誘捕器（淘寶）

與蟑螂屋的原理相同，同樣利用蟑螂愛好美食的特點，先利用藥餌引誘牠們爬入誘捕器內覓食，進而捕捉。此誘捕器的門口是單向進入設計，只進不出，意昧著只要牠們一但進入誘捕器後就完全無法離開。誘捕器與蟑螂屋不同之處在於可以循環使用，但捕捉到的蟑螂需自行處理，經過消毒和清潔，再重新放置誘餌後即可重複使用了。

3）放置型：德國拜滅士殺滅蟑螂藥

德國拜滅士殺滅蟑螂藥（淘寶）

以上兩款滅蟑商品屬於「見一隻殺一隻」，但這款蟑螂藥最厲害之處是可以透過恐怖的連鎖反應，讓蟑螂互相廝殺，最後通通殲滅。此藥由德國研發，外型就像一枝針筒。用法簡單，首先把藥餌注射於蟑螂經常出沒的地方，藥餌添加了蟑螂喜愛的食物引誘劑，能誘惑牠們快速取食，當牠們吃了這頓「最後的晚餐」後，在返巢穴途中便會毒性發作，最後於窩裡死亡。由於，蟑螂天生擁有「吃屍」特性，一但同伴們分食了牠的屍體便會紛紛中毒，從而達到瓦解整個族群的連環殺蟑效果。另外，蟑螂藥可以注射於任何隙縫內，相對上比較不影響美觀及居家環境。

二、噴霧型

噴霧型滅蟑商品主要用於攻擊突然出現的蟑螂。蟑螂常常神出鬼沒，總是突然跑出來，嚇人一大跳。這種突擊情況之下，使用噴霧型滅蟑產品便能迅速殺滅蟑螂，不讓牠在家裡繼續徘佪。建議家中可常駐一瓶，以備不時之需。

優點：蟑螂當場死亡、應付蟑螂突襲。

缺點：治標不治本，只能殺掉當前的蟑螂。

4）噴霧型：日本安速凍擊殺蟑氣霧劑

日本安速凍擊殺蟑氣霧劑 （淘寶）

當遇上突然出現的蟑螂，這款殺蟲劑就大派用場，一噴即可瞬間凍死蟑螂和牠體內的蟲卵，秒速把牠殺滅。另外，標榜無毒成分，可以噴於食物周圍，是廚房除蟑的理想之選。不過，使用時必須瞄準蟑螂的身彄，假若過於慌張便容易錯過殺蟑的最佳時機。

三、煙霧型

煙霧型的滅蟑商品主要用於對付潛藏的蟑螂。當你剛搬家，或發現家裡周不時會有蟑螂亂竄的時，就相當適合使用煙霧型滅蟑商品。蟑螂的習性是喜暗避光，到晚上才是牠們活躍的時間，當你發現有一隻蟑螂，就代表附近可能還有上千萬的蟑螂大軍。

優點：擴散力強、剿滅整個蟑螂族群、一次殺滅多種害蟲。

缺點：要自行清理屍體、要清空屋內的人畜和植物。

5）煙霧型：日本安速紅阿斯殺蟲煙霧劑

日本安速紅阿斯殺蟲煙霧劑（淘寶）

這罐殺蟲煙霧劑能一次過防治蟑螂、塵蟎、跳蚤等多種害蟲。原理是通過加水發煙的方法，使藥物蒸發出來，並迅速擴散成超細的微藥劑粒子，能滲透到每個角落裡，把匿藏的害蟲通通殺掉，效果非常顯著。使用前需移走動植物，把門窗關好，在煙霧放出前，人畜均需要離開房間。在使用兩小時後再回到房間，打開窗戶保持通風。雖然，降蟑效果很好，但後續需要自行清理死掉的昆蟲屍體。

五款滅蟑商品比較（按圖放大）：

（如欲購買，可以上面藍色連結前往產品頁面。）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/14）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！