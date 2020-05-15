【電風扇挑選指南】4大家用電風扇推薦 小米智能實惠完勝Dyson?

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香港的夏天既翳焗又潮濕，走在室外，光是短短的一段路已經熱得令人融化，有時候即使留在家中，室內環境亦同樣悶熱。要對付炎炎夏日，開冷氣消暑固然是涼快又清爽的方法，不過一整月下來電費卻往往貴得驚人。如果想省錢又省電，電風扇便尤其重要，不過市面上的風扇選擇林林總總，既有傳統的座地風扇，又有近年流行的循環扇，到底要如何為家中選擇一款合適的風扇？

挑選前先了解風扇原理與設計

現時市面上的風扇主要分為有扇葉風扇及無扇葉風扇，無扇葉風扇利用的是新式技術，透過底座的小孔吸入空氣，再由摩打帶動空氣，經過底座上方的環型出風口送出風力，因此無扇葉風扇吹出的涼風會比扇葉轉動而產生的風更加柔順，但相對由於內置摩打，風扇運作時的聲音亦會較大。

而有扇葉風扇即是我們日常看見的傳統風扇，風扇的整體性能如何，最主要是視乎扇葉的面積，如扇葉越大越多，送風量都會相對較大，而扇葉愈多，運作時的聲音便相對較小，而風量亦會更柔和，如扇葉越少，性能則相反。

風扇種類及特點

無扇葉風扇的種類較為單一，不過傳統風扇卻又可下分為落地式風扇、直立式風扇、對流風扇及掛牆風扇，以上各種風扇不但在外型、價錢及適用場合有所不同，當中最顯著的差異在於風力、噪音及清潔方法，用家挑選時不妨先參考下表，鎖定其中一類風扇，再選擇所需型號。

選購風扇要注意什麼地方？

1.風力及吹送範圍

風力的大小視乎扇葉的片數、大小及形狀而定，當扇葉越大越多，送風量便相對較大，反之亦然。除此之外，選購時亦應留意不同空間環境的不同需求，如要吹向高處或低處，集中小範圍送風，還是大範圍使用。如在睡房使用，便可選擇較為慳位的直立式風扇、掛牆風扇、循環扇；如在客廳使用，則選擇座地式風扇、掛牆風扇、循環扇皆可。

2. DC風扇vs AC 風扇

電風扇在機能上又可細分為DC及AC兩大派系，DC風扇是電磁效應原理，驅動軸心帶動扇葉運轉，能大幅度降低風扇運行時產生的消耗，而AC風扇構造較為簡單，沒有變壓器，也無法進行低速運轉，因此DC風扇及AC 風扇在風量、重量、噪音、耗電量上皆大大不同。

如DC風扇雖然價錢較高，但噪音及耗電量會相對AC風扇低，而重量亦會較重；AC風扇雖然便宜，但噪音較大，不過風力會相對DC穩定，重量亦較輕。

3. 運作時的音量

如需把風扇放在睡房，挑選時便要格外留意風扇運作時的音量是否會影響睡眠。DC風扇的運作音量會相對AC 風扇較小，最低只有15分貝，即幾乎聽不到的音量，除此之外，如扇葉越多，聲音也會越低。如對聲音較為敏感的人便建議選擇多扇葉或DC風扇。

4. 耗電量

如想以風扇代替冷氣機，選購時便必需留意耗電量。風扇的耗電量一般與扇葉的轉速和大小成正比，如風扇的扇葉面積較小，使用時調成慢速，或最低檔風速使用便會較為慳電。

5. 附加功能

現時的電風扇大多都附有不同功能，如定時開關、睡眠模式、空氣淨化、自動調節風力等，選購時可按個人及場景需要挑選，不過附加功能越多，價錢便相對越貴。

5大電風扇推薦

1. 適合睡房使用——IRIS OHYAMA 超強全方位靜音循環風扇

循環風扇近年備受追捧，雖然風力不及座地或掛牆風扇強大，但正正因為風力柔和，即使要長時間在小空間使用，也不容易造成頭痛或著涼，而其兩邊密封的設計更有助風力直線吹送，帶動室內空氣循環，達到降溫效果。若配合冷氣或暖氣同時使用，更能在短時間加速室內空氣變涼或變曖，溫度分佈亦會更加平均。

來自日本的Iris Ohyama循環扇是當地亞馬遜銷量極佳的風扇之一。因入手價格親民，實用性強，被不少用家及網民於網路上大力推薦。這款循環扇的適用範圍約25㎡，加上改良版的羽毛型立體扇葉及立體搖擺功能，風扇在運轉時便能有效捕捉更多的風，將氣流更快更遠地送到全屋每個角落。比起一般風扇的三至四檔風力調較，Iris Ohyama循環扇不但具備五檔風力，使用低風檔模式時，聲音更低至35分貝，相對來說更適合放在睡房使用，不怕因風直吹而導致不適，及因噪音而影響睡眠質素。

2. 性價比最強之選——小米智能座地式風扇

強大的風力對於夏天消暑來說尤其重要，如果想在炎熱的夏天迅速降溫，那最佳的選擇必定非座地式風扇莫屬，風力夠大之餘，送風範圍亦夠廣，即使在大尺數的家居使用，亦能保持一定的通風及降溫效果。

小米家電近年成為港人的熱門之選，而這款智能座地式風扇便是其中一款人氣甚高的家電選擇。雖然外型與一般的座地式風扇相差無幾，但功能上卻有不少突破，例如風扇採用了7片大面積翼型扇葉，令吹出來的風如自然風一樣柔和舒適，而且送風距離更遠達14米，搭配空調使用可讓冷氣在房間內分佈得更加均勻。而最特別之處在於智能控制功能，用家只需連接小米的應用程式，便能遠距離控制風扇的開關、風力、吹風角度，以及獨有的「兒童鎖」功能。當你懶洋洋地躺在沙發又不想特地去調較風力時，這個功能便能派上用場！而「兒童鎖」的功能更能避免小童因貪玩而發生意外，功能相當全面！

3. 智能溫度感應——Panasonic F-CM325C 座地式風扇

除了小米以外，Panasonic近年亦推出了智能風扇,，不過與小米略為不同，Panasonic的智能在於風扇的內部搭載了溫度傳感器，能自動根據室溫調節高中低三檔風量，當室溫上升，風量會隨之增強，而當室溫下降，風扇則會停止運行，免去了手動控制的煩惱。至於扇葉方面，Panasonic F-CM325C採用了五片弧形設計，增加扇葉的受力面積，使用起來會比起一般三扇葉風扇的風量更大，更靜音、更節能。

雖然Panasonic F-CM325C不像小米能連接手機App使用，卻可通過隨機附上的無線遙控控制風量、搖擺角度及定時開關機時間，同時還具備兒童鎖安全裝置，避免兒童因錯誤操作而發生意外。

4. 經濟實惠之選——美的FS40-13CR座地式搖控五葉電風扇

美的FS40-13CR同樣屬於座地式的電風扇，性能與Panasonic F-CM325C相近，不過價錢卻與Panasonic相差5倍，屬經濟實惠之選。

美的FS40-13CR的扇葉採用機翼型設計，配合九檔風感及三檔風速，用家使用時可按身處的環境及場合選擇適當的風量，如三檔正常風適合一般場合使用，風力較柔和的兩檔睡眠風則適合睡覺或身處小空間時使用，而一檔弱風則適合嬰兒使用。FS40-13CR同樣具備無線遙控，可遙距控制風力、風速、搖擺角度、定時開關等功能，方便性頗高，不過相對於Panasonic，美的則利用間隔稠密的安全網罩來取代兒童鎖，若預算不多，美的這款電風扇實屬經濟實惠之選，而性能亦能照顧到一般家庭的需要。

4大家用電風扇性能一覽及比較

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/15)

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