鞋櫃逼爆？日本人妻超慳位鞋櫃收納法 容量激增 全靠這些小道具？

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鞋子如衣服，總是找不到足夠空間去收納妥當？鞋櫃逼爆，多餘的鞋子無處安放，最後弄得門口一片狼藉？香港是寸金尺土的小城市，怎樣才能在空間十分有限的蝸居裡，收納多幾十對鞋子？

鞋櫃一般都是放置於門口的玄關位置，每天回家打開門第一眼便看見，井井有條的環境自然令人賞心悅目。不過，香港蝸居的玄關都非常狹窄，甚至也沒有玄關位，而且一般家庭保守估計也有20至30對鞋子，更何況是一些愛鞋成痴的「鞋控」，家裡必定會有數不清的鞋子。那麼想要把所有鞋子都收納得井然有序，且不佔地方，絕對不是一件易事。此時，收納技巧便是蝸居的「生存之道」，儘管家裡及鞋櫃的空間本來就有限，但只要學會收納，即使多買幾對鞋也不愁沒地方安放了。

日本人妻的超強「鞋櫃收納大法」

明明想要整理一堆亂七八糟的鞋子卻感到無從入手？不妨來參考一下日本人妻NANAKO的超簡易「慳位收納大法」吧！NANAKO常常於Instagram上與大家分享自己的收納技巧和超實用的收納道具，吸引了大量追蹤者支持。

NANAKO對於鞋櫃的收納也有一手，重點是方法也很簡易！首先，把不同款式的鞋子分門別類，再來就是借助一些小道具如雙層鞋托加、鞋子掛鉤等，將鞋櫃裡的每個空間都使用得極緻，輕易便能收納多幾十對鞋。

NANAKO的「慳位收納大法」全靠以上的小道具幫忙！經過她的收納後，目測她的鞋櫃裡也放下了只少五十對鞋，超級驚人！(IG@nanako_original_living)

收納的目的

收納的原意固然是為了打造一個整潔理想的居家環境，但並不是把所有鞋子藏起來，眼不見為淨就好。而是應該要把鞋子都收納得有條不紊，以後拿取鞋子時更一目了然、更方便，且不會把任何一雙鞋子遺忘，讓它們得以「雨露均沾」。

善用收納道具，變出儲鞋空間

學會善用收納道具，你也可以把每一寸的空間都使用得極緻！編輯於淘寶上搜羅了以下多件蝸居必備的鞋子收納神器，想要改造家裡，不妨就先從整理鞋櫃開始吧！

1）雙層鞋托架

這種雙層鞋托架可以把鞋櫃的空間瞬間倍增，利用鞋托架把一雙鞋上下擺放後，原本只能放一雙鞋子的空間立即可以容納下兩雙鞋子。而且，這樣擺放也不會令鞋子壓至變形。鞋托架上附有拉手，取鞋時更快速又順手。

2）掛壁式置鞋架

這種掛壁式置鞋架可以巧妙地運用盡每處角落，既善用空間又不佔地方，比起把鞋子遍地放，這方法絕對是整齊及一目了然得多。安裝方法也非常簡單，毋須打孔，可以隨意黏貼於牆壁、門後、鞋櫃門，且適用於多種牆面，如瓷磚、玻璃、金屬、木質等。

3）三格立式鞋架

這種鞋架適合收納不怕變形的鞋子，如布鞋、拖鞋、兒童鞋履等，一個鞋架能同時容納下三雙鞋子，可以先利用這鞋架把鞋子收好，再放進鞋櫃裡，節省空間之餘也讓視覺上更整齊，一舉兩得。

4）加厚透明抽屉鞋盒

一些不常穿或換季不適用的鞋子可以統一地利用這種透明鞋盒收納起來。透明的鞋盒更加一目了然，日後要找鞋子時更得心應手，同時也不怕鞋子放久後會封塵或變形。而對於喜歡收藏鞋子的人來說，統一的鞋盒擺放起來不僅更整齊，而且也可以順道展示美麗的鞋子。

5）免打孔伸縮桿+鞋子掛鉤

你以為只有衣服才會掛起來？其實可以利用「伸縮桿 + 掛鉤」把鞋子通通吊掛起來，這個方法不僅節省空間，可以收納更多鞋子，同時也不怕鞋子會變形。掛鉤有多種尺寸可選，適用不同類型的鞋子，如拖鞋、波鞋、皮鞋等等。

6）超薄翻斗式鞋櫃

翻斗式鞋櫃最大的優勢是超薄和節省空間，這款鞋櫃有17cm或24cm兩款厚度可選，超纖薄的櫃體設計與狹窄的玄關非常速配。擺放鞋櫃後仍有足夠的行走空間，完全不佔地方，能增加玄關的空間感。雖然，鞋櫃看上去超薄，但其容量卻不容小覷，能夠擺放大量鞋子，不論是平底鞋或高跟鞋也放得下。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/21）

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