2020年熱賣款式! 芭蕉扇外6款小風扇推介 邊款電量大風力又夠強?

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香港的夏天又悶又熱，加上人多、車多，樓又多，在三十幾度的酷熱高溫下，幾乎每次出外都猶如「焗桑拿」一樣，短短一段路已經讓人汗流浹背，喘不過氣，還要面對出汗後一連串令人尷尬的溶妝和汗漬問題。想在炎炎夏日保持清爽，一部能隨身攜帶的小風扇便成為了出門時必不可少的小法寶，既能消暑，又可降溫，不過市面上的小風扇款式眾多，如果心大心細不知如何選擇，不如來看看以下五款網上熱賣的小風扇款式！

4大重點教你揀小風扇

市面上的便攜小風扇五花八門，雖然外型大抵相似，不過個別商品在功能及性能上卻有不少差別。如想挑選一款適合自己的小風扇，選購前不妨先看看以下的小訣竅：

1. 針對使用場合選擇類型

小風扇形形式式，除了一般的手提小風扇外，市面上還有不少掛頸風扇、手腕風扇、掛腰風扇等諸如此類的款式。用家購買時可針對使用場合選擇，例如要進行燒烤、郊遊、單車等戶外活動時，便建議選擇掛頸風扇，方便騰出雙手；如在辦公室使用，則可選擇較為大型，而且可調較角度的桌上式風扇。

2. 留意風扇的供電方式

小風扇又可分為「USB供電」、「插電式供電」，以及「電池型供電」三種不同類別。「USB供電」是小風扇中最常見的供電方式，特點是方便易用，即使電力用盡，用家亦可使用外置充電器為風扇充電；而「插電式供電」較常見於桌上式風扇，因其供電穩定，風力亦會較為強勁有力；而「電池型供電」中使用的電池又可分為鹼性電池，或鋰電池，鋰電池可多次循環充電，不但循環壽命高，內部亦會有保護電路，相較於一般的鹼性電池會更為耐用。

3. 選擇運作聲音較小的款式

風扇的整體結構是否穩固及葉片的形狀都會影響風扇運作時候產生的噪音，結構若不穩固的話，運作時零件晃動便會產生雜音。若在安靜的地方使用音量過大的風扇難免會惹人注目，建議選購時可參考產品列明的噪音分貝，如10-40db則屬於較靜音的款式，而50-60db則是一般說話的音量分貝範圍。

4. 附加功能

小風扇的功能雖然較一般風扇較為簡單，不過近年的款式日新月異，除了基本的風力調較外，不少風扇還附有加濕、照明、香薰、智能開關等不同功能，不過這些功能相對會較為耗電，建議選購時可參考個人需求而選擇。

提起便攜式的小風扇，相信不少人都會想起近年大行其道的「芭蕉扇」，小小一部，風力十足，不過除芭蕉扇以外，現時的輕便式小風扇已經進化到有不同的版本及不同的功能。最近就有五款小風扇於網上熱賣，如最近有意入手小風扇，不妨參考一下以下款式！

1.羽博 USB充電式迷你手持風扇

如日常使用居多，手持式的迷你小風扇會是最為輕便的選擇。這款迷你小風扇的外型雖然與一般手持風扇相差無幾，不過功能上卻比以往的款式進步不少。扇葉由一般的四片增加至五片，風力更為貼近自然風，柔和而吹送範圍大，加上有三檔風力調校，無論身處戶外抑或室內都能使用相應的吹風模式。

除此之外，手持小風扇一般講求迷你及輕巧，這款小風扇的確實能做到這一點，重量僅175克，而大小亦只有手掌般大，即使放進女生們的迷你包包也毫無難度，儘管一般輕巧的風扇都會伴隨電量小的缺點，這款電量卻足足有6000mAh，充電7小時後，便能連續吹風32小時，配合電量顯示燈使用便能更一目了然。

2.依煊 USB充電式掛頸風扇

傳統的小風扇大多以手持式為主，若需進行戶外活動，要長時間手提難免會感到手痠，而近年崛起的掛頸小風扇則免去這個弊病，只需把風扇掛在頸上，便能在解放雙手的情況下享受陣陣涼風。

這次推薦的掛頸風扇具有三檔可調節風力，左右兩邊的小風扇可以360度自由調校，使用時可按需要調整至最適合自己的吹風角度。在送風以外，掛頸風扇的另一特別之處在於風扇內含香薰盒，只要放入香薰片，吹出來的風便會伴隨陣陣香味。至於電量方面，這款電池容量約2000mAh，雖然比不上手持式的電量，不過能使用USB充電亦算是相當方便。

3.Padcover USB充電式掛腰風扇

近年小風扇的款式越出越多，在掛頸風扇以外，編輯發現網上亦有一款掛腰風扇十分流行。雖然說是掛腰，但其實只要配合隨機附送的配件，同樣可以掛在頸上，或是放置於桌上使用。

掛腰風扇的設計有別於一般風扇，出風口位於機身的正上方，以垂直方式送風，不論是掛在頸上、夾於腰間，或以手持方式都能享受到風力集中的涼風，不但適合長時間進行戶外活動使用，固定程度更比掛頸風扇理想，更不容易「走位」。掛腰風扇具備2000mAh電量，經過3小時的充電後能連續使用10小時，加上三檔風力調節，158g的重量，同樣是輕巧實用之選！

4.伊瑟爾 手錶型迷你小風扇

掛腰風扇也未算最新奇有趣，編輯近日發現小風扇已經全面進化，甚至化身成手錶般迷你的骰的外型。雖然風力不及一般小風扇強勁有力，不過勝在體積輕巧，加上可解放雙手，不少家長也買來讓小孩使用。

這款手錶型小風扇採用鎖扣設計，只需按壓旁邊的按鈕，風扇便會垂直彈起，並可左右45度自由調校吹風角度。雖然風扇的體積確實是比較細小，不過卻同樣具備小、中、大、三檔風力，除了當成手錶佩戴，還可以綁在肩帶上使用，趣緻又方便。

5.Remax靜音小風扇

酷熱天氣下除了走在路上需要降溫，在冷氣不足的室內環境亦難免需要消消暑。若然家中或辦公室的冷氣不夠涼快，添置一部座檯式的小電風扇亦不失為解暑好方法。

這款小電風扇的最大賣點在於風力強大，而噪音卻只有30db。雖然只有兩檔風速可調，不過整體出風順暢，風力柔和，即使長時間放於辦公桌上，吹久了也不容易造成頭痛。除此之外，不同於市面上大多桌上風扇只能固定吹向同一角度，這款風扇具備135度上下調校角度設計，可從多角度送出涼風。除了可於桌上使用，亦能手提外出，配合USB充電方式，不但在辦公室適用，在進行戶外活動如露營時、燒烤、或在沙灘上使用亦非常方便。

6.奧克斯 可夾式小電風扇

一般適合室內地方使用的風扇大多都是座檯式，若然桌上空間不足，市面上還有不少可夾式的風扇可供選擇，適合長時間在室內使用的同時，亦可節省不少空間。

這款可夾式小風扇雖然外型設計簡單，不過具備3檔風力、360度擺動送風、加上靜音及節能設計，功能已相當齊全。最大的特色在於風扇有三種使用方式，除了可以放於桌上，還可以夾在桌邊，或掛於牆上當作掛扇使用，避免佔用過多的桌面空間。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/20)

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