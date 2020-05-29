$300小米相片打印機性價比第一? 30秒即時打印貼紙相片 實用抵玩

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市面上的相片打印機款式五花八門，而且體積愈出愈迷你，便攜式無線相片打印機亦愈漸普及，實行可以隨時隨地打印相片。選擇相片打印機時有多個考慮因素可以參考，例如列印技術﹑相紙﹑列印品質﹑列印速度﹑連接方式﹑多人列印功能﹑尺寸重量等。但市面上竟有一部出自小米品牌的相片打印機大受好評，被列為入門級打印機性實比之選？

坊間有不少大牌子如HP﹑Canon的相片打印機也頗受歡迎，但價錢動輒過千錢元，當然一分錢一分貨，但若然只想入手一部打印機「過手癮」的話，小米無線藍牙口袋打印機的功能齊全，已經足夠應付基本需要。

以下為編輯整合的小米相片打印機幾個賣點及性能介紹，性價比能與大牌子媲美。

1. 【採用技術】

無墨打印﹑熱感應列印技術

2. 【列印品質】

313 x 400dpi

3. 【列印速度】

最快30秒即可列印照片

4. 【多人列印功能】

支援多人同時列印，最多可3位使用者

5. 【尺寸及重量】

24.6 x 85 124mm，181g

6. 【特別功能—相片留聲】

支援相片留聲功能，只需在打印相片時同時錄製或者上傳任何聲音檔，其後即可用小米APP掃描相片，即可聆聽相片附上的聲音。

小米打印機的功能基本上和大牌子無異，配合小米APP可進行一系列編輯相片功能，如濾鏡﹑拼圖﹑大頭貼打印等。小米打印機專用的相紙為貼紙相紙，即打印出照片後即可成為「貼紙相」，方便製作相簿等。而它最優勢的功能必定是其相片留聲功能，設計特別又有創意，為簡單的照片添上幾分樂趣，讓你隨時隨地回憶美好點滴！

小米打印機的價錢只是HP或Canon打印機的三分之二，價錢上便宜一大截已令不少人紛紛落坑，雖然打印的畫質不及大牌子，但基本打印相片的需要都能照顧好，能滿足用家所需，實屬性價比之選。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/29）

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