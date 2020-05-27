肩頸膊痛手腕酸全因長期用電腦?iPad﹑Macbook便攜托架+實用配件

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上班一族工作時間缺乏彈性，不少白領人士亦習慣經常性手執電腦出外，方便隨時隨地工作﹑回覆電郵﹑草擬計劃等。長期使用電腦若坐姿不良，容易造成肩頸膊痛，嚴重的話更可能引致頸椎移位！工時長無可避免，但有甚麼方法可以降低對健康的影響嗎？

肩頸膊痛常見元兇原來是......

長期以同一姿勢使用電腦等電子產品，容易導致頸部肌肉用力過度，加上手臂沒有支撐點，容易令肩膀一直處於不當施力的狀態。若沒有休息或適當轉換姿勢的話，容易造成肩膀肌肉乳酸堆積，產生頸部肌肉緊痛、轉動困難、低頭時痠脹疼痛，痛楚甚至放大到整個手臂。

使用電腦的最佳姿勢：眼睛能直視螢幕

1. 【腳部姿勢】

想安全舒適的使用電腦，首先要注意的是腳部姿勢，雙腳踏在地上，膝蓋呈90°。

2. 【背部】

背部最好呈現90°到95° 左右，腰部及背部最好可以自然的靠在椅子上面，適當地支撐脊椎同時維持挺拔的坐姿。

3. 【頭部及頸部】

螢幕的位置應在眼睛能直視的地方，避免需要低頭﹑或仰頭來使用電腦，降低長期使用電腦對頸椎的傷害。

可是很多時候在外的話，難以找到完全舒適的地方維持正確姿勢工作，這時候坊間一些小法寶或能幫上大忙。不少人也會利用一些電腦或平面電腦專用的支架，目的是可以把螢幕撐高，讓眼睛可以在不用低頭或彎背的程況下直視螢幕，盡量維持正確坐姿。

市面上電腦專用的支架款式不少，但編輯發現近日有一款超薄支架頗為熱賣，設計上比同類型產品較人性化及全面，不妨參考一下。

MOFT電腦支架（點擊藍色連結即可購買）

MOFT的電腦支架設計輕薄便攜，一貼即可安裝在電腦後面，而且以無痕粘貼設計，方便安裝及拆卸，可以重覆粘貼數百次。產品物料以PU及玻璃纖維製造，令支架更防滑及耐磨。

這個支架最值得推薦的地方就是它能夠調節角度及高度，15°可增高5cm；25°可增高8cm，可因應自己的需要調整到適當角度及高度。

這個小法寶使用方便，只需直接貼在電腦背後即可，物料輕薄不怕加重電腦重量。使用了支架後可讓電腦的螢幕調節至眼睛的水平，避免長期彎腰低頭工作對腰椎及頸椎造成的壓力。支架分別有iPad及Macbook專用的款式選擇。

另外順道為大家推薦一些實用的保護套，用以保護及方便攜帶電腦出外。以下兩款保護套均以防水物料製造，更能有效地保護電腦，以防潑濺。

多層間隔電腦防水保護套（點擊藍色連結即可購買）

此款電腦套款式實用，有多層間隔設計，方便收納電腦配件，如滑鼠﹑電線﹑觸控筆等。保護套採用環保物料製造，尼龍質感物料設計的表層可有效地防潑濺。雖然體積較厚重，但其四角保護及厚度設計較能達到防震保護效果，有效抵一般抗碰撞意外。

超薄電腦防水保護套 附送電線收納包（點擊藍色連結即可購買）

這款保護套則以微絨質地設計，手感細膩，雖然實用性稍為簡單沒有其餘間隔，但勝在夠輕薄同時能提供足夠防水﹑防刮花﹑防震保護予電腦。若毋須額外空間存放電腦配件的話，這個保護套已足夠應付需要，而且現時購買即額外附送電線收納包，用以另外存放瑣碎配件亦十分方便。

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圖片來源：淘寶

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/26）

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