淘寶天貓超市618大減價∣必買人氣拉麵 螺螄粉 零食 日用品推薦！

網購攻略 網購攻略

媽媽的日常可謂是日理萬機，平日需要上班，又要兼顧家務、買餸、煮飯等多項任務，但人只得一個，手又只得一對，經常分身不暇，時間也不夠用。那麼，您有想過其實安在家中都可以網購日常用品、乾糧雜貨嗎？網購為您節省更多時間之餘，還可以節省更多金錢。

適逢淘寶618，天貓超市的618優惠活動也密鑼緊鼓地進行中！大量貨品正降價促銷，減價幅度大之餘，部份活動產品更出現「第2件0元」、「第2件半價」等的超值折扣！作為一名精明的媽媽，絕對不要放過是次掃貨的好機會！

香港夏天艷陽高照，每次到超市補貨的過程都大汗淋灕，雙手提滿東西，「一抽二褦」之餘又要忍受炎熱高溫，疲倦又乏力。其實，一些定期需要補貨的日用消費品，只要到天貓超市就能一站購齊，不論是米麵雜糧、清潔用品、護理用品、母嬰用品、家居百貨等一應俱全。不得不提的是，只要購物滿¥249（限重10kg），便可享有包郵送貨服務，貨品直達家門口，不收上門附加費，連運費也省下。

初次光顧天貓超市？以下立即為您推薦天貓超市上必買的乾糧雜貨，掃貨前必睇！

一、即食麵類

【螺霸王】

名聞遐邇的螺螄粉你又嚐過沒有？聞上去好像有股酸臭的味道，但單凡吃過螺螄粉的人，大部份都會上癮。螺螄粉講究鮮、酸、爽、燙、辣，所以螺霸王的螺螄粉在配料方面也下足功夫，除了主角乾米粉外，還有爽口的酸筍、切絲木耳、酸豆角、鹵香鵪鶉蛋、香脆腐竹、酥脆花生，一碗下肚非常滿足。配料如此豐盛，難怪比一般即食麵價錢稍為貴一點，果然是一分錢一分貨呢。

螺霸王螺螄粉，一試便上癮！（小紅書）

【拉麵說】

吃膩了高油高鹽又不健康的公仔麵，不如試試拉麵說吧。拉麵說在網絡上的呼聲非常高，不少港人都會專門到天貓超市網購。它選用的是手工乾鮮麵，不經油炸，所以保質期也只有60天。因此，不但比公仔麵更健康，而且也保留了新鮮麵條的口感，再配合上它的靈魂精燉濃湯，及各式各樣的豐富配料如大塊叉燒肉片、麻筍、木耳等，完美還原日本高級拉麵餐廳的味道。除了招牌豚骨叉燒拉麵外，另外強烈建議必試蕃茄豚骨拉麵、豬肚雞風味拉麵、海鮮冬蔭公拉麵，保証一試難忘，成功邁向戒掉公仔麵之路！

拉麵說選用手工乾鮮麵，不經油炸，保留麵條的新鮮度和口感！（小紅書）

【嗨吃家】

如果您是位不折不扣的吃貨，必定會與嗨吃家一拍即合。嗨吃家主打即食杯麵，特別適合懶人吃貨在深夜時份來一碗，毋須開火也可以品嚐得到熱騰騰的美食，止餓又滿足。而嗨吃家人氣最高的就是酸辣粉，麻、辣、鮮、香、酸味十足，紅薯粉絲Q彈有勁道，香辣可口，油而不膩，非常開胃，嗜辣人士必吃！

嗨吃家的酸辣粉麻、辣、鮮、香、酸味十足！（小紅書）

二、零食

家裡的日常儲備又怎會少了零食呢？每當「口痕」時當然要吃零食過過口癮吧！天貓超市的零食選擇極多，簡直是花多眼亂，編輯精選了以下兩大人氣口碑零食品牌，吃貨們必試！

【三隻松鼠】

三隻松鼠是內地知名的零食品牌，如果有看過內地電視劇都會發現三隻松鼠的縱影隨處可見。它以售賣堅果類的零食而聞名，更成為連續7年全網堅果零食銷量的第1位。售賣的堅果種類簡直多不勝數，如炭燒腰果、開心果、核桃、夏威夷果、碧根果等數之不盡。第一次購買建議可以入手堅果大禮包，一次過可以品賞8款不同堅果和零食，618活動期間還有半價優惠，由￥88減至￥44，絕對超值，立即去搶！

一次過可以品賞8款不同堅果和零食，618活動期間還有半價優惠，由￥88減至￥44，絕對超值！

【良品鋪子】

若果要數網紅人氣零食，又怎少得良品鋪子呢？良品鋪子的知名度也是數一數二的高，它也有售賣瓜子、花生等乾貨，但其實還有超多零食選擇，各種美食應有盡有。而編輯最推薦的第一位是豬肉乾，吃起來肉感十足，有嚼勁又不黏牙，超級過癮。

第二位是鹵味熟食零食，也是它們家的皇牌。如果平日不想吃太熱氣太甜的零食，鹵味熟食零食既能過口癮，罪惡感也較低。鹵味零食有鴨脖、鴨舌、鴨掌、鳳爪、鹵藕、烤香腸、海帶等等，有葷有素，酸甜香辣燒烤各種口味都有，即開即食。初次入手可以購買鹵味大禮包，一次過嚐足8款不同鹵味，618活動價只需￥49.9一盒，第二件￥0，變相是買一送一，超抵試！

鹵味大禮包一次過嚐足8款不同鹵味，618活動價只需￥49.9一盒，第二件￥0！（天貓超市）

三、紙製品

紙巾是日常生活中不可或缺的必需品，但每次到超市補貨時都非常麻煩，尤其是捲筒廁紙，皆因它體積龐大，通常一隻手都只能提一抽。假若家庭成員多，便經常需要補貨，而每次最多也只能提兩抽廁紙，想要多買幾抽又要多走幾轉了。因此不少媽媽都愛到天貓超市上網購廁紙，而許多香港人愛用的品牌如Tempo、維達、潔柔等都買得到，價錢更比香港街價便宜，再配合「第2件0元」等折扣活動，不買就虧了！

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（產品及優惠資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/05）

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