淘寶618 | 精選4大高清電視機 ￥1499小米43寸4K電視機性價比冠軍

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一年一度的淘寶618活動已經正式開始，是次活動規模龐大，各大商家紛紛降價促銷，減價力度不輸雙11。還有跨店滿減優惠及高達￥618的豐厚紅包等您來搶，錯過618就最少要再苦等半年了！

若要數淘寶618有什麼值得買？答案當然是家電，因為降價幅度夠大，價格絕對比平日便宜一大截，省下的可能不止幾百元。而電視機可謂是每個家庭都不可或缺的電器，好的電視機可以讓您足不出戶都能享受到影院級的視聽體驗，若果有意更換家中歷史悠久的電視機便繼續往下看吧。

電視機規格不斷推陳出新，不少人對於選購電視都感到非常迷茫、毫無頭緒，面對市面上林林總總的電視機，到底應該從何入手好？編輯根據不同尺寸及價位，精選出以下四款真4K高清電視機，助您快速又準確地選到心頭好。

小尺寸推薦：小米 全面屏電視機Pro E43S 43”

# 小資族蝸居首選，超划算的4K體驗入門款！

小米品牌向來主打經濟實惠，電視機也不外如是。這款小米Pro E43S電視機非常推薦給追求高畫質，同時預算卻有限的小資族。它雖然平價但品質卻不差，機能和配置上也毫不馬虎。屏幕採用4K超高清3840 x 2160解像度，再搭配HDR顯示技術，讓功能再升級。比起傳統電視來說，4K HDR能使影像的陰影層次更分明，呈現出更廣的色域和對比度，使細節更清晰，高度還原真實世界，使影像更貼近肉眼可見的情景。

因應5G時代的來臨，它也率先支持8K視頻解碼，播放8K視頻暢通無阻。不論是要用來看Youtube、Netflix，還是玩遊戲，視覺效果都會更驚艷，能媲美大牌高價位的電視機，因此稱它為小資族的首選也絕不為過。

大尺寸推薦：Hisense海信 電視機E3D-M 55”

# 兼具高畫質及高性價比，視聽效果兼優！

海信E3D-M電視機可謂是低價位中的佼佼者，性價比之選。原價¥2599，現在618活動價¥1899，下單後即減¥200，最後到手價為¥1699，慳足¥ 900，接近65折入手！

畫質好的電視機多不勝數，但要畫質和價格兼優的選擇則不多，這款電視機罕有地達致這兩大要求，並在多個品牌當中脫穎而出，表現優異。屏幕方面同樣採用3840 x 2160超高清解像度，並具備HDR畫質優化技術，使動態影像的明暗細節更飽滿深邃。屏幕亦覆蓋100%的色域，通過三維色彩增強技術，使色彩更精準地還原，令影像更富有張力和層次感，視覺效果更佳。

海信E3D-M電視機提供不止視覺上的享受，音質支持杜比DTS音效雙解碼，相比起傳統音效，會感覺到聲音變得立體和渾厚，讓您在看電影時更能感受到透過音效營造出的緊張感、震撼感和懸疑感，更能代入於電影世界中。

值得一提的是，此電視支持「多屏互動」，用家可以將Android裝置或Apple裝置上的視頻和音訊透過無線串流的方法將畫面輸出至電視屏幕上，讓您的電視有更多玩法，一機多用。

小尺寸推薦：Sony KD-43X8500F 平板電視機 43"

#頂級畫質，打造影院級的視覺盛宴！

Sony本身穩定的水準早已不在話下，如果鍾情於一線品牌，Sony 這款KD-43X8500F有品質保証之餘，價格也比較相宜。它擁有超高清3840 x 2160解像度，具備強大的4K HDR圖像處理芯片X1，並搭載Sony最高階的影像晶片—4K X-Reality PRO，簡單來說是能夠把每一個像素升頻，系統會即時對影像進行銳化和細膩處理，舉凡是人像臉部表情、風景、建築物、樹木等，每個細節、紋理都變得清晰可見。並且，配合精準的TRILUMINOS原色顯示技術，使顏色達到適當的飽和度，準確還原原貌，無色差。其強大效果可見下圖。

Sony KD-43X8500F 顏色更飽和更準確。（圖片來源：什麼值得買）

Sony KD-43X8500F 顏色更飽和更準確。（圖片來源：什麼值得買）

而對於愛打電動的人來說，畫面的流暢度也是考慮因素之一。Sony KD-43X8500F具備Motionflow XR 800技術（原生100Hz 更新率面板），相比傳統電視，它更能夠處理高速移動的圖像，減少殘影，使畫面的清晰度及流暢度大幅提升，玩遊戲時自然更得心應手，滿足各種影音需求。

大尺寸推薦：Sharp 夏普 50M580 平板電視機 50”

# 畫質調整技術 + 聲聆其境的音效！

Sharp向來在屏幕界都佔有一席之位，品質穩定。是次618活動期間的減價幅度非常驚人，由原價¥ 3599減至¥ 1999，接近55折優惠，足足便宜了¥ 1600，這個價錢竟然能買到一線品牌的50寸大電視，可謂非常划算。

Sharp 50M580電視機屏幕同樣是真4K，3840 x 2160超高清的解像度，提供約829萬像素，並配備Sharp特有的畫面調整技術，針對每個細節、邊緣、色彩等作優化，如實還原畫面，讓映入眼簾的每一幀畫面都變得細緻清晰。

另外，搭載杜比音效(Dolby Audio) 技術，讓電影中的對白、槍炮聲、鼓聲更加真實，就連歌手的呼吸聲、樂手的划弦聲都清晰呈現，彷如「聲聆其境」。

提提你：淘寶618活動進行得如火如荼，不少優惠活動也在推廣！如果有意購買任何產品，現在就是最好時機了！購物前記得點擊以下「即搶」按鈕，即可領取高達¥618的淘寶超級紅包，結帳時直接如現金一樣支付。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/09）

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