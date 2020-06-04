NIKE網店多重優惠 減價不止5折 輸入優惠碼額外享高達6折 折上折

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夏天將至，Nike網店的夏日優惠一浪接一浪！繼早前推出的會員限定優惠後，Nike再推出震撼優惠，不論是買衫或買鞋，買一件、兩件、三件或四件也有折扣，而且多買多折，折扣更高達6折，甚至更可享有折上折！接下來馬上為大家整合Nike網店6月份絕不能錯過的優惠活動，一文睇清所有優惠詳情吧！

優惠一：夏日優惠，指定產品不止5折！

優惠編號：SUMMERSALE

由即日至6月7日23:59期間，凡於 NIKE.COM 購買2件指定產品享額外75折，3件或以上指定產品享額外65折優惠，結帳時需要輸入以上優惠編碼。網店上有大量貨品正在減價，部份產品更低至5折，如選購已折扣的活動產品，更可享有折上折優惠，埋單可享的優惠不止五5折！

另外，Nike網店亦同步進行會員限定優惠中，優惠折扣高達6折。會員登記費用全免，成為會員後更可獲得免費配送服務，連運費也可省下，建議先登記為會員後再開始購物喔！立即睇清會員限定優惠詳情：

優惠二：會員限定 - 買指定產品4件或以上可享額外6折優惠！

優惠編號：SUMMERSPECIALS

由即日起至2020年6月7日23:59期間，會員凡購買標有“會員限定 - 購買指定產品4件或以上可享額外6折優惠”的指定產品，購買3件可享額外65折優惠，4件或以上可享額外6折優惠，結帳時須輸入優惠編碼。是次優惠同樣可以加疊使用，如選購已折扣產品，變相即享額外折上折。

立即點擊此連結，或按上面「立即前往」按鈕前往Nike優惠活動頁！

提提你：認住下面「會員限定 - 購買指定產品4件或以上可享額外6折優惠」呢個標籤！

(NIKE.COM)

操作步驟：

1.按此連結免費登記成為會員，或登入你的會員帳戶

2. 添加符合活動資格的產品到購物車

3. 在‘你的購物車’，於‘訂單摘要’ 中選擇優惠編號

4. 點擊“使用”

有關優惠活動的條款及細則詳情，請參閱Nike官方網站。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/04）

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