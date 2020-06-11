蝸居衣物收納有辨法！超慳位「頂天立地衣架」低成本打造衣帽間！

網購攻略 網購攻略

一直以來，家居儲物空間不足的問題困擾着無數香港人。家裡地方淺窄，衣物卻越買越多，無處安放的情況下便只好四處亂放，影響美觀。每每趕着出門爭分奪秒之際都要「左摷右摷」，但也找不到想穿的衣服。可以的話，當然會想擁有一個私人衣帽間，把所有的衫、褲、鞋、襪、袋通通都有條不紊地陳列出來。但香港房屋普遍都是迷你蝸居，別談衣帽間，即便是想擺放多一個大衣櫃也十分艱難。那麼，如何能在有限的空間裡，把大量衣物都整齊地收納好？接下來看看蝸居必備的衣物收納神器吧。

據說，每個女生家裡都有一張特別的椅子，上面堆滿了堆積如山的衣服…… 您家也有嗎？（來源：WHATSCAP）

除衣櫃以外，衣物收納的方案有許多，有的人會使用落地式掛衣架，它造型簡約，絕對是稱職的「擺設品」，但可以掛放的衣服量非常有限，實用性不強，並不適合蝸居。

而有的人則會選擇使用收納箱，把過季的衣服通通收進箱內，再擺放於不礙眼的角落裡。但往往時間一長，自然把箱子裡的衣物都拋諸腦後，當心血來潮打開箱子時才頓時發現「啊！原來我有這件衣服」，這樣一來便失去了收納的真正意義。

那麼，面對林林總總的衣物，如何能在空間非常有限的蝸居裡，把它們都收納得井井有條？網絡上就有不少人推薦一款收納神器——「頂天立地多功能掛衣架」，利用它便能輕鬆打造出私人衣帽間，而且不佔地方，慳位之餘又能收納大量衣物。到底「頂天立地多功能掛衣架」是什麼？繼續往下看吧。

打造自訂化衣帽間！（Youtube截圖：EClife意思生活）

蝸居必備衣服收納神器：頂天立地多功能掛衣架（按藍色連結即前往產品頁面）

「頂天立地多功能掛衣架」顧名思義就是頂天立地式設計，支架的底端腳踏着地，另一端則頭頂天花板，其設計好處多多，特別適合蝸居使用。由於安裝過程簡單，毋須「揼釘」、毋須黏貼，不怕破壞牆面，租屋族們也大可放心。

六大特別之處：

【1】大容量存儲，不佔地方，蝸居必備

蝸居收納的首要原則是「以佔用最少的空間來收納最多的物品」，其次是要收納得井然有序，方便日後拿取物品時更加快速和順手。而頂天立架便是基於以上兩大原則設計，能做到最大程度化地活用一整面牆的空間，從而存儲更多物品。

頂天立架能做到最大程度化地活用一整面牆的空間，從而存儲更多物品。（淘寶）

一根橫桿能晾掛多件衣服，除了可利用橫桿掛衣外，您還可以隨心搭配其它收納配件，如托盤、收納箱等，把不同類型的衣物如帽子、褲子、鞋履、內衣等分門別類，再分區存放，自由改變布局，打造出自訂化私人衣帽間。最後，當把所有衣物都整齊地收納起來後，自然就更一目暸然，日後拿取物品時便手到拿來，不用再「左摷右摷」。

把所有衣物都整齊地晾掛起來，一目暸然。（小紅書）

【2】價格相宜，性價比高

實木衣櫃價格不便宜，想要購買容量較大的衣櫃還需要花幾千，甚至過萬元。而頂天立地架的價格約¥ 100 - ¥ 400之間，需視乎其規格而定，但價錢相比起衣櫃至少便宜了好幾倍，屬經濟又實惠的收納方案，小資族和租屋族的性價比之選。

【3】個性化陳列，自由調節高度寬度

您可以根據屋內環境和空間，自由調節支架的高度及寬度。高度最長可以調節至3.1米，而寬度最寬則可調節至1.2米，絕對能應付香港大多數的房屋類型。

【4】組裝簡單，折卸簡單

組裝過程簡單又快捷，徒手即可完成安裝，不需要其它額外工具輔助，也毋須在牆上打孔固定；折卸過程同樣輕鬆又簡單，搬家時也易於帶走。

【5】自由組裝，因地制宜

多款規格組合可選，如兩立兩橫、三立四橫等，甚至更多的掛衣桿組合，任您挑選。

【6】支架穩定，堅固耐用

鋼管粗度和厚度十足，不易折斷，承重力強，最高可承受高達120斤的重量，牢固穩妥。採用了優質復合鋼管材質，能做到防水、防鏽、防潮三大功效，非常耐用。

多款規格組合可選，如兩立兩橫、三立四橫等，甚至更多的掛衣桿組合，任您組裝。（淘寶）

別再讓家裡的衣服越疊越高了！您也來打造出屬於自己的衣帽間吧！如欲購買可以按此藍色連結。

提提你：2020年淘寶618活動進行得如火如荼，不少優惠活動也在推廣！如果有意購買任何產品，現在就是最好時機了！購物前記得點擊以下「即搶」按鈕，即可領取高達¥618的淘寶超級紅包，結帳時直接如現金一樣支付。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/06/11）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！