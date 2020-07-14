【VPN】隱藏身份、防監控、突破網絡限制? 詳解VPN功能+3大推薦

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香港向來擁有網絡自由，不過既要使用互聯網，就必需隨時面對網絡帶來的安全風險。網絡安全問題近日再度成為全城熱話，有「網絡保安」之稱的VPN不但惹來關注，應用程式的下載次數更在短時間內火速飆升逾六倍。究竟人人談論的VPN到底是什麼？我們什麼時候需要使用？而除了為人熟悉的「翻牆」以外，VPN還有什麼其他用途？至於挑選及使用VPN時，又有什麼要注意的事項？下文為大家整合新手必需知道的VPN各種資訊，以助大家正確挑選及使用VPN。

為何上網會曝露個人資料？

互聯網已經成為不少人生活的一部分，而不論是使用社交媒體，還是網購，我們難免會有許多個人資料，如姓名、年齡、信用卡、甚至是居住地址等資料上載至各種平台，並以數據形式儲存在互聯網中。而網上世界就好比現實世界一樣，但凡到過的地方都必然會留下痕跡。

即使你自認為自己已做足安全上網的措施，但只要連接上互聯網，都必須經過 ISP（Internet Service Provider）伺服器，換言之，即是網絡業者都能由此看到你連接過的網站、每一個網上動作，以及你的IP位址、使用的裝置、瀏覽時間等等，如果你並沒有對網上內容進行加密，那麼，不論是網絡業者、駭客、政府或執法機關，都能輕易地找出上網者的真實身分及資料，除非你的安全措施能做到滴水不漏，抑或使用VPN來保障安全。

VPN 到底是什麼？

VPN（Virtual Private Network，虛擬專用網絡）是一種網絡技術，簡單而言就猶如「秘密通道」一樣，透過伺服器連線「改道」，讓用戶以與自己身處地區不同的伺服器連線上網，變相即是將自己原來的IP位址隱藏，而瀏覽的網站內容在傳輸時亦經過加密，因此ISP或網站業者將無法追蹤上網者的資料，最多只能看到使用VPN後不同的IP位址。

除此之外，如某些網站因地域或法律問題而被禁制，VPN亦有突破封鎖的作用，讓用戶「改道」使用外國伺服器上網，如常瀏覽被限制的網站。

VPN 為網絡用戶提供多重保障，令個人資料更安全。(網上圖片)

VPN 的實際用途

VPN最廣為人知的用途相信也莫過於「翻牆」，亦即突破網路封鎖，瀏覽被禁制的網站。具體來說，只要用家連接VPN後，便可於解鎖影片的地區限制、下載並遊玩其他國家的遊戲、進行遠端工作、以更便宜的價錢網購， 以及在某些有網絡禁制的國家使用社交媒體等等，不過除此之外，不少人為安全起見，亦會用VPN保密網上身份及足跡。

VPN做不到的事？

雖然使用VPN後，ISP是無法擷取上網者的資料，不過VPN的供應商卻能看到，或保留你的瀏覽記錄，一旦執法機關提出要求，而VPN供應商的註冊地是具有強制性保留資料的相關法律，那麼VPN的供應商便需要對外提供這些記錄。因此簡單來說，VPN只是為上網者提供進一步的安全防護，卻並非安全上網的唯一工具。

既然VPN有保密身份及個人資料的作用，選擇時當然要格外慎重。雖然網上隨便一搜便有為數不少的免費VPN可供使用，不過免費VPN的安全性大多成疑，隨時有機會收集使用者的線上活動數據，進而將此數據賣給廣告商。 編輯建議大家還是盡量選擇付費VPN。選擇時可重點留意VPN供應商的背景，如公司的註冊地有沒有強制性保留資料的相關法律。而在功能上，亦可留意除了基本的「改道」及「隱藏足跡」外，有沒有額外的加密服務，例如多個國家同時連接、洩漏保護等等。

五大熱門VPN比較

1. Nord VPN

【快速了解NordVPN】

• 服器位置及數量：5500+伺服器遍佈59個國家

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：最多6個裝置

• 支援裝置平台：Windows、macOS、Android、iOS、Linux、Chrome、Firefox

• 價錢及優惠：單月方案月費為US$11.95(約HK$92.6)，一年方案月費為US$6.99(約HK$54.1)，兩年方案月費為US$3.49(約HK$38.6)，三年方案月費為US$3.49(約HK$27)

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Nord是本港現時較為人熟知的VPN供應商，其公司總部位於巴拿馬，在全球各地擁有超過5,500台伺服器，由於巴拿馬並無強制性資料保留的相關法律，因此Nord的供應商並不會向任何第三方分享用家的私人資料，而公司自身方面亦採用「無數據日誌記錄」政策，亦即承諾絕不追蹤、收集或記錄用戶的網絡使用情況，以保障個人私隱。

安全性方面，Nord亦是少數達到軍用等級加密技術的供應商，採用了多重安全裝置保密用戶的位址與資料，除了最基本的隱藏IP、變更網路位置、將網絡資料進行加密等的功能外，NORD最大特點在於同時具有「模糊處理」（Obfuscation），Double VPN，及CyberSec安全手法。

「模糊處理」是以假資料掩護用戶的網絡瀏覽資料，而Double VPN則是把一次加密後的流量傳送到第二個VPN服務器，進行雙重加密，再配合CyberSec安全手法，阻擋廣告和惡意網站，避免從其他方面洩露個人資料。

優點：伺服器數量最多、軍用等級加密技術、無日誌記錄政策、速度快 缺點：價錢偏貴

2. SurfShark VPN

【快速了解SurfShark VPN】

• 伺服器位置及數量：1700個伺服器遍佈全球63個國家

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：無上限裝置

• 支援裝置平台：Windows、macOS、Linux、Android、iOS、Chrome、Firefox、FireTV、Apple TV、Xbox、Playstation

• 價錢及優惠：兩年方案月費為US$1.99（約HK$15.45），一年方案月費為US$5.99（約HK$46.45），而單月方案月費則是US$11.95（約HK$92.65）

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Surfshark同樣是非中資的 VPN 服務供應商，公司註冊於英屬維爾京群島，在全球個63 個國家擁有超過 1700 個服務器，由於英屬維爾京群島並無強制性資料保留的相關法律，因此用戶亦不需要擔心資料的安全性問題。

在加密方面，Surfshark採用AES-256-GCM加密技術，每台服務器均有專用 DNS 和洩露保護系統，能全面保護使用者的個人數據。除此之外還設有MultiHop加密系統，通過在多個國家同時連接，將用戶的身份、位置、個人數據進行雙重加密，全面掩蓋網絡足跡。

另外Surfshark還提供多重加密使用模式，包括隱蔽模式、NoBorders 模式，及Whitelister模式。隱蔽模式可確保互聯網服務供應商無法判斷是否使用 VPN；NoBorders 模式則允許用家在受限地區中使用VPN；而Whitelister則能讓特定的應用程式和網站，如銀行及繳費網站繞過 VPN，如常瀏覽並使用。

優點：軍用等級加密技術、接近無日誌紀錄政策、無限數量的裝置 缺點：伺服器數量較少

3. Express VPN

【快速了解Express VPN】

• 伺服器位置及數量：3000+個伺服器遍佈全球94個國家

• 解鎖區域限制：可解鎖外國影視網站、連接遊戲外國伺服器

• 可同時連接裝置數目：5個裝置

• 支援裝置平台：Windows PC、Mac、iOS、Android、Linux、routers、game consoles、smart TVs

• 價錢及優惠：單月方案月費為US$12.95（約HK$100.3），15個月方案月費為US$6.67（約HK$51.6），半年方案月費則是US$9.99（約HK$77.4）

• 退款政策：30 天試用期與保證退款機制

Express VPN同樣註冊於英屬維爾京群島，並無強制性資料保留的相關法律，而且同時採用嚴格的隱私政策和高標準的加密，確保不會追蹤、收集或記錄用戶的網絡使用情況Express VPN 在全球94個國家擁有3,000多台伺服器，在坊間的速度測試中表現快速並穩定。

安全性方面，Express VPN採用軍用等級AES-256加密技術、Trusted Server、DNS洩漏保護、IPv6洩漏保護、混淆伺服器、Network Lock終止開關功能。在採用多重加密保障的同時，Express VPN亦在隱私政策中表明不會收集用戶的活動日誌，包括瀏覽歷史記錄，流量目的地，數據內容，或DNS査詢。

此外，Express VPN還允許用戶在所有伺服器上使用P2P，相較於Nord VPN只提供有限的P2P伺服器，Express VPN能讓用戶以穩定及快速的速度下載大型文件及影視資源。而Network Lock終止開關可在VPN連接斷開時，防止流量進入和離開設備，從而提供更高級別的保護，在連接公共Wi-Fi時尤其適用。

優點：軍用等級加密技術、無日誌政策、評比為速度最快的VPN 缺點：價格偏高

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/14)

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