【NETFLIX】用VPN煲隱藏版哈利波特 睇盡全球電影 配高CP小米音響

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不同地區的Netflix影片都略有不同，正如風靡全球的哈利波特全集只在加拿大、西班牙、葡萄牙、波蘭等地區可以觀看，但在香港的哈利迷也不必失望，今次教大家用VPN觀看隱藏版哈利波特，以及搜尋Netflix全球電影的方法！

在香港也可看到Netflix其他地區的哈利波特電影。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

免費VPN轉換Netflix地區

市場上有很多VPN服務商，若只是偶爾用來看劇，首推簡單又免費的Hola，安裝後只需揀選哈利波特上架的地區，包括波蘭、西班牙、捷克、斯洛伐克、葡萄牙和匈牙利，再重新打開Netflix，網站便會跳到你所選的地區，哈利迷便可一口氣觀看全套一至七集！

不過免費版Hola不時有廣告彈出，而且幾年前曾傳出安全隱憂，如果想更快更安全，不妨付款購買NordVPN和ProxMate等信譽良好的VPN方案。

一網搜尋Netflix全球影片

想知道Netflix其他地區有沒有你的心水電影？只要在uNoGS.com輸入影片名稱，便可知道它在哪個地區上映，相當方便。

另外Netflix除了有自家制作節目，還會與不同地區的電視台合作，目前以英、美、日本地區的合作節目數量最多，有時間也可用VPN刷到這些地區試試看！

搜尋你喜歡的電影，看看哪個地區的Netflix可供觀看。（uNoGS.com截圖）

打造私人影院！高CP小米環迴音響

雖戲院因疫情關係休業，但只要準備一桶爆谷、幾個舒適的抱枕，以及高品質的環迴音響，便可輕鬆在家打造私人影院！

小米電視音響外型簡約輕便，卻含八個發聲單元，讓聲音真實細緻，無論是打機、看電影都親臨其境，代入感更高！它還可透過SPDIF、Optical、Aux、Line和藍牙連接，接駁電視電腦、平板電腦甚至電話也沒問題。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/15）

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