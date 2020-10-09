千年黑頭終極殺手!全新C&E礦物質+抗氧化火山泥面膜 深層清潔毛孔

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全面轉型後，Crabtree & Evelyn致力擴展護膚產品市場，開發不同的護膚系列，以迎合市場上各類型的需要。最近全新系列——BALI，正式登場，這次新系列新產品除了護膚品之餘，竟然更包括充滿峇里渡假風情的當地手工製品？一同來觀摩一下Crabtree & Evelyn成功開拓的新市場！

Crabtree & Evelyn的BALI系列顧名思義，靈感取自位於印尼的旅遊勝地峇里。BALI系列帶來的新品非常有新鮮感，搜羅了當地充滿熱帶色彩的首飾﹑手袋，以及家品等等，驚喜萬分絕對讓人眼前一亮。

BALI系列的護膚產品則主要有五款，成份及香味充滿峇里的熱帶風情，全套系列為你帶來嶄新的旅遊體驗，讓你瞬間仿如被峇里島的水清沙幼包裹，讓熱帶的溫暖陽光輕撫身體每一吋肌膚。

五款新品能照顧皮膚不同的需要，其中一款不得不介紹一下的，必定是話題性極高的火山泥潔膚面膜，還原了峇里著名的泥漿浴，絕對是對抗千年黑頭的終極殺手！

BALI火山泥潔膚面膜含四大潔淨及去角質成份，能有效清走表面雜質，潔淨毛孔；溫和為肌膚去角質層，帶來幼滑亮澤肌膚；吸走多餘油份，肌膚變得清爽啞緻。

四大成份逐一介紹：

火山泥

含豐富礦物質及抗氧化成分，能溫和為肌膚去角質。

竹炭粉

猶如磁石般將肌膚表面雜質吸出。

綠茶

含豐富抗氧化成分，保護肌膚免受氧化壓力影響。

高嶺土

有淨化及紓緩肌膚的功效，亦可吸走肌膚多餘油份。

使用方法簡單，於面膜厚塗於全面，敷15分鐘後即可以溫水沖洗。沖洗時按摩肌膚，以溫和去角質層，帶走毛孔中的粉刺及污垢。

火山泥含有礦物質及抗氧化成分，配方溫和，不論是乾肌或油性肌膚均適合使用，不怕刺激皮膚，同時有效幫助肌膚油水平衡，建議一週使用1-2次。

不少用家使用後大讚膚色瞬間明顯變得更透徹亮白，火山泥面膜能夠有效將黑頭粉刺從皮膚底層帶出，透過溫水沖洗同時打圈重點清潔需要潔淨的部位，能成功地將大部份污垢帶走。因此使用後便能立即看到毛孔的明顯改善，清走污垢後能提亮面部膚色，功效讓人讚不絕口。

出走旅遊的感覺相信大家都久違了，這次BALI 系列便為大家帶來異國風情的新鮮感，即使無法真正的飛到峇里島，但也能透過產品享受天皇級般的渡假體驗。

這系列的護膚產品包羅了按摩油﹑線香﹑椰子及檀香味道的身體乳霜，以及火山泥潔膚面膜，完美還原峇里的渡假氣息，重溫旅行時慢活節奏，除了讓皮膚得到悉心照料之餘，更能讓身心靈得以放鬆。

在Crabtree & Evelyn推出全新峇里系列之際，Crabtree & Evelyn宣佈與峇里當地WAS基金會合作，透過環境﹑社區及教育三大方面，致力改善峇里島當地的環境及經濟民生問題。Crabtree & Evelyn會將BALI系列其中5%的銷售收益及產品「綠頭巾」的全數收入直接捐贈予WAS基金會。

想在家也感受到Resort級的美容享受？立即到Crabtree & Evelyn體驗全新BALI系列產品！成為會員首次購物即可享有9折優惠，凡於網店消費滿HK$500即可享免費送貨服務。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/09)