【女性體檢6折】12個優惠體檢套餐一覽 59項檢查$2650+女西醫會診

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現代女性要同時肩負工作和家庭兩方面的沉重壓力，百忙之中往往容易忽略自己的健康問題，尤其女性罹患疾病的機率較男性高，而幾乎不論任何年齡的女性，亦都同樣有機會患上婦科疾病。不想疾病在不知不覺中找上門，首先要及早關注健康，而定期身體檢查，就是一張握在手裹的護身符。

乳癌最年輕個案只有20歲

根據世界衛生組織 (WHO) 的調查報告，乳癌不但是全球五大致命的癌症之一，同時亦是本港女性的頭號殺手，每15名女性中便有一名會患上乳癌。在過往20年間，女性乳癌的確診個案更激增近 3 倍，而最當中最年輕的個案更只有20歲，而且亦有年輕化的趨勢，因此即使是年輕女生，亦絕不能掉以輕心。

4成患者沒有病徵 女性如何自救？

乳癌不像其餘致命的癌症，初期大多數無病徵，而發病時亦不會出現痛症或出血情況，因此當不少女性感到不妥而前往求醫時，病情往往已由初期發展至3至4期，而這情況更可於一年內發生。由於導致乳癌的因素頗多，不論是高蛋白高脂飲食、運動少、肥胖、甚至是壓力大、未曾生育都可以是乳癌的起因之一，因此越早關注乳房健康，便可以越早把握治療的黃金時間。

「粉紅十月」女性體檢優惠一覽

香港人普遍生活壓力大、工時亦長，要改變生活模式來防癌也並非一朝一夕就能辦到的事情。因此最重要還是定期的身體檢查，以找出潛在風險及已潛伏病症，實行未病先防。適逢每年10月都是國際乳癌關注月，有體檢中心近月便推出多項女性體檢套餐優惠，多達50多項的檢查項目只要數千元便可完成，比以往上萬元的計劃便宜不少。假如今年還未作身體檢查，就不妨把握是次的機會吧！

【女性標準健康檢查】

內容包括超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查及小便常規檢查。

【乳房和腋下超聲波 + 全面體檢59項】

內容包括5項體格檢查、乳房和腋下超聲波檢查、肺部X光、靜態心電圖、13項貧血及血液學、5項腎功能、11項骨質及肝功能、2項肝炎、4項血脂肪、2項甲狀腺功能、12項泌尿問題，以及空腹血糖、尿酸共59項檢查項目。

【女性升級健康檢查 (連女性癌症指標檢查)】

內容包括超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查及7項女性癌症指標檢查。

【3D乳房X光造影 + 全面體檢59項】

內容包括3D乳房X光造影、肺部X光、靜態心電圖、13項貧血及血液學、5項腎功能、11項骨質及肝功能、2項肝炎、4項血脂肪、2項甲狀腺功能、12項泌尿問題，以及空腹血糖、尿酸共59項檢查項目。

【40+女性升級健康檢查 (連女性癌症指標檢查)】

內容包括乳房X光造影、超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、7項女性癌症指標檢查如癌抗原 125 (卵巢)、癌抗原 15.3 (乳房)等。

【40+女性全面健康檢查 (連女性癌症指標及基因檢測)】

內容包括遺傳性乳腺癌基因檢測、遺傳性卵巢癌基因檢測、乳房X光造影、超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、7項女性癌症指標檢查如癌抗原 125 (卵巢)、癌抗原 15.3 (乳房)等。

年紀輕不用做婦科檢查？不同年齡適合不同體檢？

其實不論任何年紀的女性都有患上婦科疾病的可能，即使年紀較小的女生也不應忽略體檢的重要性。不過由於某些婦科疾病的病發率在特定年齡中會相對較高，因此建議不同年齡的女生應選擇不同的體檢項目。以上6個優惠套餐的檢查項目已涵蓋大部分婦科病、常見疾病、癌症等，不過種類繁多該如何選擇？

(網上圖片)

25歲以下女性可選擇【女性標準健康檢查】及【乳房和腋下超聲波 + 全面體檢59項】；26歲以上女性可選擇【乳房和腋下超聲波 + 全面體檢59項】及【女性升級健康檢查 (連女性癌症指標檢查)】。

35歲以上女性則可選擇【3D乳房X光造影 + 全面體檢59項】、【40+女性升級健康檢查(連女性癌症指標檢查) 】及【40+女性升級健康檢查 (連女性癌症指標及基因檢測)】。

而年過50歲的婦女，除了可作【3D乳房X光造影 + 全面體檢59項】，亦應每年作一次【40+女性升級健康檢查 (連女性癌症指標檢查) 】。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/21)

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