【婦科檢查優惠】什麼年齡需要做婦科檢查？什麼項目非驗不可？

網購攻略 網購攻略

提起身體檢查，不少人第一反應是覺得自己「冇病冇痛」，為什麼要去做檢查？有的人則認為自己年紀尚輕，與疾病根本扯不上關係，患病機會微乎其微，待幾年後再做體檢也未算遲。人人對於體檢都持有不同看法，到底應該是什麼時候或什麼年齡去做體檢才算正確呢？

婦科疾病有上升之勢

都市人普遍生活繁忙，加上飲食不均、缺乏運動鍛煉、工作壓力過大、家族遺傳等生理和心理上的因素，都容易誘發疾病，積勞成疾亦並不出奇。相比男性，女性罹患疾病的機會率更高，尤其婦科疾病在近幾年內有上升之勢，並且逐漸低齡化，嚴重威脅現代女性健康。

乳癌最年輕個案只有20歲

許多女性誤以為婦科疾病只會發生於已婚、曾經生育或年長的女士身上，然而疾病無分年齡，即使是二十出頭的女生也有機會罹患婦科病。而一直被坊間形容為「女性頭號殺手」的乳癌，不但是全球五大致命的癌症之一，同時亦是本港女性癌症發病率的榜首，平均每15名女性中便有一人有機會患上乳癌。根據香港乳癌基金會的去年報告，在過往20年間，女性乳癌的確診個案激增近3倍，當中最年輕的個案更不足20歲。由此可見，婦科疾病的確無分年齡，年輕女生亦不能掉以輕心。

在過往20年間，女性乳癌確診個案激增近3倍，當中最年輕的個案更不足20歲。

防範於未然 及早檢查至緊要

不論任何年齡的女性幾乎都有機會患上婦科病如乳癌、子宮頸癌等，而這些疾病大多在初期和萌芽狀態時都無明顯病徵，但往往卻有嚴峻後果。假如待身體響起警號，感到不妥時才前往檢查求醫，也許已經延誤最佳的治療時機了。

不想待病情發展至中後期才來「懸崖勒馬」？那麼不管身體有沒有不適，無論是什麼年紀的女性都應該定期進行婦科體檢，這樣才能越早查出潛在疾病或異常情況，越早作出診治，把握治癒的黃金時間，不僅能夠提高治癒率，亦可以減低冶療對身心帶來的副作用。

定期進行婦科體檢，及早查出潛在隱患

想為自己的健康負責任，自覺地和主動地定期進行健康檢查絕對是刻不容緩。只有透過定期體檢才能徹底暸解自己的身體狀況，保持留意身體的變化，將疾病的根源都扼殺在搖籃裡，真正達致防範於未然。

網上預訂體檢計劃 可享優惠價錢

假如想及早進行一個基本而周全的身體檢查，不妨可以事先透過網上預訂，事關近來有體檢中心推出女性健康檢查套餐優惠，價錢相較便宜，只需$1,300（原價$1,800）。以下套餐涵蓋的檢查項目更是針對女性常見的乳癌、子宮癌和尿道炎等疾病，包括超聲波盆腔掃描、超聲波乳房掃描、雅圖細胞塗片檢查及小便常規檢查。

香港醫學診斷體檢中心推出：【女性標準健康檢查】

女性健康檢查優惠 $1,300 (原價$1,800)

如欲購買以上體檢計劃，可以按此藍色連結前往預訂頁面。如卻暸解更多其它體檢計劃，則可按此連結前往。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/19）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！