鬼滅之刃｜低成本還原鬼滅角色 平價入手炭治郎、禰豆子Cosplay服

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日本動畫《鬼滅之刃》自推出以來便風行全亞洲，而近期上映的《鬼滅之刃》電影版《鬼滅之刃：無限列車篇》在日本更只花了3天時間，便突破46億日圓票房，其後甚至打破《千與千尋》史上最快突破100億日元票房的紀錄，風頭可謂一時無兩。而這股《鬼滅之刃》風潮最近亦颳到香港，除了吸引大批粉絲入場觀影，竟然還帶來一股前所未有的角色扮演Cosplay熱潮？

日本動畫向來是Cosplay中最數一數二的熱門取材來源，不過不少動漫畫在扮演上其實都有一定難度，譬如因為道具複雜、服裝細節多，甚至對身形比例的要求高，都容易影響Cosplay的像真度，若非專業玩家也實在很難掌握。不過近期大熱的《鬼滅之刃》就正正是一個相反，由於角色形象鮮明、加上服裝簡單、相關配件亦不多，因此即使是非專業玩家，只要一套Cosplay服便可以簡單還原自己喜愛的角色。

除了Coser和小朋友紛紛模彷，這股《鬼滅之刃》Cosplay熱潮近期更席捲娛樂圈，就連衛詩雅、孫慧雪、陳嘉樂、關智斌都一一化身鬼滅角色，驟眼看來更非常神似！

人氣爆燈的泰國Cosplay達人Lowcostcosplay當然不會放過這股熱潮，不過這種極低成本的Cosplay法相信不是人人都可以達到。

(圖片來源: IG@lowcostcosplayth)

雖然已過萬聖節，不過接下來的聖誕節相信無論大人抑或小朋友都有不少派對聚會，假如想跟上鬼滅熱潮，不妨與朋友來一場鬼滅Cosplay吧！不想大費金錢置裝打扮，編輯發現淘寶的Cosplay服亦不失為好選擇，事關一個價錢已含角色服裝、相關配件及假髮，節省不少找尋配搭的功夫。

《鬼滅之刃》成人Cosplay服裝

成人款《鬼滅之刃》Cosplay服裝一共有9款角色可選，包括炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍、香奈乎、時透無一郎、甘露寺蜜璃，以及伊黑小芭內。除了可以入手自己心愛的角色，亦有單獨隊服可選。

一套服裝已包含角色服裝、相關配件及假髮，尺寸方面則有S碼至XL碼 4種尺寸可選，適合身高由150至175的成年人穿著。

《鬼滅之刃》小童Cosplay服裝

有成人款又怎少得了兒童款呢！比起大朋友，小朋友Cosplay相信會更加可愛。款式方面與成人款相若，除了有炭治郎、禰豆子、我妻善逸、富岡義勇、胡蝶忍、香奈乎、時透無一郎，伊黑小芭內之外，還多了杏壽郎可選。

至於尺寸方面，兒童款分別有100、110、120、130、140、150五個尺碼可選，家長只要按小朋友的身高選擇相應的碼數即可。

於淘寶購物後，一般可透過直運及集運的方式把貨物送到香港。直運雖然簡單快捷，但價錢卻非常高昂，算起來最終價錢隨時比香港購物更昂貴！因此想買得更划算，大家不妨借助集運，把貨物送到轉運倉庫，再合併發貨送到香港。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/20)

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