人均只需 $101　即食生蠔拼盤、龍蝦海鮮盒直送上門

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疫情影響下的聖誕，大家都由出外聚餐變為家中小型飯局，但現時很多聖誕到會份量較大，動輒8人份起跳，選擇不多。「優質食材專頁DELUXE」今年推介幾款適合2至6人小型聚會享用的海鮮套餐，包括即食生蠔拼盤及龍蝦海鮮盒，方便又省時，而且價錢合理，人少少在家中亦可品嚐美味聖誕大餐。

【人均只需$101】24隻太平洋生蠔 聖誕海鮮盛宴

這次推出的4至6人份聖誕「蜂」狂海鮮盛宴比以往的「蠔門蟹宴」套餐加碼，套餐包括24隻太平洋生蠔、加拿大翡翠螺500g、2隻英國麵包蟹及2隻加拿大熟龍蝦，並且附開蠔刀即可即食！

只要購買時輸入優惠碼「XMAS2020」，即可以優惠價 $607 訂購4至6人份聖誕「蜂」狂海鮮盛宴（原價 $759），6人享用平均只需$101，以平過酒店的價錢，就能在家中與朋友品嘗豐富的海鮮盛宴！>>>立即選購

【限量42折】開箱即食海鮮全盒 免煮免洗超方便

在家聚會，最煩就要準備食物，有Foodieman的即食海鮮全盒就完全不同擔心這些問題了！開箱即食超方便，吃完後清理也很簡單，而且有多種食材任君選擇。

只要購買時輸入優惠碼「XMAS2020」，即可以優惠價 $472 享用3至4人份的聖誕即食海鮮英雄盒（原價 $1,125）:立即選購

Foodieman 另設有較大份量的海鮮6至8人份及10至12人份套餐：立即訂購

【只限50個名額｜8折早鳥優惠碼】

由即日起，只要於優質食品專頁DELUXE 訂購指定聖誕到會滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，立即把握機會預訂聖誕大餐! >>優質食品專頁DELUXE

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