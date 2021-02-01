牛年運程│麥玲玲操刀推出開運口罩　教你催旺桃花/事業/財運/健康

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-01 18:00

「一年之計在於春」，農曆新年向來都是華人最重視的節日之一，寓意新一年新開始。不管過去的一年開心與否，為了祈求新一年能夠諸事順利，不少人也會遵循前人流傳下來的過年風俗習慣，從年前的大掃除、辦年貨、貼揮春、包利是，再到除夕吃團圓飯、走訪親戚好友家拜年、去廟宇祈福許願等等，以驅走惡氣惡運，迎來福氣滿滿的一年。然而想要在新春佳節討得開運招福的好兆頭，除了遵守我們熟知的傳統習俗，原來配戴口罩也有意想不到的催運作用！

新冠疫情籠罩之下，2021年的農曆新年也與以往與別不同，不僅很大機會要在限聚令之下渡過，拜訪親戚好友時也不能掉以輕心，個人防護措施通通要做足。而伴隨農曆新年的來臨，各家口罩廠商都紛紛推出新年圖案口罩，加上喜氣氣洋洋的大紅色元素，為口罩注入濃厚的佳節氣氛。

Mask Factory 口罩工廠 × 麥玲玲《開運大四喜主題口罩》

不過在眾多新推出的新年口罩之中，最獨一無二的莫過於是由 Mask Factory 口罩工廠與堪輿學家麥玲玲師傅聯乘推出的《開運大四喜主題口罩》。由玲玲師傅親自操刀，為口罩賦予了全新用途，顛覆了人們以往對於口罩的固有印象，讓口罩不再只是防禦工具而己，還可以是每天貼身陪伴你的開運福物。

口罩工廠 × 麥玲玲《牛年開運大四喜口罩禮盒套裝》$398（原價$488）

包裝：每盒6款，每款5片，4盒共120片獨立包裝

口罩 + 術數玄學 = 開運口罩？

Mask Factory口罩工廠一直領先口罩潮流，今次更創新地把玄學元素融入於口罩設計當中，特別找來有玄學天后之稱的堪輿學家麥玲玲師傅，於新春推出財運、健康、桃花及事業的4款《開運大四喜主題口罩》。

麥玲玲師傅全程傾力參與口罩款式設計，憑著她對辛丑牛年的運程預測，在口罩設計當中，加入有助增進財運、桃花、事業及健康運程的顏色及物事。每款口罩都不同的獨特塗鴉花紋，為口罩增添個人風格，方便搭配服裝，有更多的變化之餘，也讓佩戴者在防疫同時招來好運，在牛年愈戴愈旺，事事順景。

財運：根據麥玲玲師傅的玄學推算，如想在辛丑牛年催旺財運，可以選用米白或金色的口罩。

桃花運：想增強桃花運、人緣運，就可以選用粉紅色或帶有鮮花、蝴蝶元素的口罩，有助提升個人魅力

健康運：而佩戴顏色深沉，帶有葫蘆或具動感的圖案口罩則有助穩定健康運，有利化解病氣。

事業運：至於紙筆或書本圖案的口罩就有助加強文昌運，換言之有利事業運和學業運。如果想要保住「飯碗」或升職加薪，佩戴這類口罩都會有一定幫助。

玲玲師傅還特意在口罩包裝盒上，印上相關主題在2021年生肖運程的排行榜，讓大家在選擇口罩時作參考。如果是運程較佳的生肖佩戴開運口罩後自然能夠旺上添旺；而運程較差的生肖也可以透過佩戴開運口罩來改善運程。

買口罩即送開運利是＋運程解碼小天書

牛年開運大四喜口罩禮盒套裝內附贈總值$800開運利是，可以於MF Living 概念店及網上購物平台使用。與此同時，還附送了專門為今次聯乘合作而編撰的《麥玲玲牛年開運小天書》，針對不同主題提供開運貼士，並為十二生肖人士來年運程解碼。

隨口罩附送《麥玲玲牛年開運小天書》

頂級防護規格 開運同時抗疫

《開運大四喜主題口罩》不僅擁有開運的功效、吸睛的外型，過濾表現也相當出色。口罩工廠一如以往地重視口罩的規格，4盒共24款口罩均是EN14683 Type IIR，實屬歐盟頂級防護規格。採用三層不織物料，透氣度高，過濾率PFE，BFE及VFE一律超過99%，為佩戴者提供紮實又舒適的安全防護。另外，口罩工廠更是本港首間獲BSI認證ISO 13485的口罩生產商，不論原材料、生產過程及品質檢定均經過嚴謹把關，還有自設實驗室進行抽樣查驗，一次過滿足開運和防疫種種需求。

相關標準 ★歐盟標準EN14683:2019 Type IIR Standard ★細菌過濾效率 BFE>99% ★顆粒過濾效率 PFE>99% ★病毒過濾效率 VFE>99% ★顏色口罩原材料不含歐洲化學管理局(ECHA)指定高度關注物質(SVHC) ★印花油墨不含偶氮着色劑、致癌的芳香胺、甲醛及可萃取重金屬

如今疫情之下，口罩宛如貼身衣物，出門在外絕不離身。尤其是上班族們，每天佩戴口罩的時間分分鐘長達十多個小時，所以選對了口罩，就如隨身攜帶開運福物一樣，隨時為自己招來好運，走到哪旺到哪，「疫」境也可變成順景。禮盒套裝不但適合買來自用，今年拜年時送禮餽贈長輩親朋也屬相當實用又貼心的賀年禮物之選。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/30）

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