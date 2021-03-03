3月外賣優惠碼｜KFC + Pizza Hut 激筍買1送1優惠　最平$58一個批

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-03 18:11

新冠肺炎疫情的確改變了不少現代人的生活型態，首當其衝的便是飲食習慣，由從前的「一日三餐出街食」逐漸改為在家煮食。之不過，香港地生活節奏急速，對於天天朝九晚六，時不時還要OT的「打工仔」來說，許多時候即使想要煮飯都未必有額外的時間和閒情逸致。所以，快餐就成為了平、靚、正的醫肚之選，是不少「無飯家庭」的恩物。編輯為大家整合了2021年3月份，2間連鎖快餐店—— Pizza Hut（必勝客）和肯德基（KFC）的外賣及自取優惠，當中還有超級抵食的買一送一優惠，萬勿錯過！

🍕 Pizza Hut 外賣自取及外送速遞優惠：WOW！必勝批買一送一！

全城期待的 Pizza Hut「WOW 買⼀送一」優惠載譽歸來！由即日起至2021年3月31日期間，不論是普通批抑或大批，只要一個批的價錢，就可以享受到兩款不同口味的批。

而以普通批為例，最平$116即可買齊兩款批，換言之每個批除開只需$58，至於大批最平每個也只需$76，超級抵食！關鍵是，你還可以免費轉選其它滋味推介，包括三藩市式手藝批、燕麥批、鬆厚批、薄脆批，一次過歎盡更多滋味。

此優惠適⽤於外賣⾃取及外送速遞，立即按此連結進入Pizza Hut官網下單頁面，選擇買一送一大批或普通批，然後在以下位置輸入優惠碼「P0321」即可以享有此優惠！留意，數量有限，售完即止。

記住要在「買一送一」頁面輸入優惠碼「P0321」！

🍗 KFC 好味速遞限時優惠：買外送速遞套餐送啤酒🍻

炸雞與啤酒這個組合簡直就是最佳拍擋，想要一邊歎炸雞一邊歎啤酒嗎？由即日起至2021年3月10日期間，凡按此連結前往KFC好味速遞官網，惠顧任何外送速遞套餐，即可獲贈 4罐 Greene King IPA 印度淡色精釀啤酒（500毫升）。這款來自英國的精釀啤酒用上3種啤酒花，花味清新，口感清爽，尤其適合配搭惹味又脆口的炸雞。

（提提你：付款前記得於加配頁面自行將贈品加入購物車內）

現時，外送速遞只要惠顧滿$250或以上，即可憑優惠碼「HD-C141」再減$30，而每張單滿$90更可享有免運費服務，讓你安在家中等開飯喔！

吃膩了炸雞嗎？一於試試KFC期間限定的燒雞扒雞皇芝士焗飯🐔 肉汁飽滿的惹味燒雞扒配上經典家鄉雞皇汁，還有香濃安佳芝士點綴，每一啖都是味覺享受！按此連結前往網上Order「雞扒雞皇芝士焗飯 2人餐」更可以優惠價$159埋單喔！

* 以上所有優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定，更多優惠條款及細則請查閱官方網站。

（圖片來源：KFC官網、Pizza Hut官網）

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