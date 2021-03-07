低至4折！精選全網10大智能家電優惠 多功能又慳位　懶人蝸居必備

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-07 18:00

現代人生活節奏急促，任何事情都追求快和方便。隨著科技發展的進步，智能家電遍地開花，它在傳統家電的基礎之上，融入了新的處理技術，創造出功能更強大、用法更簡單的家庭電器，而其中最明顯的例子就是從傳統的有線吸塵機發展成為如今家喻戶曉的無線吸塵機、掃地機械人等，為人們帶來更便利、更舒適的生活體驗，節省下一分一秒的寶貴時間。

《一網打盡》3月最新「居家必備 精選家庭電器」搶購活動

你也想要切切實實地感受到高科技帶來的便利生活體驗嗎？那麼不要錯過本地網購平台《一網打盡》即將於 明日2021年3月8日起至3月31日期間推出的「居家必備 精選家庭電器」網購活動，屆時場內會有大量清潔電器、廚房電器、防潮電器，譬如是無線吸塵機、抽濕機、空氣炸鍋、料理機等等，通通將以優惠價發售，折扣更高達4折，大部分產品的售價不但比門市便宜，而且還是全網購平台最抵買之選，不容錯過。

智能家電不等於所費不貲，事關如今市面除了一些貴婦級別的明星品牌，譬如是Miele、Dyson、Smeg之外，近幾年亦有不少家電品牌悄然興起，帶著價格與實力兼優的產品進軍市場，為消費者提供更多元化的選擇。加上網購平台《一網打盡》即將帶來的優惠活動，讓大家可以更划算的價錢體會到精緻化的生活變革，實行抵上加抵，讓大家慳得更多！事不宜遲，立即搶先睇由編輯嚴選的《一網打盡》全網十大必搶多功能家電！

▼ 10大必搶減價家電產品一覽▼

1.Deerma 德爾瑪除蟎真空吸塵機 CM300搶購價$238（原價$598）

★ 專門清理床單、被罩的好幫手！

Deerma 德爾瑪除蟎真空吸塵機 CM300

擁有10,000Pa大吸力及20cm寬吸口，輕鬆吸除床褥織物表面的微塵毛髮，深度拔出蟎蟲及其排洩物，只要4個來回就能深度清潔一張1.5m寬的床，相當方便。配合3重多效過濾被捕塵蟎，有效攔截超細微塵，排出清新空氣！

2.Airbot Supersonics 無線手提吸塵機 19000 Pa 大吸力 - 附壁掛收納 (平行進口三腳插)搶購價$689（原價$1099）

★ 強勁吸力媲美Dyson，性價比No.1！

Airbot Supersonics 無線手提吸塵機 19000 Pa 大吸力 - 附壁掛收納 (平行進口三腳插)

吸力比市面上其它千元價位的無線吸塵機強約一倍多，最強吸力可以達到1,9000Pa，即使是與Dyson V8相比亦是有過之而無不及，可以輕鬆吸淨地上塵埃、毛髮、碎屑。另外亦有配備可水洗HEPA高效過濾，有效防止二次污染。關鍵是主機僅重1.29kg，卻擁有45分鐘的超長續航力，配合附贈的多種吸頭，能應用於不同場景，非常實用，可以說性價比超班！

3.iRobot Braava jet 240 自動拖地機器人搶購價$999（原價$2499）

★ CP值超高！深入難清角落，蝸居必備的清潔神器！

iRobot Braava jet 240 自動拖地機器人

iRobot 擁有20多年的品牌歷史，致力製造出實用的機器人工具。這款iRobot Braava jet 240除了擁有原有的乾擦、濕拖功能外，還增加了會噴水的微濕拖功能，搭配上震動模式雙管齊下，能有效達到強力除漬的效果。加上它小巧的體積可以進入較小的空間，如櫥櫃下方周圍，馬桶後方。清掃完畢便會自動回到起點並關機，尤其適合用來清潔小戶型家庭和房間，是目前Braava系列中最划算的一個款式。

4.LOHAS V10無線超輕便吸塵機 送HARROW HT-AF1200空氣炸鍋搶購價$948（原價$1588）

★ 不足1kg的超輕便機身，女士必入！

LOHAS V10無線超輕便吸塵機 送HARROW HT-AF1200空氣炸鍋

採用高端數碼BLDC的無刷電機，配合快速充電設計，吸力和使用時間都很到全面升級，標準模式之下的續航力長達30分鐘。至於轉速更可達80,000轉，真空度吸力則可達1,4000Pa，加上超輕盈的830g機身（連地刷），女士們單手也可以輕鬆提起，居家車載都適用。另外，購買即送 HARROW HT-AF1200 空氣炸鍋，買了絕對有賺！

5.Air O Dry 摺疊式熱力乾衣機搶購價$189（原價$399）

★ 摺疊式超慳位，回南天的乾衣法寶！

Air O Dry 摺疊式熱力乾衣機

春天潮濕衣物晾極唔乾？但家裡空間有限，放不下傳統的乾衣機？這款Air O Dry 摺疊式熱力乾衣機在網上非常受歡迎，它獨特的折疊式設計，易於攜帶和收納，乾衣後可以把它摺起來，收納後的體積只有風褸般大小，相當迷你。更重要的是，乾衣機在工作時候，內部發熱溫度最高可達到65℃，基本上已脫水的衣物可於一小時內烘乾，高效之餘亦兼具殺菌功效。

6.LOHAS - T8 智能迷你抽濕機搶購價$338（原價$488）

★ 價格公道又省位置！對抗濕氣與霉菌，春天必備！

LOHAS - T8 智能迷你抽濕機

超迷你的體積，擺放在再狹窄的地方也不成問題，特別容易收納貯存。它是透過半導體冷抽濕技術把吸入的濕氣冷卻，無需使用壓縮泵及化學劑，加上23瓦低耗電量，更加慳電又環保。至於水箱容量則有700毫升，在30度室温和80%相對濕度環境下運作，每日抽濕量300毫升。操作時全程35db靜音，水滿便會自動停機，適合一般書房、卧室、儲物間、嬰兒房使用。

7.Deerma 德爾瑪 1000W 多功能乾燥機 DEM-Q7C搶購價$298（原價$328）

★ 超實用，乾衣、防潮、取暖三合一！

Deerma 德爾瑪 1000W 多功能乾燥機 DEM-Q7C

擁有單/雙層靈動大容量，就算是大衣、長裙也能輕鬆掛起，任何冬季長短各異的衣物通通適用。配合1000W大功率和多角度的熱流直排風道，工作時可快速輸送70°C恆溫熱風，達到快速烘乾衣物效果。除了乾衣之外，也可以放在家中不同角落你防潮，甚至可以獨立用作取暖用途。

Deerma 德爾瑪 1000W 多功能乾燥機 DEM-Q7C

8.Deerma 德爾瑪 迷你無線便攜式食物料理機 DEM-JS100搶購價$238（原價$499）

★ 煮婦下廚必備，節省更多備菜功夫！

Deerma 德爾瑪 迷你無線便攜式食物料理機 DEM-JS100

一部料理機有齊多種用途，包括製作西餐佐料、攪拌姜/蒜、嬰兒辅食、餃子肉餡等，1秒可以切絞約60下，操作快又細膩。而切絞完成後，便可利用自帶的清潔小刮刀刮出食材，縫隙位殘留的食物也能刮乾淨。整機都可以拆卸直接沖洗乾淨，事後清理也很方便。充電兩小時即可使用約1個月之久。至於刀片亦採用了304不 鏽鋼，杯體則為食品級ABS材質，安全又放心。

9.HOME@dd 智能便攜即熱式飲水機（連專用水箱）搶購價$499（原價$998）

★ 5秒即出熱水，溫度隨你自由選擇！

一台即熱式飲水機讓你杜絕「千滾水」、「隔夜水」，從此健康飲水。從常溫水煮成熱水，整個過程快得幾乎毋須等待，只要簡單一個步驟按下按鍵，約5秒即出新鮮熱水。更厲害的是，它有智能5段水溫選擇（室溫/45℃/60℃/80℃/100℃），可以用於製作花茶、咖啡，也可以沖泡杯麵、沖奶，滿足不同需要。

10.JNC 氣炸焗爐（豪華版）搶購價$1288（原價$1988）

★ 大家庭首選，是空氣炸鍋也是焗爐！

JNC 氣炸焗爐（豪華版）

集空氣炸鍋及焗爐二大強勁功能於一身，一方面既有氣炸鍋的熱空氣循環技術，哪怕無油烤炸也能做出外酥裡嫩的美食；另一方面還具備十款預設菜單功能，包括炸薯條、牛排、魚、蝦、披薩、雞翼、烘烤、烤肉、乾果、翻熱，樣樣精通。可以製作的食物更多元化，比起只擁有單一的氣炸功能的氣炸鍋，實用性明顯提升不少。加上整整12L的霸氣大容量，即便是把整隻雞放入去製作烤雞也不成問題，適合多人家庭使用。

提提大家，以上10大必搶家電產品將會於明天（8日）於一網打盡頁面開售，屆時場內還有近50款超筍好貨，優惠同樣吸引！惟需注意，全部貨品數量有限，售完即止。所以有意入手的話，不妨可以按上面藍色連結，預先把你心水貨品的網址bookmark收藏好，方便明日準時去搶！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/07）

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