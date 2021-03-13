李子柒淘寶店Top 5美食大評測　有1款超驚喜　網民讚比螺螄粉好味

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-13 18:00

提到「網紅」兩字，或多或少都會聯想到身材火辣、面容姣好、性感撩人的網絡紅人。儘管這些元素都不是內地網紅李子柒的賣點，但她卻憑藉拍攝古風風格的原創美食短片突圍而出，火速紅遍全球，被網民譽為「古風美食第一人」。上個月，她更以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了由她創下的健力士世界紀錄，成為最多訂閱量的YouTube中文頻道。

內地網紅李子柒被網民譽為「古風美食第一人」。

李子柒不止是全球擁有最多粉絲量的古風美食視頻博主，由她創立的個人品牌「李子柒」，出售的每一款美食都深受萬人簇擁，成為網上搶手貨，光是柳州螺螄粉就在淘寶上擁有接近二千萬的驚人銷量，而小紅書上關於她家美食的測評和推薦就已經有過萬條帖文，另外在Youtube、Facebook等各大社交媒體上亦不乏好評。那麼李子柒賣的美食真的好吃嗎？下文就來盤點最受網民喜愛的Top 5「李子柒」品牌美食，到底除了螺螄粉之外，又有哪些不得不試？

【1】李子柒桂花堅果藕粉（領券價¥54.7）>>按此領券

這款桂花堅果藕粉長期隱居於淘寶店銷量第二位，在網上幾乎「0差評」，可以說是除螺螄粉以外，最火紅和最具代表性的李子柒美食。雖然稱之為零食，但其實裡面加入了共8種高營養價值的進口堅果，既是小食亦是營養代餐，因此又有網民讚健康之餘又比螺螄粉更好吃。

聲稱經過數十次的口味調試，歷經14道工序製成，而且不含添加香精、色素和防腐劑，保証還原真實味道，難怪在網上口碑很高。

滑潤細膩的藕粉碰上酥脆的大顆粒堅果，加上酸酸甜甜的蔓越苺果乾，開水沖下去後，淡淡的桂花清香扑鼻而來，種種食材交融之後，每一口都充滿層次，口感相當豐富，而且酸甜度剛剛好，絲毫不甜膩。

（圖片來源：小紅書）

每次先取3 ~ 5藕粉，涼水打濕後再慢慢加入熱水邊沖邊攪動，只需短短3分鐘時間即可沖泡完成，非常方便，不論是當作早、中、午晚餐，或者宵夜、甜點來吃也適合不過，一碗吃下肚既健康又有飽腹感，減肥女生必試恩物！

【2】李子柒紫薯蒸米糕（¥54.7）>>按此前往

紫薯蒸米糕是李子柒品牌的當家產品之一，在網上好評如潮，吃過的網民都一致地讚不絕口。事關它與普遍的中式米糕截然不同，一點都不會甜、膩、油，反而是還原了傳統米糕的色、香、味。

一打開包裝袋，馬上散發一股濃濃的米香，有網民更大讚「讓我回想起小時候奶奶做飯的香氣」，光是聞著就讓人心情大好。關鍵是入口即溶，吃下去有鬆鬆軟軟的空氣感，宛如棉花糖一般細膩，加上兩層米糕的中間夾著細膩軟綿的紫薯泥，给米糕注入清新薯香，口感簡直妙不可言，甜度亦剛剛好，用「清香可口」四字形容它就最適合不過，屬於小孩、年輕人和長輩都會喜愛的味道！

（圖片來源：小紅書）

用料上，外層的蒸米糕用上了蛋液和由大米細磨而成的純米粉製成，沒有添加小麥粉，至於中間的紫薯夾心也加入了白芸豆，所有食材非常新鮮，所以保質期也只有60天。

總的來說，這款米糕比起傳統的中式點心更健康，脂肪和熱量也更低，尤其適合「口痕」的時候來一個，加上每個米糕都是獨立包裝，小小一包放入手袋也很方便，是補充能量的好幫手。除此之外，用它來填補來不及吃早餐的匆忙早上也是不錯的選擇，再搭配一杯暖暖的牛奶或豆漿，瞬間喚醒元氣滿滿的一天！

（圖片來源：小紅書）

【3】李子柒豆嬢嬢七彩豆漿粉（領券價¥44.9）>>按此領券

李子柒賣的這款七彩豆漿粉一推出便火速竄紅，她把平凡的豆漿「化身」為七彩繽紛的飲品，令人瞬間垂涎欲滴，亦是目前市面上顏值最高的豆漿粉，可謂是親自把豆漿粉捧紅的第一人了。

一盒就有7種不同口味，分別是原味、黑米黑豆、抹茶、紫薯、南瓜芒果、藍莓、覆盆子，讓你一週七天每天都可以變換不同口味，特別適合在早上時候來一杯，再搭配上李子柒的紫薯蒸米糕，簡直就是每天早餐的最佳伴侶。

（圖片來源：小紅書）

關鍵的是，豆子採用了高植物蛋白的東北黑土地品質大豆，非轉基因大豆，絕對可以很放心地喝。至於口感方面，它與普通的豆漿有點不一樣，口感挺絲滑柔和，而且豆香氣非常濃郁，還會混合著不同的淡淡果味。加上每包豆漿粉都經過了脫皮、磨研重重技術，粉質細膩乾爽，沖泡後無渣也不易結塊，喜愛喝豆漿的話，不妨一試。

（圖片來源：小紅書）

【4】李子柒蛋黄酥（領券價¥39.9）>>按此領券

（圖片來源：小紅書）

李子柒蛋黄酥把「酥香」兩字體現得淋灕盡致，光看照片就能發現它色澤誘人，讓人饞嘴到不行，隔著屏幕口水都直流不止。當然，真實的口感亦不會令人失望，在金蛋色蛋液酥皮外殼之下，裹著創新的火龍果椰漿麻薯皮，加入了口感Q彈又綿密微甜的顆顆香芋粒，最後再以北海道咸蛋黃平衡咸香與清甜，用料可見誠意十足。

（圖片來源：小紅書）

細細品嚐，整體感覺就是咸甜交錯，去掉了傳統蛋黃酥的甜膩感，老少皆宜。而且每一層都有不同口感，居然還能夠吃出拉絲，叫人一口接一口，完全停不下來的滋味！小紅書上的網民亦大讚它是目前吃過最最最好吃的蛋黃酥了。

（圖片來源：小紅書）

【5】李子柒螺螄粉（領券價¥ 34.70）>>按此領券

最後，不得不提的當然就是李子柒網店上銷量最高的螺螄粉，儘管螺螄粉的評價向來十分兩極，有人批評螺螄粉奇臭無比，對它拒之千里，不過偏偏這種酸、辣、鮮、爽、燙的獨特風味，就令不少人吃了一次就回味無窮，吃完還想吃，使李子柒螺螄粉一度賣得供不應求，回購率更拔得頭籌。

（圖片來源：小紅書）

螺螄粉非常講究鮮、酸、爽、燙、辣這五大要素，因此李子染更特地到柳州當地螺螄粉店家實地考察。李子柒螺螄粉的湯底不僅經過了8小時的精炖，並且搭配了七大豐富配料，包括酸筍、腐竹、酸豆角、黑木耳、蘿蔔乾等等，讓您一口粉、一口配料、一口湯，一點也不覺得清寡，保証一碗下肚後飽肚又滿足。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/13）

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